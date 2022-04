Polska Cyfrowa: sieci prywatne 5G szansą na wyeliminowanie „białych plam”

Lokalne sieci powinny stanowić element całego 5G w Polsce, gdyż pozwoliłyby wyeliminować miejsca, gdzie nie dociera łączność, czyli tzw. białe plamy - postuluje Związek Cyfrowa Polska w kontekście zagospodarowania tzw. bloku 0 w paśmie C.

Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadził konsultacje społeczne dotyczące przyszłego zagospodarowania bloku 0 w paśmie C (zakres 3410-3480 MHz) od końca grudnia 2021 r. do końca marca 2022 r. UKE planuje wydzielić go na potrzeby sieci lokalnych i prywatnych.

Zdaniem Związku Cyfrowa Polska, który reprezentuje firmy z branży cyfrowej i nowych technologii, sieci prywatne w pierwszej kolejności były przyznawane podmiotom lokalnym.

Jak podała organizacja w informacji przesłanej we wtorek mediom, Cyfrowa Polska na tyle pozytywnie ocenia koncepcję przeznaczenia części pasma na potrzeby sieci prywatnych, że w swojej opinii zwróciła się do prezesa UKE o "jak najszybsze zainicjowanie możliwości korzystania z lokalnego pasma, niezależnie od trwających prac nad aukcją na bloki przeznaczone dla operatorów ogólnokrajowych". Powołuje się przy tym na opinie ekspertów, że ewentualne opóźnienia w aukcji operatorskiej nie powinny blokować rozwoju sieci lokalnych.

W swoim stanowisku Cyfrowa Polska zaproponowała, aby prawo do rezerwacji całych pasm częstotliwości wyłączność lub przynajmniej pierwszeństwo miały podmioty prowadzące działalność o charakterze lokalnym lub regionalnym. "Chodzi tu przede wszystkim o jednostki samorządu terytorialnego czy zakłady przemysłowe oraz lokalnych inwestorów" - wskazał prezes Polski Cyfrowej Michał Kanownik, cytowany przez organizację.

Zdaniem autorów opinii takie nowe podejście do tworzenia sieci telekomunikacyjnych umożliwi pokrycie siecią 5G każdego zakątka kraju i wyeliminuje problem tzw. "białych plam", czyli miejsc, gdzie teraz łączność nie dociera.

"Z dotychczasowych doświadczeń, zarówno w zakresie sieci przewodowych, jak i LTE, wynika, że budowa sieci wyłącznie w oparciu o zaangażowanie czterech ogólnopolskich operatorów będzie niezwykle trudna i długotrwała. W pierwszej kolejności pokryte zostaną największe miasta i szlaki komunikacyjne, które operatorzy wybiorą jako najkorzystniejsze ekonomicznie. Spowoduje to, że obszary będące dziś białymi plamami w dostępie szerokopasmowym i pozbawione nawet pokrycia LTE, nie będą również beneficjentami 5G przez długie lata" - podkreśliła w swojej opinii Cyfrowa Polska. Dlatego jej zdaniem przyznawanie częstotliwości lokalnym podmiotom "leży w interesie społecznym i gospodarczym kraju".

Zdaniem organizacji, jeśli na danym obszarze nie będzie zainteresowanych pasmem, przydzielenie tego pasma ogólnopolskim sieciom operatorskim powinno mieć charakter warunkowy i czasowy - dopóki nie pojawi się lokalny interesariusz.

Eksperci Cyfrowej Polski uważają ponadto, że przydział częstotliwości w żaden sposób nie powinien odnosić się do podziału administracyjnego terytorium Polski. Jak podkreślają, w wielu przypadkach nie wiąże się on z zapotrzebowaniem konkretnego przedsiębiorcy czy operatora. "W przypadku zastosowań typu Industry 4.0 obszar ten będzie ograniczony do terenu fabryki, kompleksu lub strefy. Podobnie sieć prywatna obsługująca lotnisko, dworzec lub stadion nie wymaga obszaru większego, niż zajmowany przez taki obiekt" - wskazują. Przywołują przy tym rozwiązania zastosowane w Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Model niemiecki zakłada składanie wniosków o lokalne pasmo częstotliwości dla obiektów biznesowych, handlowych czy przemysłowych. Z kolei rozwiązanie brytyjskie opiera się o występowanie o przydział widma na dany obszar działalności podmiotu, np. w oparciu o kod pocztowy.

Związek uważa również, że rezerwacje częstotliwości na sieci prywatne powinny być przyznawane na zasadach współużytkowania. To znaczy, że więcej niż jeden przedsiębiorcza będzie mógł skorzystać z pasma. "Dzięki temu możliwe będzie optymalizowanie kosztów budowy sieci lokalnych. Powinna być dozwolona poddzierżawa częstotliwości z posiadanej rezerwacji" - postuluje organizacja w opinii do UKE.

"Budowa sieci prywatnych 5G w Polsce będzie niezwykle ważnym komponentem całej sieci nowej generacji. Wiemy, że w tej chwili obecnie wiele samorządów oraz przedsiębiorców rozważa taką inwestycje, ale wstrzymuje się z decyzjami biznesowymi do czasu ustalenia podstaw prawnych i regulacyjnych. Spodziewamy się jednak, że wprowadzenie możliwości rezerwacji pasma na potrzeby lokalne stanie się katalizatorem rozwoju sieci prywatnych w naszym kraju. I to zarówno w wydaniu samorządowym, jak i przemysłowym" - ocenił Michał Kanownik, cytowany w informacji Cyfrowej Polski.

W ocenie Kanownika świadczenie usług z wykorzystaniem częstotliwości z tzw. bloku 0 może być możliwe w Polsce już w czwartym kwartale 2022 r.

