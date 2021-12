Polska europosłanka: rolnictwo, tak jak górnictwo, potrzebuje transformacji

- Musimy odejść od masowej produkcji mięsa i mleka. W rolnictwie potrzebna jest transformacja podobna do tej, która obecnie ma miejsce w energetyce czy transporcie. Im szybciej zaczniemy o niej rozmawiać, tym transformacja ta będzie sprawiedliwsza - mówi Sylwia Spurek, posłanka Parlamentu Europejskiego.

"Alkohol nie bije, spódniczka nie gwałci"

Odejście od masowej produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego spowoduje zdaniem polskiej europosłanki oszczędności m.in. w sektorze ochrony zdrowia. Chodzi tu m.in. o mniejszą liczbę chorób nowotworowych, chorób serca czy cukrzycy typu 2. Proponowane przez nią zmiany w rolnictwie mają także ograniczyć zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie środowiska.Zgadzam się z tym, że te zmiany należy dobrze przygotować. Ale jeżeli boimy się nawet o nich rozmawiać, mówić o datach, kiedy powinniśmy odchodzić od konkretnych rodzajów produkcji, form wykorzystywania zwierząt i środowiska, to tracimy szansę na sprawiedliwą transformację - stwierdziła Sylwia Spurek.Zdaniem posłanki Parlamentu Europejskiego, politycy już 30 lat temu oszukiwali górników, ponieważ już wtedy należało rozpocząć rozmowy o odejściu od węgla, należało ustalać terminy przejściowe, zastanawiać się nad przebranżowieniem osób zatrudnionych w kopalniach.- Teraz widzimy nerwowe ruchy i ustalanie dat, które i tak są bardzo odległe. Widzimy, że bardzo wiele osób ucierpi na transformacji, bo ona już na pewno nie będzie w pełni sprawiedliwa - przewiduje Spurek.- Podobnie politycy oszukują rolników i przedsiębiorców, przede wszystkim tych, którzy prowadzą wielkoobszarowe gospodarstwa, zajmują się tzw. hodowlą zwierząt. Jeśli szybciej usiądziemy do stołu i merytorycznie ustalimy konkretne terminy przejściowe, to wszyscy będą mieli szanse przygotować się do transformacji. Pojawią się oszczędności, które będzie można przeznaczać na dotacje dla rolników chcących prowadzić zrównoważone i etyczne gospodarstwa. Ten model rolnictwa, ten przemysł rolny to historia i musimy zacząć o tym otwarcie mówić - dodała.Sylwia Spurek znana jest przede wszystkim z działań na rzecz ochrony praw zwierząt oraz przeciwdziałaniu przemocy. W 2021 r. minęło 10 lat od uchwalenia tzw. Konwencji Stambulskiej. Zdaniem Sylwii Spurek, choć przez minioną dekadę doszło do wielu pozytywnych zmian, w Polsce wciąż brakuje systemu zapobiegania przemocy w rodzinie.- Niestety, nie ma w Polsce interdyscyplinarnego i skoordynowanego systemu, którego stworzenie zakłada właśnie Konwencja Stambulska. Nie mamy rzetelnych danych o wszystkich aspektach przemocy, a w efekcie nie wiemy dokładnie, jaka jest jej skala i ile osób potrzebuje pomocy. Brak rzetelnych badań to także baza dla reprodukowania mitów i stereotypów na temat przemocy. Zbyt wielu ludzi wciąż uparcie twierdzi, że za przemoc w rodzinie odpowiada alkohol lub inne patologie - powiedziała Sylwia Spurek.- Rzeczywistość jest inna. To nie alkohol bije, to nie krótka spódniczka gwałci. Udowadniają to statystyki policyjne - dodała.Cały wywiad dostępny na PortalSamorzadowy.pl