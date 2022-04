Polska firma Enprom zakończyła remont linii wysokiego napięcia w Holandii

Polska firma Enprom zakończyła trwający trzy lata remont linii wysokiego napięcia Diemen-Lelystad w Holandii. Jak podkreślił Enprom, była to pierwsza tego typu inwestycja, którą niderlandzki operator przesyłowy TenneT powierzył zagranicznemu wykonawcy.

Inwestycja na odcinku 26 km linii 380 kV jest częścią programu "Better Use Existing 380 kV", który ma zintegrować morską energetykę wiatrową z holenderskimi i niemieckimi systemami elektroenergetycznymi. Jak podkreślił Enprom, prace zostały zakończone przed terminem, mimo przebiegu linii równolegle do autostrady A6 i przez rezerwat przyrody.

Prace na linii Diemen-Lelystad Enprom zaczął w 2019 r. Projekt był realizowany przez 200-osobowy zespół. W ramach inwestycji przeciągnięto 430 km przewodów, podwieszono 1272 izolatory kompozytowe. Prace związane ze wzmacnianiem konstrukcji wykonywano na 59 słupach, przy 24 różnych typach słupów. Sumarycznie wykonano wzmocnienia o masie niemal 55 ton. Trzy spośród wzmacnianych słupów znajdowały się na wodzie i dotarcie do nich wymagało dopłynięcia specjalną barką - podkreślił Enprom.

Aby ochronić siedliska ptaków w rezerwacie przyrody, zamontowano prawie 9 tys. spirali, których zadaniem jest minimalizowanie kolizji ptaków z liniami wysokiego napięcia, a także wykonano ponad 20 km płotków do ochrony płazów.

"To pierwsza inwestycja TenneT, która została powierzona zagranicznym wykonawcom. Tym większa jest nasza satysfakcja z zakończenia prac przed terminem. Ponadto, to ważny projekt w obszarze europejskiej transformacji energetycznej i rosnącej produkcji zrównoważonej energii" - podkreślił prezes Enpromu Mariusz Targowski, cytowany w informacji firmy.

