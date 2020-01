Polska gospodarka hamuje, jest gorzej niż miało być

Produkt Krajowy Brutto wzrósł w 2019 roku o 4,0 proc. wobec wzrostu o 5,1 proc. w 2018 roku - podał w szacunku Główny Urząd Statystyczny. Zdaniem analityków mBanku „szokująco słaba” była w 2019 roku konsumpcja prywatna.

Ależ ciekawy odczyt roczny PKB! 4,0% w całym roku 2019 to:

- PKB za IV kwartał nawet poniżej 3%

- bardzo słaby wynik konsumpcji (3,2-3,6% r/r)

- zaskakująco dobre inwestycje (ok. 7% r/r)

- ujemny wkład eksportu netto — mBank Research (@mbank_research) January 29, 2020

Dalsze spowolnienie i być może stagflacja

Jak wynika ze wstępnych danych GUS, spożycie ogółem wzrosło o 4 proc., w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych urosło o 3,9 proc. W 2018 r. wzrosty te sięgnęły kolejno 4,1 proc. i 4,3 proc.Zdaniem ekonomistów mBanku konsumpcja prywatna była w 2019 roku szokująco wręcz słaba. - Takiej kompozycji się nie spodziewaliśmy – podkreślają.Co to oznacza? Nic dobrego. Konsumpcja, która jest motorem wzrostu polskiej gospodarki, powoli wyhamowuje.Resort rozwoju wydaje się poziomem konsumpcji nie przejmować i podkreśla, że pozytywnie na jej dynamikę wpływa bardzo dobra sytuacja na rynku pracy oraz "transfery społeczne, wspierane dodatkowo ograniczeniem obciążeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego PIT".Co z inwestycjami, w których miało wystąpić wyraźne ożywienie? Także nie jest lepiej. Hamują nakłady brutto na środki trwałe, które w minionym roku wzrosły o 7,8 proc. W 2018 roku był to wzrost o 8,9 proc.Bardzo rozczarowuje stopa inwestycji w gospodarce narodowej, czyli relacja nakładów na środki trwałe do PKB, która sięgnęła w 2019 roku 18,8 proc. wobec 18,2 proc. w 2018 r. To zdecydowanie mniej niż zakładał rząd, który do projektu ustawy budżetowej zapisał wzrost o 19,4 proc. na 2019 rok. W Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju założono z kolei, że do 2020 r. stopa inwestycji w naszym kraju wyniesie od 22 do 25 proc. Poziom ten wydaje się dziś poza naszym zasięgiem.- Naszym zdaniem wzrost gospodarczy wyhamował silniej niż zakłada konsensus, do 4 proc. z 5,1 proc. w 2018 roku, a w samym IV kw. 2019 r. za silnym spowolnieniem dynamiki PKB stało przede wszystkim budownictwo (czyli inwestycje) - pisali przed publikacją wyników ekonomiści PKO BP.W ostatnim kwartale 2019 roku nieco mocniejsze od oczekiwań były inwestycje, które wzrosły wobec IV kw. 2018 o około 7 proc. Zdaniem ekonomistów mBanku musiało je podbić coś innego niż budownictwo. Być może było to księgowanie jakiejś dużej inwestycji w maszyny i urządzenia.Analitycy resortu rozwoju zwracają uwagę, że pomimo wciąż niekorzystnej sytuacji gospodarczej w strefie euro czy globalnych napięć handlowych popyt zagraniczny wykazał się w 2019 r. relatywnie wysokim, dodatnim wkładem we wzrost PKB (+0,4 pkt. proc.).- Oznacza to, że polskie przedsiębiorstwa w dalszym ciągu wykazują się wyjątkową odpornością na niesprzyjające warunki w otoczeniu gospodarczym, utrzymując, a na niektórych rynkach nawet wzmacniając swoją pozycję konkurencyjną - podkreślają analitycy ministerstwa.- W 2020 roku dalsze spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego. Nasza prognoza na ten rok: 3,4 proc. – przewidują analitycy Banku Pekao. Zdaniem analityków mBanku w 2020 r. wzrost PKB sięgnie jedynie 2,8 proc. W opinii ekonomistów Banku Pocztowego będzie to 3,7 proc.Dalszego wzrostu PKB oczekuje Ministerstwo Rozwoju. - Mimo że zakładamy spowolnienie jego tempa, to w dalszym ciągu będzie ono zbliżone do potencjału gospodarki - oceniają ekonomiści MR. ich zdaniem Polska pozostanie w gronie liderów wzrostu w UE z PKB na poziomie przekraczającym 3 proc. rdr - za Maltą, Rumunią i Irlandią.Wczoraj pisaliśmy, że w obliczu słabnącego wzrostu gospodarczego i szybko rosnącej inflacji Polsce może grozić stagflacja, czyli połączenie znaczącej inflacji ze stagnacją gospodarczą.- W 2020 roku inflacja będzie wysoka, napędzana wyższym tempem wzrostu wynagrodzeń, rosnącymi cenami energii i podwyżkami podatków - dodaje Michał Dybuła, główny ekonomista oraz dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Sektorowych BNP Paribas Bank Polska, którego zdaniem poziom inflacji średniorocznej sięgnie w 2020 r. 3,6 proc. i 2,8 proc. w 2021 r.Więcej o grożącej Polsce stagflacji przeczytasz tutaj