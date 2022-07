Polska giełda ma nowego króla

Na szczycie najbardziej wartościowych spółek na GPW doszło do istotnych przetasowań. Ani żaden bank, ani koncern energetyczny nie dzierżą już miana największej spółki giełdowej. Pierwsze miejsce w zestawieniu może być zaskakujące dla wielu.

Największe spółki Skarbu Państwa nie mają ostatnio dobrej passy, a inwestorów odstraszają słowne ingerencje polityków.

Tam, gdzie tracą państwowi giganci, zyskuje przedstawiciel sektora prywatnego, czyli sieć sklepów spożywczych Dino Polska.

Spółka warta ponad 33 mld zł jest obecnie najbardziej wartościową w indeksie WIG20.

Tegoroczne spadki indeksu WIG20, który od początku roku spadł już o 25 proc., spowodowały, że zaledwie cztery spółki mogą pochwalić się kapitalizacją wyższą niż 30 mld zł (czyli nieco ponad 6 mld dolarów). Trzy z nich to państwowi giganci - PKO BP, PGNiG i PKN Orlen, a każda z tych spółek boryka się z innymi problemami.

To jaką passę mają ostatnio spółki państwowe, pokazał poniedziałek, który stał pod znakiem podbicia podaży wokół spółek Skarbu Państwa.

- Powodem zniżek były weekendowe wypowiedzi premiera, które sugerowały możliwe wprowadzenie nowego podatku „od nadzwyczajnych zysków” lub „mechanizmu dzielenia się wyższymi zyskami”. Rynek powiązał to oczywiście z wcześniejszymi spekulacjami dot. tzw. windfall tax, wymierzonego potencjalnie w sektor energetyczno-paliwowy, jako tego, który korzysta na ostatnich zmianach cen surowców i energii. W praktyce po raz kolejny materializuje się ryzyko regulacyjne związane ze spółkami Skarbu Państwa - komentuje Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ.

Państwowe spółki, niezależnie od sektora, nie mają ostatnio łatwo. Niedawno Jarosław Kaczyński zasugerował bankom rewizję oprocentowania depozytów, sugerując dodatkowy podatek w razie zignorowania sugestii, a w weekend oliwy do ognia trawiącego spółki Skarbu Państwa dolał premier.

Banki i energetyczni giganci pod presją

I tak w poniedziałek PGNiG straciło 5 proc., a we wtorek kontynuuje przecenę, o niespełna 2 proc. PKN Orlen (kapitalizacja 30 mld zł) przecenił się w poniedziałek o 4 proc., we wtorek również lekko tanieje.

Sektor bankowy znajduje się pod presją już od miesięcy, a bilans ostatnich trzech miesięcy na akcjach największego z przedstawicieli sektora i do niedawna największej spółki na GPW - PKO BP - wynosi już -30 proc.

Dyskont królem giełdy

Tam, gdzie tracą państwowi giganci, zyskuje jedyny w tym gronie przedstawiciel sektora prywatnego, czyli sieć sklepów spożywczych Dino Polska.

Akcje Dino Polska od początku roku straciły na wartości 7 proc., co w porównaniu do zmian WIG20 i wspomnianych spółek można uznać za niezły wynik. Duża w tym zasługa ostatnich miesięcy - podczas gdy bessa trawiła kapitalizację większości dużych spółek, akcje Dino zyskały w tym czasie niespełna 2 proc. Bilans ostatniego miesiąca, który pozwolił Dino wspiąć się na szczyt indeksu to stopa zwrotu rzędu 11 proc.

W związku z powyższym, we wtorek wartość czterech największych spółek na GPW prezentuje się następująco (dane na wtorek, około godz. 16.00):

Dino Polska: 33,5 mld zł;

