Polska gospodarka hamuje, ale bezpiecznie. Problemy stanowią wręcz szansę

Pomimo oczywistych oznak spowolnienia w światowej gospodarce, a nawet pojawiających się symptomów recesyjnych, paradoksalnie przed Polską pojawiła się szansa zrzucenia z siebie kategorii ekonomicznej "emerging market". Chociaż dawno przestaliśmy być "rynkiem rozwijającym się", to nadal tak jesteśmy klasyfikowani przez rynki finansowe - i taką kategorię ma polska waluta...

Jako jedyne państwo w Unii Europejskiej przed kolejnym sezonem grzewczym mamy niemal pełne magazyny gazu ziemnego.

Poziom bezrobocia - według statystyk unijnych - utrzymuje się na poziomie 3 procent, a aktywizacja zawodowa jest najwyższa od dziesięcioleci.

Pomimo nadchodzącego spowolnienia, notowany jest nadal solidny wzrost PKB.

Przyszłość gospodarki światowej w ciągu ostatnich 100 dni uległa diametralnej zmianie. Już nic nie jest tak oczywiste i jednoznaczne, jak wydawało się wszystkim na początku tego roku. Trudno jednak dziś ocenić, jakie mogą być konsekwencje związane z zerwaniem z dotychczasową koncepcją globalizacji i tworzeniem misternie rozbudowanych łańcuchów dostaw.

Wszyscy, bez wyjątku muszą dokonać przewartościowania strategii rozwojowych, ale także poszukać nowych źródeł zaopatrzenia w surowce i artykuły rolne. Czy w tej sytuacji Polska skazana jest tylko i wyłącznie na kłopoty i załamanie wszystkich wskaźników ekonomicznych?

Otóż - paradoksalnie - mamy za sobą argumenty, które powinny nam bardzo pomóc w pokonaniu kryzysu.

Nie obejdzie się bez wstrząsów i ofiar w postaci bankructw, problemów ze spłacaniem rat kredytów, ograniczeniem konsumpcji, lecz przy okazji możemy udowodnić, że dobrze radzimy sobie w trudnych czasach. Pomimo tego, że - od czasu agresji wojsk rosyjskich w Ukrainie - przez wielu traktowani jesteśmy jako kraj frontowy, to nadal mamy potencjał, by się rozwijać i doganiać najbogatsze kraje europejskie.

Spada bezrobocie, rośnie aktywność zawodowa

Dane opublikowane przez Eurostat są dla wielu ekspertów szokujące. Według unijnej metodologii statystycznej poziom bezrobocia w kwietniu 2022 roku wyniósł u nas tylko 3 procent i był najniższy ze wszystkich unijnych państw członkowskich. Mało tego: europejscy eksperci od rynku zatrudnienia spodziewają się, że w miesiącach wakacyjnych, gdy stworzonych zostanie wiele tymczasowych miejsc pracy, wynik będzie jeszcze niższy.

Bieżące szczegóły? Główny Urząd Statystyczny przekazał, że w kwietniu poziom rejestrowanego bezrobocia wyniósł 5,2 procent wobec 5,4 procent w marcu. Najbliższy majowy odczyt stanie się ważnym wskaźnikiem tego, czy łagodne hamowanie gospodarki przekłada się na stopę bezrobocia. Wydaje się jednak, że nadal są do dyspozycji na rynku tysiące ofert pracy.

Czytaj także: Najnowsze dane GUS, bezrobocie w dół

Bardzo dobrym sygnałem - przekazanym tym razem przez ZUS - jest wzrost liczby płacących składki na ubezpieczenia społeczne i emerytalne o 50 tysięcy osób - do 15,805 miliona pracowników. To oznacza przyrost w kwietniu o 50 tysięcy: 12 tysięcy to są Polacy, a 38 tysięcy cudzoziemcy, z czego 32 tysiące to obywatele Ukrainy.

Polski system ubezpieczeń zwiększa swój potencjał głównie dzięki składkom od obcokrajowców. Warto to jednak zestawić z Badaniami Ekonomicznej Aktywności Ludności w pierwszym kwartale 2022 roku. Wynika z nich, że liczba pracujących zawodowo w ciągu roku wzrosła o 281 tysięcy osób, a liczba biernych zawodowo spadła - aż o 311 tysięcy złotych.

Znacząco rośnie też odsetek pracowników, którzy po nabyciu praw emerytalnych nadal pracują. W tej chwili - szacunkowo - 25 procent starających się o świadczenia emerytalne deklaruje, że będzie nadal pracować lub rozważa taką ewentualność.

Gospodarka hamuje, ale w bezpieczny sposób

Odczyt PKB w I kwartale tego roku na poziomie 8,5 procent jest bardzo dobry, w kolejnych okresach może być nieco gorzej. Nawet realna jest recesja, czyli spadek PKB w relacji kwartał do kwartału, ale dodatni wynik za cały rok pozostaje pewny. W ocenie analityków Banku Pekao w 2022 roku PKB wzrośnie o 4 procent.

Eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego spodziewają się spowolnienia, bo wydatki konsumpcyjne i inwestycje będą wolniej rosły. Poza tym osłabienie koniunktury w państwach unijnych, połączone ze wzrostem wydatków na importowane węglowodory, pogłębi deficyt w handlu zagranicznym.

Nadal kupujemy trochę na zapas, bo obawiamy się wzrostu cen. Rosną także zapasy w przedsiębiorstwach, obawiają się bowiem one nadal zaburzenia w łańcuchach dostaw.

Osłabienie koniunktury nie następuje jednak gwałtownie. Odczyt wskaźnika PMI, traktowanego jako test wyprzedzający koniunkturę, obniżył się w maju do 48,5 z 52,4 w kwietniu tego roku. Można zatem odczytać, że mamy do czynienia z powolnym hamowaniem, lecz na razie daleko nam jeszcze do poziomu 43, gdy zaczniemy mówić o nadchodzącej stagnacji.

Spadek aktywności gospodarczej i ograniczenie konsumpcji są jednymi z najważniejszych działań Rady Polityki Pieniężnej, która być może na posiedzeniu zaplanowanym na 8 czerwca podejmie decyzję o kolejnej podwyżce stóp procentowych. Czyli: może lepiej zwolnić i poddać się ekonomii?

W minionym tygodniu Węgierski Bank Centralny zahamował podwyżki stóp - w obawie o poziom wzrostu gospodarczego. Także w naszym kraju takiego typu dylematy będą brane pod uwagę.

Kapitał nadal płynie do Polski

Nie musimy się obawiać masowego odpływu kapitału z naszej giełdy. Po szoku wywołanym wybuchem wojny w końcu lutego 2022 roku i gwałtownych spadkach na GPW w Warszawie sytuacja się stabilizuje. Na atrakcyjności zyskuje sektor wydobywczy paliwowy i energetyczny, banki i ubezpieczenia, a także sektor rolno-spożywczy. Nieco gorzej radzą sobie spółki gamingowe, nowe technologie i budownictwo. Nie ma mowy jednak o masowej wyprzedaży walorów przez zagranicznych akcjonariuszy.

Przemysł związany z obronnością zyskuje na wartości w całej Europie. Wydaje się, że ten sektor korzysta najbardziej na zwiększonych wydatkach budżetowych na wojsko. Nawet jeśli w Polsce dokonujemy poważnych zakupów sprzętu, z pominięciem jednak offsetu, to serwisowanie i ewentualna naprawa nierzadko mogą się spokojnie odbywać w polskich zakładach, z wykorzystaniem naszych fachowców. Nowoczesne rozwiązania przydatne na polu walki zostaną niebawem z powodzeniem wdrożone do produkcji. Wydaje się, że po latach pozostawania w cieniu, przemysł obronny zaczyna zyskiwać na znaczeniu w narodowej strategii rozwoju gospodarczego i może być dodatkowym źródłem dochodów z tytułu eksportu.

Opóźnienie w wydatkowaniu środków, które potencjalnie możemy pozyskać z KPO - paradoksalnie - może pomóc gospodarce. Zasilenie inwestycji infrastrukturalnych miliardami euro pozwoli utrzymać setki tysięcy miejsc pracy. Prawdą jest, jak mówi wiceminister finansów Artur Soboń, że wydatkowanie tych środków może stanowić impuls inflacyjny, ale w tym roku możemy się spodziewać, iż PKB wyniesie 4-5 procent; w przyszłym może być trudno utrzymać poziom 4 procent, ale nadal będziemy mieć do czynienia z solidnym wzrostem.

Rolnictwo to nasza wartość dodana

Nie będzie też w Polsce kryzysu żywnościowego, bo mamy wystarczającą produkcję zbóż konsumpcyjnych i paszowych. Podobnie rzecz się przedstawia z rzepakiem i zaopatrzeniem w olej spożywczy i surowce do produkcji biokomponentów. Gdy dodamy do tego ziemniaki, owoce, warzywa i całe przechowalnictwo plus przemysł przetwórczy, możemy spokojnie czekać na zbiory.

Wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk przed kilkoma dniami zapewnił, że nie grozi nam żaden kryzys żywnościowy, może natomiast wystąpić problem z wysokimi cenami. Utrzymanie zerowych stawek na żywność i przedłużenie obowiązywania tarcz antyinflacyjnych powinno w pewnym stopniu wpływać na hamowanie cen.

Dla rolników sytuacja jest obecnie zdecydowanie dobra. Poza hodowlą zwierząt i szklarniową uprawą warzyw, niemal wszystkie działy rolnictwa będą w tym roku bardziej dochodowe niż latach minionych. Problemem może być za to spłata kredytów zaciągniętych w bankach, ale wydaje się, że mieszkańcy wsi powinni dostać możliwość skorzystania z wakacji od spłacania rat i odsetek podobnych do posiadaczy złotowych kredytów hipotecznych.

Nasza wieś w związku z kryzysem wywołanym wojną w Ukrainie może przyciągnąć nowy kapitał inwestycyjny. Ten segment gospodarki w kolejnych latach powinien bardzo zyskiwać na znaczeniu.

Inni szukają gazu, a my mamy pełne magazyny

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przed kilkoma dniami podało wiadomość, że nasze podziemne magazyny są wypełnione gazem w ponad 90 procentach. Ledwie skończył się długi sezon grzewczy, a my spokojnie czekamy na jesień. Nie ma paniki, pilnych zakupów, układania się z Gazpromem i szukania wybiegów proceduralnych, by jednak za dostarczony surowiec płacić w relacji euro-rubel.

Gaz zacznie dodatkowo pod koniec roku płynąć z szelfu norweskiego na Morzu Północnym nowym odcinkiem Baltic Pipe. Mając zapewnioną ciągłość dostaw do gazoportu w Świnoujściu, polskie koncerny paliwowo-energetyczne podtrzymują swoje plany budowy nowych mocy opartych na gazie ziemnym. Z oficjalnych deklaracji PGE oraz PKN Orlen wynika, że bloki gazowe w Dolnej Odrze i Ostrołęce powstaną zgodnie z planem i będą dostarczać energię elektryczną do systemu.

Czytaj także: Wojna zmieni energetykę. Ograniczenie lub odwrót od zastępowania węgla gazem są nieuchronne

W obliczu podwyżek cen energii w minionym roku i przewidywań co do wzrostu cen anonsowanych przez URE okazuje się, że notowania bazowe na Towarowej Giełdzie Energii na poziomie 795-800 złotych za MWh są jednymi z niższych w Europie. Nikt nie wie, jak będą notowane uprawnienia do emisji CO2, które obecnie są na poziomie 86 euro za tonę.

Podobnie trudne do przewidzenia mogą być ceny węgla energetycznego, gazu ziemnego, ale jedno jest pewne - w stosunku do innych krajów, u nas energii elektrycznej w szczycie zużycia w lecie ani w zimie nie zabraknie.

Nasza gospodarka jest podatna na wstrząsy zewnętrzne i ma wiele właściwych sobie uwarunkowań. Polskę cechują jednak pewne przewagi, które powinny nam pomóc w walce z kryzysem. Pomimo wielu problemów mamy nadal bezpieczny poziom zadłużenia, a wpływy budżetowe, także dzięki wyższej niż zakładana w ustawie inflacji, sprawiają, że nie ma deficytu. Kurs polskiej waluty powrócił do poziomów sprzed wojny, a euro jest notowane poniżej 4,60 złotych i to jest pozytywny sygnał dla rynków finansowych.

Warto byłoby właśnie teraz przygotować założenia rozwojowe na najbliższe lata, pod hasłem: Strategia dla Polski na trudne czasy...

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl