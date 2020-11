Polska firma wyposaży kontenery zestawów Patriot

Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 wyposażą wnętrza kontenerów do obsługi technicznej systemu przeciwlotniczego Patriot – poinformowała we wtorek firma Raytheon Missiles & Defense.

To kolejna umowa na obsługę techniczną i produkcję elementów systemu Patriot w ramach pierwszej fazy programu obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła. Podstawą systemu, kupionego przez Polskę w 2018 r. za 4,75 mld dolarów, mają być amerykańskie zestawy Patriot. Kontrakt przewiduje, że ponad 700 mln zł z tej kwoty ma trafić do polskiego przemysłu.

"Raytheon Missiles & Defense, dział firmy Raytheon Technologies, podpisał umowę podwykonawczą z zakładami WZŁ-1 w Zegrzu, spółką należącą do PGZ i Konsorcjum PGZ-Wisła. Zgodnie z umową WZŁ-1 będzie świadczyć usługi wsparcia dla systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego Patriot przeznaczonego dla polskich sił zbrojnych" - poinformowała amerykańska korporacja, która jest producentem systemu.

W ramach niedawno zawartej umowy, której wartości nie podano, WZŁ-1 wyposaży wnętrza kontenerów w sprzęt do obsługi technicznej systemu Patriot, przeprowadzi integrację kluczowych komponentów, a także testy końcowe i weryfikację produktów końcowych.

Obejmują one centrum serwisowania akumulatorów, element obsługi średniego poziomu oraz transporter małych części zamiennych.

WZŁ-1 będzie ściśle współpracować z OBR-CTM - spółką zależną PGZ wchodzącą w skład Konsorcjum PGZ-Wisła - który zaprojektuje wyposażenie wnętrza kontenera. Ponadto WZŁ-1 będzie współpracować z polskimi partnerami przemysłowymi, którzy dostarczą kontenery na sprzęt do obsługi technicznej systemu (Agregaty Pex-Pool Plus) oraz naczepy, na których zostaną umieszczone kontenery (Demarko).

"WZŁ-1 i nasi pozostali polscy partnerzy przemysłowi są cennymi członkami naszego zespołu Patriot i znacząco przyczynili się do postępu prac, dzięki czemu pierwsza faza programu Wisła jest realizowana zgodnie z harmonogramem" - powiedziała Shawn Rantas, dyrektor ds. polskiego programu Patriot w Raytheon Missiles & Defense. "Chcemy budować partnerskie relacje z kolejnymi polskimi firmami, aby tworzyć dalsze okazje do współpracy ekonomicznej, opierające się na lokalnej specjalistycznej wiedzy i technologii" - dodała.

WZŁ-1 jest jednym z dziewięciu polskich partnerów-dostawców, którzy uczestniczą w realizacji zawartych z Raytheon Missiles & Defense kontraktów na obsługę techniczną i produkcję elementów systemu Patriot w ramach pierwszej z dwóch planowanych faz programu Wisła.

W marcu br. spółka z Zegrza i Raytheon Missiles & Defense zawarły kontrakt w sprawie integracji kontenerów na sprzęt do obsługi technicznej systemu Patriot.

Także w marcu br. Raytheon Missiles & Defense podpisał umowę ze spółką Demarko na dostawy naczep pod kontenery obsługi technicznej systemu Patriot. Naczepy będą przewozić kontenery produkowane przez Pex-Pool Plus, wyposażenie kontenerów zaprojektował Ośrodek Badawczo-Rozwojowy-Centrum Techniki Morskiej. WZŁ-1 wyposażą wnętrze kontenera, a następnie przeprowadzą integrację i testy poszczególnych komponentów, by dostarczyć polskiemu wojsku w pełni gotowe kontenerów na sprzęt do obsługi technicznej systemu Patriot.

W listopadzie 2019 Raytheon Missiles & Defense podpisał z OBR-CTM umowę na usługi projektowe dotyczące specjalistycznych kontenerów na sprzęt do obsługi technicznej systemu Patriot. Centrum Techniki Morskiej zaprojektuje wewnętrzną konfigurację kontenerów mieszczących wszystkie części zamienne, narzędzia i sprzęt pomiarowo-badawczy niezbędne do obsługi systemu Patriot w terenie.

Również w listopadzie 2019 r. Zakłady Mechaniczne Tarnów (ZMT) i Raytheon Missiles and Defense podpisały umowę na produkcję siłowników do wyrzutni wyrzutni M903, umożliwiających ustawianie pocisków na wyrzutni.

Zawarta w listopadzie 2019 umowa z firmą Agregaty Pex-Pool PLUS dotyczy opracowania, wyprodukowania i dostarczenia kontenerów operacyjnych i innych elementów obsługi technicznej.

W czerwcu 2019 ub.r. Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. podpisały umowę z Raytheon Missiles & Defense na produkcję i integrację zestawów modułów elektroniki DLTM (Data Link Terminal Module) wyrzutni M903, która wchodzi w skład systemu Patriot.

W lutym 2019 r. amerykański producent i Huta Stalowa Wola S.A. podpisały umowę dotyczącą rozpoczęcia produkcji i integracji wyrzutni M903.

We wrześniu 2014, jeszcze przed rozstrzygnięciem przetargu na system obrony powietrznej średniego zasięgu dla Polski, roku Raytheon Missiles & Defense Company i bydgoska firma Teldat nawiązały współpracę w zakresie opracowania i produkcji wojskowych routerów do systemu Patriot. Teldat zajmuje się projektowaniem, integracją i kwalifikacją routerów umożliwiających komunikację sieciową w systemie Patriot. W 2015 i ponownie w 2019 r. Raytheon złożył w firmie Teldat znaczne zamówienie routery do nowo wyprodukowanych jednostek ogniowych Patriot.

W styczniu 2016 amerykański producent podpisał z PIT-Radwar podpisała umowę na produkcję anten do systemów identyfikacji swój-obcy (IFF) systemu Patriot. W kwietniu 2019 r. Raytheon Missiles & Defense i polskie zakłady ukończyły integrację antent wyprodukowanej przez PIT-Radwar anteny IFF z radarem Patriot dla zagranicznego klienta. W czerwcu 2019 r. firma Raytheon Missiles & Defense przyznała Polskiej spółce kolejny kontrakt produkcyjny na dostawę anten IFF do systemów Patriot budowanych dla Polski, Szwecji i Rumunii.