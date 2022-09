Polska giełda szoruje po dnie, a w Rosji świętuje kilkumiesięczne rekordy

Rosyjski indeks giełdowy Moex znalazł się na najwyższym poziomie od trzech miesięcy, niesiony silnymi wzrostami takich spółek, jak Łukoil czy środowym rajdem Gazpromu.

Podczas gdy polska giełda zmaga się z kolejną falą bessy, śrubując roczne minima, rosyjski indeks giełdowy MOEX rośnie jak na drożdżach. Wzrósł w czwartek do najwyższego poziomu od ponad trzech miesięcy, do czego przyczynił się m. in. aż 10-proc. wzrost głównego rosyjskiego naftowego koncernu Łukoil. Przypomnijmy, że prezes tego rosyjskiego naftowego koncernu zginął w czwartek w nie do końca jasnych okolicznościach.

Rosyjska giełda zyskała w tym tygodniu impuls także ze strony gazowego giganta, Gazpromu, który zapowiedział wypłatę rekordowo wysokiej dywidendy.

- Wypłata dywidendy przez Gazprom może stać się impulsem do wzrostu rosyjskiego rynku akcji – powiedział Dmitrij Skriabin, menedżer w funduszu Alfa Capital.

Rosyjskiej giełdzie pomaga też mocny rubel, który w tym roku - w relacji chociażby do złotego - umocnił się o prawie 50 proc.

