Polska Fundacja Narodowa dofinansuje promocję polskich mebli na rynku USA

Dzięki dofinansowaniu projektu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli przez Polską Fundację Narodową, polscy producenci mebli będą mogli wziąć udział w trzech edycjach prestiżowych targów odbywających się w amerykańskim High Point - poinformowała w piątek OIGPM.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli (OIGPM) poinformowała podczas piątkowej konferencji, że dzięki wsparciu PFN zostanie przygotowane wspólne stoisko o powierzchni ponad 300 m2 podczas trzech edycji amerykańskich targów meblarskich w High Point w Karolinie Północnej (kwiecień i październik 2020, kwiecień 2021), prezentujące ofertę polskich firm meblarskich oraz polskie wzornictwo w zakresie wnętrz. Działania zostaną wsparte kampanią w amerykańskich mediach. OIGPM - autor projektu - szacuje jego koszt na ok. 3 mln zł - PFN dofinansowała projekt milionem złotych.

"My nie tylko wspieramy jedną branżę w obszarze gospodarczym, nie tylko próbujemy zwiększyć jej moc sprzedażową i markę tej branży na określonym rynku - w tym przypadku na rynku amerykańskim, ale chcemy pokazać, że Polska posiada bardzo złożoną i ciekawą tradycję w zakresie projektowania i produkcji mebli, że my nie oferujemy tylko produktów, ale, że istnieje coś takiego, jak polska myśl meblarska" - powiedział PAP prezes Polskiej Fundacji Narodowej (PFN) Marcin Zarzecki.

Stany Zjednoczone są światowym liderem w imporcie mebli, z ok. 30 proc. udziałem w rynku.

"Stany Zjednoczone to w tej chwili największy rynek zbytu dla mebli, mimo tego, że Amerykanie mają duży udział w światowej produkcji mebli. Konsumpcja jest tak duża, że należą do krajów, które najwięcej importują. Wykorzystując sytuację zachwiania współpracy amerykańsko - chińskiej ze względu na wprowadzane przez USA na wyroby chińskie, jest to czas na zaprezentowanie polskich produktów w USA, tym bardziej, że Amerykanie mocno patrzą na produkcję mebli w Europie" - powiedział prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli Jan Szynaka.

Według szacunków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, w 2019 r. polskie meble wypracują wartość produkcji sprzedanej przekraczającą 51 mld zł, co da Polsce 6. miejsce na świecie w rankingu producentów. Jednocześnie - według organizacji branżowej - 90 proc. polskich mebli zostanie wyeksportowane, co zapewni Polsce 2. miejsce na świecie w rankingu światowych eksporterów mebli (za Chinami, a przed Niemcami i Włochami) z eksportem na poziomie 47,5 mld zł. Podczas konferencji poinformowano, że w polskiej branży meblarskiej pracuje obecnie około 200 tysięcy osób w ponad 28 tysiącach firm.