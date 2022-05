Polska do tej pory przeznaczyła na wsparcie militarne Ukrainy 7 mld zł

Polska przeznaczyła do tej pory na wsparcie militarne Ukrainy 7 mld zł. Nie ma drugiego kraju w UE, który wsparł Ukrainę militarnie tak jak Polska – mówił w czwartek we Wrocławiu szef KPRM Michał Dworczyk.

Jak mówi Michał Dworczyk, środki z UE na pomoc uchodźcom "muszą się znaleźć", gdyż '"mamy do czynienia z największym w historii po II wojnie światowej kryzysem migracyjnym w Europie."

Każdego tygodnia z Polski wyjeżdża co najmniej tysiąc ton żywności tylko w ramach pomocy rządowej, a do tego dochodzi pomoc organizacji pozarządowych i samorządów.

Szef KPRM wziął udział w panelu dyskusyjnym "Uchodźcy na Dolnym Śląsku. Jak efektywnie pomagać?" w ramach VIII Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego, który w czwartek odbywa się we Wrocławiu.

Dworczyk wskazał, że dziś w Ukrainie zostało około 30 mln mieszkańców.

Kilka milionów obywateli mniej

- W 1993 r. Ukraina miała 52 mln mieszkańców, to jest spadek o 22 mln osób. Tylko w czasie ostatnich trzech miesięcy zniknęło 7 mln osób z Ukrainy. Część wyjechała na Zachód, część znalazła się na terenach okupowanych, a kilkaset tysięcy zostało wywiezionych w głąb Rosji, z czego ponad 200 tys. dzieci - zauważył minister.

Jak dodał, w ostatnich miesiącach pomiędzy Polską a Ukrainą powstał, po raz pierwszy w historii, tak mocny związek emocjonalny.

- To niezwykła szansa na to, aby zbliżyć nasze kraje i aby zamknąć szereg trudnych tematów, które przez lata utrudniały nam relacje - podkreślił.

Spadek dynamiki migracji

Szef KPRM powiedział, że od wybuchu wojny w Ukrainie do Polski wjechało ponad 3,4 mln Ukraińców, a wyjechało 1,4 mln.

- Ta dynamika zdecydowanie się zmieniła, ponieważ od 1 maja do dziś bilans migracyjny jest ujemny. To znaczy w maju wyjechało 30 tys. uchodźców więcej niż przyjechało - zaznaczył minister.

Dodał, że opierając się na danych dotyczących ukraińskich numerów telefonów komórkowych można oszacować, ilu Ukraińców przebywa na terenie Polskie.

- Tych numerów jest około 2 mln, a więc trzeba założyć, że około 2,5 mln osób do 3 mln jest na terenie Polski - ocenił Dworczyk.

Hipokryzja UE

Pytany o unijne środki na pomoc uchodźcom powiedział, że mamy w tej kwestii do czynienia z "hipokryzją".

- W Brukseli mówi się bardzo dużo o pomocy Ukrainie i Ukraińcom, o wsparciu dla krajów, które przyjęły do siebie uchodźców, ale w najlepszym razie propozycje są takie, aby przesunąć środki, które kraje już posiadają, na pomoc uchodźcom - mówił szef KPRM.

Dodał, że w Polsce wydawane są miliardy złotych na wsparcie na Ukrainie i na pomoc uchodźcom w Polsce.

Miliardowa pomoc

- Każdego tygodnia z Polski wyjeżdża co najmniej tysiąc ton najlepszej jakościowo żywności tylko w ramach pomocy rządowej, a do tego dochodzi jeszcze pomoc organizacji pozarządowych i samorządów. Każdego tygodnia z Polski wyjeżdża uzbrojenie - to jest ponad 7 mld zł wydanych do tej pory. Nie ma drugiego kraju w UE, który wsparł Ukrainę militarnie tak jak Polska - oświadczył Dworczyk.

Jak mówił, środki z UE na pomoc uchodźcom "muszą się znaleźć".

- Mamy do czynienia z największym w historii po II wojnie światowej kryzysem migracyjnym w Europie - podkreślił.

Zdaniem Dworczyka, UE "świadomie podejmuje decyzje, że nie wyodrębnia osobnych środków na pomocy krajom, które przyjmują uchodźców".

- Próbuje się mieszać w tym samym garnku i politycznie, wizerunkowo sprzedawać to jako wielką pomoc"- mówił minister.

W środę Komisja Europejska podjęła decyzję o udostępnieniu 248 mln euro 5 państwom członkowskim - Polsce, Rumunii, Węgrom, Słowacji i Czechom - które poniosły największe koszty od początku wojny w związku z przyjmowaniem uchodźców.

