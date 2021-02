Polska gospodarka eksportem stoi

Pandemia nie zaszkodziła polskiej wymianie handlowej – wynika z danych GUS. Wprawdzie eksport wyrażony w euro nieznacznie spadł (w złotych i dolarach wzrósł, za sprawą osłabienia tych walut wobec euro), ale import spadł jeszcze bardziej, a efektem była rekordowa nadwyżka w handlu towarami - wyniosła aż 12 miliardów euro wobec niewiele ponad miliarda euro rok wcześniej.

Dobre perspektywy

Motorem ożywienia polskiego eksportu w drugiej połowie roku były Niemcy. Na koniec roku do wartość wysłanych naszego zachodniego sąsiada towarów wzrosła o 3,9 proc. rok do roku, do poziomu 68,6 mld euro.Potwierdzają to również dane niemieckie. Polska jest obecnie czwartym dostawcą towarów do naszego zachodniego sąsiada - wyżej plasują się tylko Chiny, Holandia i Stany Zjednoczone. Pod względem niemieckiego eksportu Polska awansowała z ósmej na szóstą pozycję, wyprzedzając Włochy i Austrię.Na pozostałych dziesięciu najważniejszych rynkach zbytu wartość sprzedaży zmalała. Wyjątkiem, oprócz Niemiec, była tu jeszcze Szwecja, ze wzrostem 4,2 proc. rok do roku.Zdaniem analityka Akcenty perspektywy dla polskiego handlu zagranicznego na bieżący rok są względnie optymistyczne. - Pojawiła się szczepionka, firmy są już lepiej przygotowane do funkcjonowania w pandemicznej rzeczywistości. Jednocześnie należy podkreślić, że prognoza na ten rok jest obarczona dużą niepewnością. Na ten moment można szacować, że dynamika eksportu w tym roku będzie dodatnia, a jej wzrost będzie zawierać się w przedziale 4-6 proc. rok do roku - prognozuje Miroslav Novák.Na korzyść eksporterów może działać również polityka banku centralnego. Prezes NBP wielokrotnie w ostatnich czasach deklarował, że bank będzie działał przeciwko znacznemu umocnieniu się złotego. Na słowach się nie skończyło. W grudniu NBP kilkakrotnie interweniował na rynku walutowym by osłabić krajową walutę. Słabszy złoty zaś – to dobra wiadomość dla eksporterów, dzięki temu polskie towary mogą być bardziej konkurencyjne na zagranicznych rynkach.- Dodatkowo, od drugiego kwartału bieżącego roku spodziewam się ożywienia aktywności inwestycyjnej w Polsce, co przełoży się na wzrost importu dóbr kapitałochłonnych. Wwóz towarów do Polski, podobnie jak eksport, będzie wyższy niż w 2020 r., a jego prawdopodobna dynamika może wynieść ok. 5-7 proc. rok do roku – dodaje Miroslav Novák.