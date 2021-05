Polska firma ma przełomowy test na COVID-19

Firma Genomtec, zajmująca się rozwojem innowacyjnych technologii medycznych stosowanych w diagnostyce genetycznej, wprowadzi do obrotu na terenie Unii Europejskiej test diagnostyczny, który umożliwia badania w kierunku identyfikacji zakażenia SARS-CoV-2 bezpośrednio ze śliny pacjenta.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

System diagnostyczny Genomtec

- Wprowadzenie do sprzedaży testów genetycznych w technologii RT-LAMP, które niewątpliwie są innowacją na rynku, a także rozpoczęcie współpracy z Dolmedem, które będzie wykorzystywać nasze rozwiązania, mogą mieć istotne znaczenie dla naszej działalności i osiąganych przychodów przez Genomtec - ocenia Michał Wachowski, członek zarządu i CFO spółki Genomtec.Testy są kompatybilne z urządzeniami już posiadanymi przez laboratoria, które wykonują testy w technice Real-Time PCR. Może to rozwiązać problem udrożnienia systemu badań bez dodatkowych nakładów w infrastrukturę oraz bez konieczności pozyskiwania dodatkowego personelu.Już obecnie oferowane przez Genomtec testy mogą zwiększyć przepustowość każdego laboratorium o niemal 50 proc., względem najszybszych testów RT-PCR, albo zaoszczędzić 33 proc. czasu diagnostycznego potrzebnego do wykonania takiej samej ilości analiz genetycznych, co jest istotne szczególnie w trakcie fal pandemii.Produkt będzie wytwarzany w Polsce w laboratoriach firmy Genomtec we Wrocławiu. Do zestawu diagnostycznego zainteresowani partnerzy biznesowi będą mogli dokupić jednorazowy pojemnik do poboru śliny, również oferowany przez spółkę.Flagowym rozwiązaniem producenta jest mobilny system diagnostyczny Genomtec ID, działający w oparciu o układ mikroprzepływowy oraz autorską, opatentowaną technologię SNAAT. Innowacyjny system diagnostyczny pozwala na przeprowadzenie jednocześnie kilku testów z jednej próbki nawet w 15 minut, m.in. w kierunku określenia przyczyny infekcji dróg oddechowych czy chorób przenoszonych drogą płciową.System będzie przeznaczony do diagnostyki w miejscu kontaktu z pacjentem, np. gabinetach lekarskich, oddziale ratunkowym, a nawet aptece.Genomtec to firma z branży technologii medycznej, zajmująca się opracowaniem i komercjalizacją mobilnej platformy wykorzystywanej w molekularnej diagnostyce klinicznej. Platforma stosowana jest m.in. w szeregu chorób zakaźnych, w tym do szybkich testów diagnostycznych mających zastosowanie np. w wykrywaniu choroby COVID-19 spowodowanej wirusem SARS-CoV2.Firma powstała w 2016 roku. Siedziba spółki znajduje się we Wrocławiu. 17 marca 2021 roku był dniem pierwszego dnia notowań akcji firmy na parkiecie NewConnect.