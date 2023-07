Polska giełda angażuje się w budowę rynku kapitałowego w Ukrainie

Przedstawiciele Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Ukrainy podpisali porozumienie o współpracy dotyczące budowy ukraińskiego rynku kapitałowego.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wraz z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju podpisała porozumienie o współpracy z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd Ukrainy.

Decyzja ma charakter merytoryczny, ale ma też charakter społeczny i kulturowy. W naszym zespole pracują informatycy z Ukrainy, nasza pełnomocniczka do spraw współpracy z Ukrainą jest Ukrainką - mówił Marek Dietl, prezes GPW.

Podano, że planowane jest powołanie grupy roboczej z udziałem przedstawicieli sygnatariuszy porozumienia oraz wszelkich innych interesariuszy, w celu wsparcia potencjalnych wspólnych inwestycji GPW i EBOiR w infrastrukturę rynku kapitałowego Ukrainy.

Przedstawiciele Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) - prezes Marek Dietl, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju -Elisabetta Falcetti, dyrektor banku w Polsce oraz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Ukrainy - komisarz Arsen Ilin podpisali 6 lipca 2023 r. w Warszawie porozumienie o współpracy, dotyczące budowy ukraińskiego rynku kapitałowego.

Dla wsparcia integracji ukraińskiego rynku kapitałowego z międzynarodowymi rynkami kapitałowymi

- Decyzja ma charakter merytoryczny, ale też ma też charakter społeczny i kulturowy. W naszym zespole pracują informatycy z Ukrainy, nasza pełnomocniczka do spraw współpracy z Ukrainą jest Ukrainką. Widzimy więc bliskość, przenikanie się społeczne i kulturowe Ukraińców i Polaków. Cieszymy się, że regulator rynku ukraińskiego postawił właśnie na nas jako tych, którzy mają wesprzeć rozwój ukraińskiego rynku kapitałowego - komentował po podpisaniu porozumienia Marek Dietl.

Memorandum, podpisane w ramach realizowanego przez GPW projektu „Reorganizacja rynku kapitałowego na Ukrainie”, ma na celu m.in. wspieranie integracji ukraińskiego rynku kapitałowego z międzynarodowymi rynkami kapitałowymi oraz rozwój usług i produktów finansowych w oparciu o międzynarodowe praktyki i innowacyjne technologie.

- Mimo rosyjskiej agresji i wojny na Ukrainie wciąż życie trwa, także gospodarcze, czego najlepszym przykładem jest ukraińska giełda towarowa, która świetnie się rozwija. Natomiast cztery giełdy instrumentów finansowych, które działały przed agresją rosyjską, praktycznie nie działają, obroty są bardzo małe - stwierdził Marek Dietl.

- Pierwszym zadaniem jest konsolidacja tych platform obrotu. Ukraina nie jest tak dużym rynkiem, żeby mogła sobie pozwolić na więcej niż jedna giełdę. Chcemy wesprzeć skonsolidowanie tych obrotów i także zbudować zestaw regulacji, infrastrukturę prawną, która jest z jednej strony zgodna ze wszystkimi przepisami europejskimi a z drugiej strony pozwala ukraińskiemu rynkowi szybko gonić, jeśli chodzi o rozwój, najbardziej rozwinięte rynki kapitałowe Europy - wyjaśniał Marek Dietl.

Niedawno podpisana ustawa otworzyła drogę do prywatyzacji ukraińskich firm

Trzeci element, jak stwierdził prezes GPW, to infrastruktura techniczna, którą - jak mówił - "też już jesteśmy gotowi budować, szczególnie w rozwiązaniach tzw. hostowanych, czyli udostępniając technologię ukraińskim podmiotom".

- Na to się nakłada czwarty element, bez którego żadna giełda w kraju, który wciąż wychodzi jednak z okowów gospodarki centralnie planowanej, to prywatyzacja. Tu bardzo ważna jest niedawno podpisana przez prezydenta Zełenskiego ustawa o możliwości sprzedaży ukraińskich przedsiębiorstw - zaznaczył Marek Dietl. - To otwiera drogę dla pierwszych emitentów, a we wszystkich krajach, gdzie udział sektora publicznego jest jeszcze wysoki, właśnie największym dawcą IPO jest państwo, proces prywatyzacyjny, a nie ma bardziej transparentnego sposobu sprywatyzowania ukraińskiej gospodarki niż właśnie przez rynek kapitałowy. W tym też mamy bardzo duże doświadczenia - komentował Marek Dietl.

Podano, że podpisanie dokumentu o współpracy przewiduje realizację konkretnych działań, m.in. wymianę informacji, w tym raportów pomocy technicznej, prognoz finansowych, diagnostycznych analiz rynkowych, ocen ram regulacyjnych i innych informacji technicznych dotyczących rozwoju infrastruktury rynku kapitałowego i rozwoju lokalnego rynku finansowego na Ukrainie.

Wskazano ponadto, że planowane jest powołanie grupy roboczej z udziałem przedstawicieli sygnatariuszy porozumienia oraz wszelkich innych interesariuszy, w celu wsparcia potencjalnych wspólnych inwestycji GPW i EBOiR w infrastrukturę rynku kapitałowego Ukrainy. Wspólne działania mają też dotyczyć przeprowadzenia badania due diligence i zaktualizowanej oceny diagnostycznej rynków kapitałowych Ukrainy w fazie powojennej odbudowy.

