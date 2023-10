Polska gospodarka jest odporna na polityczne fanaberie. Choć do czempionów nam daleko

– Ani jedna, ani druga główna strona polskiej sceny politycznej nie prowadzi przemyślanej, długofalowej, a zarazem w pełni nowoczesnej polityki modernizacyjnej – ocenia Maciej Bukowski, prezes WiseEuropa w Magazynie Gospodarczym Nowy Przemysł.

- Nasza polityka gospodarcza jest od Sasa do Lasa – czasem grzeszy nadmiernym sceptycyzmem i wężem w kieszeni, a czasem nadmiernym optymizmem i rozrzucaniem pieniędzy na prawo i lewo - uważa Maciej Bukowski, prezes WiseEuropa.

- Mimo tych błędów w polityce przemysłowej systematycznie rośniemy; można rzec, że polska gospodarka jest zadziwiająca odporna na polityczne fanaberie i wolty - zauważa Bukowski.

- Sodówka do głowy uderza naszym politykom i publicystom: co rusz się dowiadujemy, że Polska jest czempionem wzrostu! Nie jest źle, ale w porównaniu np. z krajami bałtyckimi czy Rumunią (uwzględniając punkt wyjścia) jesteśmy raczej krajem przeciętnym, tak we wzroście PKB liczonego parytetem siły nabywczej, jak i nominalnie (tj. w przeliczeniu na euro) - dodaje szef WiseEuropa.

„Jedna partia nie ma u nas wyłączności na populizm. (…) Jest niebezpieczeństwo, że na wzór południowoeuropejski stopniowo przejemy to, cośmy zgromadzili w naszym złotym trzydziestoleciu. (…) Zła polityka jest trochę jak łagodny nowotwór. Można długo z nim żyć, nie zdając sobie sprawy z coraz gorszego zdrowia” – mówił pan w niedawnym wywiadzie dla bank.pl. Ostro, ale ogólnie... Jakiś przykład?

- Politycy wpadli w błędne koło prowadzenia polityki tylko po to, by pokazać, jak ich posunięcia odpowiadają na wyobrażane sobie przez nich oczekiwania społeczne. Nadzwyczaj już rzadko się zastanawiają, jakie będą w rzeczywistości tego skutki: czy ich polityka osiągnie to, co powinna osiągnąć i jaki będzie jej wpływ na stan państwa i jego budżet.

"Dla pewnych grup zawodowych emerytury są rodzajem długotrwałego, płatnego urlopu"

Klinicznym przykładem jest system emerytalny, którego finansowanie wymaga dziś – plus minus – 350 mld zł rocznie; w sumie ponad 11 proc. PKB. Osób w wieku powyżej 65. roku życia jest w Polsce 7 mln. A zatem każdy powinien dostawać miesięcznie przeciętnie jakieś 4100 zł. Ale aż do 30 proc. „beneficjentów” trafia co miesiąc poniżej 2 tys. zł...

Dla pewnych grup zawodowych – m.in. służb mundurowych (jak policja, wojsko, straż pożarna, służby skarbowe) czy górników – emerytury są rodzajem długotrwałego, płatnego urlopu. Albo raczej dodatku do wynagrodzenia, bo wielu młodych emerytów pobiera świadczenie, a jednocześnie pracuje. To wielkie grupy, bo rozdawane hojną, polityczną ręką uprawnienia pozwalają pracownikom kilku branż nabywać prawa do emerytury nawet w wieku czterdziestu kilku lat.

Co z tego strategicznie wynika?

- Razem z niższym wiekiem emerytalnym kobiet te „wyjątki od reguły” powiększają grono emerytów aż do 10 mln. A zatem w kolejce do wypłat ustawia się 40 proc. więcej ludzi, niż gdyby emerytami mogli zostawać tylko 65-latkowie i starsi.

Ich świadczenia w części (górnicy, kobiety) lub w całości (służby mundurowe, rolnicy) są pokrywane ze składek i podatków pozostałej części społeczeństwa, a więc przede wszystkim mężczyzn ubezpieczonych w ZUS i płacących podatki powszechne. To oni najwięcej tracą na obecnych rozwiązaniach emerytalnych – w formie znacznie niższych wypłat emerytalnych niż te, jakie mogliby otrzymywać, gdyby system pozbawić przywilejów grupowych.

Wygranymi są kobiety, które średnio otrzymają w formie emerytur i rent rodzinnych 30-40 proc. więcej, niż do niego wpłaciły (po zindeksowaniu o tzw. społeczną stopę zwrotu) oraz branżowe grupy uprzywilejowane (policjanci, wojskowi, rolnicy, górnicy, sędziowie i prokuratorzy), którzy albo nie płacą składek emerytalnych, albo pokrywają one zaledwie ułamek ich świadczeń.

Zarazem w tak nierównym systemie funkcjonują także ci, których świadczenia są tak niskie, że nie chronią przed biedą. Dla tej grupy uzasadnione są 13. i 14. emerytury, przy czym tylko wypłata tego drugiego świadczenia jest uzależniona od dochodu. To wygodne dla polityków, którzy mogą się przedstawić w roli „dobrodzieja” (bo faktycznie część ludzi ma niskie emerytury), jednocześnie dając coś wszystkim emerytom oraz ukrywając to, że pierwotnymi przyczynami tego stanu rzeczy są niski wiek emerytalny i przywileje branżowe.

Wskutek fatalnej polityki informacyjnej ludzie częstokroć nie wiedzą, że gdyby pracowali dłużej, to dostaliby wyższą emeryturę (i o ile większą) – i we własnej kalkulacji wolą mieć wróbla w garści niż gołębia na dachu.

Kto sknocił?

- Wielu. Nasz system emerytalny – począwszy od lat 70. i 80. – źle się rozgałęział i różnicował. Już wtedy bardzo mocno rozszerzano liczbę uprawnionych (m.in. o rolników), zróżnicowano wiek emerytalny, zaczęto przyznawać wiele przywilejów branżowych. Już „za demokracji” – w ramach reformy emerytalnej rządu Jerzego Buzka i potem – w ramach tzw. Planu Hausnera – część błędów naprawiono, ale nie wszystkie, bo nie było na to politycznej zgody.

W rezultacie dziś sztucznie spuchnięte (nieuzasadnione sytuacją na rynku pracy ani stanem zdrowia np. 60-letnich kobiet czy 45-letnich pracowników skarbówki) grono uprawnionych do wcześniejszych emerytur bezpośrednio wpływa na wysokość świadczeń także dla ludzi, którzy karnie pracują do 65 lat czy dłużej. A zarazem wydatki emerytalne mamy bardzo wysokie, więc nie starcza nam na inne rzeczy.

"W Polsce tak naprawdę od reform Jerzego Buzka niemal nie prowadzi się strategicznej polityki długofalowej"

Nikt nie myśli skutecznie o megaplanach – przynajmniej w kilku fundamentalnych elementach – ponad podziałami politycznymi?

- W Polsce tak naprawdę od reform Jerzego Buzka niemal nie prowadzi się strategicznej polityki długofalowej – takiej, która ma ściśle określony cel rozwojowy, dobiera do niego narzędzia, by go osiągnąć, a potem latami konsekwentnie je wdraża.

Widać za to powszechnie polityki chwilowe, spektakularnie czasem ogłaszane, a potem rozmyte i w końcu „zapomniane”. Wyjątkami, ale coraz częściej zwalczanymi na podwórku krajowym, są polityki horyzontalne UE – np. polityka klimatyczna.

To zaskakujące, gdyż rządy Zjednoczonej Prawicy pokazały, że można alokować znaczne środki na cele publiczne, jeśli się tylko chce. Owe wydatki skoncentrowano jednak na celach społecznych, kwestie rozwojowe: edukację, szkolnictwo wyższe, naukę, wsparcie wzrostu przedsiębiorstw, zaniedbując albo nawet programowo cofając. Przykładowo: wydatki na edukację w ciągu ostatniej dekady spadły z 6 do 4 proc. PKB.

Na cele prorodzinne idą wielkie sumy (inna sprawa, czy określono jasny cel wydatkowania tych kwot), a rząd mówi: da się, można! Tak samo z Covid-19 i wydatkami militarnymi, gdzie z dnia na dzień znalazły się setki miliardów złotych… A w tym samym czasie sumy, o które od lat woła rzekomo strategiczny dla Polski sektor elektroenergetyczny, by móc się zdekarbonizować, są dużo mniejsze. W tej mierze słyszymy: nie da się.

Nasza polityka gospodarcza jest zatem od Sasa do Lasa – czasem grzeszy nadmiernym sceptycyzmem i wężem w kieszeni, a czasem nadmiernym optymizmem i rozrzucaniem pieniędzy na prawo i lewo.

Ani jedna, ani druga główna strona polskiej sceny politycznej nie prowadzi przemyślanej, długofalowej, a zarazem w pełni nowoczesnej polityki modernizacyjnej. Nie ma też pozapartyjnego konsensusu, czym taka polityka miałaby być.

Gazoport był takim elementem. W przypadku Baltic Pipe albo sieci dróg szybkiego ruchu też była zgoda.

- Tak. Ale jednocześnie istnieją sfery niemożności: kolej, energetyka, edukacja, nauka. Realizujemy te przedsięwzięcia, które albo zachwycą prezesa obecnie rządzącej partii swoim rozmachem, albo przekonają lidera opozycji, że się przydadzą wyborczo tak, by mógł machnąć ręką na własną metaideologię „ciepłej wody w kranie”. Nic zatem dziwnego, że np. Warszawa rozwija sieć metra chyba najwolniej ze wszystkich dużych miast w Europie.

Standardem powinno być też to, że jeżeli na przykład zaczynamy duży projekt – dajmy na to CPK (Centralny Port Komunikacyjny - przyp. red.) czy elektrownię jądrową – to kończymy tę inwestycję pod innymi rządami – może później, w trochę zmodyfikowanej formie, ale kończymy. U nas nie zawsze tak, niestety, jest.

Przykładowo: projekt jądrowy albo kolej dużych prędkości rozwijamy tak długo, bo raz zajmuje się nimi entuzjasta, a innym razem sceptyk. Raz projekt ma poparcie polityczne u premiera czy lidera partii, a raz je traci. I to często w ramach tego samego rządu, zależnie od różnych politycznych przesileń.

A może wszędzie jest taki galimatias z politykami?

- W pewnej mierze tak. Przypomnę, jak w Niemczech hamletyzowano w kwestii energetyki jądrowej – dyskusje trwały i trwały, a decyzje zmieniały się kilka razy. Ale sądzę, że w Polsce mamy do czynienia z co najmniej równie ciężkim przypadkiem tego chaosu.

Na marginesie: PiS trzeba pochwalić, że sporo ustaw pouchwalano – specustawę kolejową np. czy te dotyczące sieci elektroenergetycznych. Odtykamy system…

W Stanach Zjednoczonych tak nie jest: każdy może zaskarżyć ważne decyzje do sądu, co m.in. przedłuża prace i mnoży koszty. W Niemczech z kolei skąpstwo budżetowe przemieszane z protestami w duchu NIMBY (Not In My Back Yard: „nie na moim podwórku”; postawa sprzeciwiających się określonym inwestycjom w swoim bliskim sąsiedztwie, ale nie negujących ogólnie ich potrzeby – przyp. red.) skutecznie zablokowało wiele projektów infrastrukturalnych na dwie dekady.

"Dominuje zasada, że gdy podda się kontroli państwa dostatecznie wielkie na naszym rynku firmy, to można łatwiej prowadzić politykę gospodarczą"

Powinniśmy jako Polska konsekwentnie inwestować i wspierać źródła wzrostu. Tak się dzieje?

- Znów zwrócę uwagę na brak spoistości, niekonsekwencję… Rządowe rozdwojenie jaźni dotyka na przykład polityki przemysłowej czy rozwojowej.

Dominuje etatyzm – rozumiany jako zasada, że gdy podda się kontroli państwa dostatecznie wielkie na naszym rynku przedsiębiorstwa, to można łatwiej prowadzić politykę gospodarczą i np. pobudzać inwestycje (zwłaszcza jeśli się te firmy skonsoliduje w jeszcze większe organizmy).

Polityka powiększania roli państwa dotyczy przede wszystkim tych dziedzin, gdzie to państwo już wcześniej cieszyło się dużą obecnością, a więc głównie energetyki, sektora paliwowego i bankowości.

To branże o strukturze oligopolistycznej, a więc relatywnie mało konkurencyjne, polskiemu państwu nie wystarczy jednak rola regulatora. Chce być w nich także dominującym, a najlepiej także jedynym właścicielem…

Ocena tej strategii jest trudna. Z jednej strony: „nowy Orlen” będzie mógł – dzięki konsolidacji – podejmować większe projekty inwestycyjne niż wcześniej, ale – z drugiej – już to, czy przyszły system energetyczny wymaga wielkich inwestycji państwowych, jest mocno dyskusyjne.

Dlaczego? Bo współczesne technologie energetyczne premiują system rozproszony, z dużą liczbą producentów energii, w którym rolą państwa powinno być raczej dostarczanie infrastruktury przesyłowej i ewentualna regulacja niż konkurowanie jako takie.

Nasz rząd jednak wierzy w państwowe giganty, niezbyt ufając firmom prywatnym, które pozostają poza jego kontrolą. Jak dotychczas ta strategia nie przynosi spodziewanych owoców, gdyż z inwestycjami w elektroenergetyce krucho, a pieniądze „płacone” przez podatnika i przez konsumenta za prąd czy benzynę są coraz wyższe: konsekwencją niskiej konkurencji na rynku energii jest wzrost cen.

Spojrzenie rządu na firmy prywatne jest już jednak diametralnie inne, jeśli chodzi o inwestorów zagranicznych. Widać w nim marzenie o aktywnej polityce przemysłowej na wzór azjatycki, gdy państwo występuje w roli ważnej, ale jednak asysty, starając się rozwijać wybrane przez siebie branże.

Różnica wobec Korei czy Japonii jest jednak taka, że gabinet Zjednoczonej Prawicy – zamiast budować krajowe „czebole” przemysłowe – stara się raczej przyciągać spektakularne inwestycje zagraniczne, licząc, że pozwoli to na przeniesienie do nas części zagranicznego know-how (dzięki kooperacji z przedsiębiorstwami polskimi).

Przykładem może być np. alians z chińskim producentem samochodów elektrycznych, dotacje dla fabryki półprzewodników Intela, inwestycje w dziedzinie baterii… Rząd ma realistyczną świadomość, że rodzimy przemysł (i prywatny, i państwowy) nie jest w stanie unieść tu inwestycji w odpowiedniej skali oraz złożoności.

"Kategoria dużej firmy odnoszona jest w Polsce i na Zachodzie do kompletnie innych firm"

„Duże firmy zostały w Polsce zdemonizowane – jako te, które dużo mogą i zawsze sobie poradzą. To nie jest prawda. Zresztą, czy można mówić o tym, że firma taka jak nasza, jest duża, bo zatrudnia 600 osób i ma 740 mln zł przychodów? To jaką firmą jest zatem Nestle z przychodami 450 mld zł, zatrudniająca blisko 300 tys. ludzi? Polskie firmy w zdecydowanej większości ciągle są bardzo małe i potrzebują wsparcia, a tymczasem widać tendencję do ich stygmatyzacji na bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy przyszywa się im łatkę „dużych przedsiębiorstw” – zwraca uwagę Tomasz Szafarczyk, członek zarządu FoodWell, mając na myśli brak pomocy państwa w dobie szoku energetycznego, ale i „programowe” stawianie dużych firm przez państwo na końcu listy podmiotów do wsparcia. Subiektywne?

- Oczywiście w Polsce nie ma zbyt wielu naprawdę dużych firm – nawet w kategoriach europejskich. W jakiś sposób to także odzwierciedlenie wysokiego poziomu konkurencji w Polsce; nie tak łatwo było urosnąć, bo nasi „prywaciarze” musieli konkurować z globalnymi firmami na sporym przecież rynku wewnętrznym.

Inną kwestią pozostaje sam poziom rozwoju kapitalizmu w Polsce; akumulacja kapitału jest czasochłonna, a nasz kapitalizm liczy sobie raptem 30 lat.

Mniejsze firmy są mniej produktywne, co widać w statystykach, mają z reguły gorsze know-how i trudniejszy dostęp do kapitału. Wymagają wsparcia. Ale też kategoria dużej firmy odnoszona jest w Polsce i na Zachodzie do kompletnie innych firm. W pewnym sensie zatem to, co nazywamy w naszym kraju dużą firmą, jest nieporozumieniem (bo to najwyżej europejski średniak), a to diametralnie zawęża krąg pomocy, jaka trafia do wybijających się polskich firm prywatnych.

Mimo tych błędów w polityce przemysłowej systematycznie rośniemy; można rzec, że polska gospodarka jest zadziwiająca odporna na polityczne fanaberie i wolty.

Jest na swój sposób zabawne, że dopiero po czterech, a nawet po ośmiu latach rządów prawica zauważyła, że Polska gospodarczo rośnie. Podczas gdy w ostatnich latach nie było spektakularnego skoku jakościowego czy ilościowego: przeciętne wzrosty PKB były w tym czasie podobne, jak w poprzednich 20 latach.

Sodówka do głowy uderza naszym politykom i publicystom: co rusz się dowiadujemy, że Polska jest czempionem wzrostu! Nie jest źle, ale w porównaniu np. z krajami bałtyckimi czy Rumunią (uwzględniając punkt wyjścia) jesteśmy raczej krajem przeciętnym tak we wzroście PKB liczonego parytetem siły nabywczej, jak i nominalnie (tj. w przeliczeniu na euro).

W tym drugim przypadku zresztą winne jest podejście naszego banku centralnego, który – wbrew własnym hasłom reklamowym – prowadzi politykę sztucznego osłabiania naszej waluty. Korzystają na tym eksporterzy, którzy mają darmową kilkunastoprocentową „premię do zysków”.

Paradoks polega na tym, że ta część polityki przemysłowej naszego – w końcu prawicowego rządu – wspiera głównie międzynarodowe korporacje, kosztem polskich pracowników i mniejszych firm rodzimych, produkujących na rynek wewnętrzny.

Kogo zatem zwłaszcza wspierać w gospodarce: duże firmy – w polskim rozumieniu tego terminu – czy raczej MSP?

- Najwłaściwsze byłyby przemyślane polityki horyzontalne, tworzące dobre warunki dla wszystkich pływaków, a nie wskazywanie, kto będzie pływał kraulem, kto żabką, a kto delfinem.

Rząd stara się zrobić trochę jedno, a trochę drugie. W dobrą stronę idą zmiany w prawie budowlanym, choć w zakresie nadmiernej ochrony lokatorów czy braku reform prawa spółdzielczego to już nie wygląda tak dobrze...

Nie podniesiono też podatków, nawet je obniżono. Specjalne Strefy Ekonomiczne dla całego kraju czy wprowadzenie tzw. podatku estońskiego (lecz nie z estońską jakością) również są krokami we właściwą stronę.

Ale oświata, szkoły wyższe, badania i rozwój to już blamaż naszego państwa. A to przecież zasadnicze polityki horyzontalne w krajach rozwiniętych. Fundament gospodarki i państwa buduje się poprzez sektor oświaty i szkolnictwa wyższego; to ze szkół technicznych i rozwoju uniwersytetów i superwykształcenia czasem rodzą się, a zawsze wzmacniają najlepsze firmy.

Niemcy w dziedzinie R&D (badań i rozwoju - przyp. red.) oraz edukacji technicznej i wyższej mają strategię, którą konsekwentną realizują latami. Dlatego właśnie tacy potentaci, jak Intel czy Tesla, główne fabryki wybudowali w Niemczech. My – nie mając takich atutów – musimy zadowolić się rolą kooperantów.

I to się szybko nie zmieni, bo choć za rządów PO/PSL pojawiły się pierwsze jaskółki myślenia przyszłościowego o naszej oświacie i nauce, to były one bardzo niewielkie.

Za czasów prawicy sytuacja tych sektorów znacznie się pogorszyła, a – patrząc na programy polityczne z tej kampanii wyborczej – trudno zauważyć, by politycy rozumieli, jak duża luka dzieli nas od Europy Zachodniej w tej dziedzinie i co to znaczy dla naszego rozwoju w już nie tak dalekiej przyszłości.

"Państwo w okresie pandemii czy szoku energetycznego dawało bardzo dużą pomoc firmom - w „warunkach polowych”, a przez to nie uniknęło wielu błędów"

Między strategią a doraźnością… Jakie są perspektywy, by kończyć w naszym kraju z kryzysowym, nadzwyczajnym wsparciem państwa, w tym z antyinflacyjną pomocą dla firm? Pytam, bo w tym roku Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju, powiedział mi, że interwencjonizm państwa w kryzysie jest jak lekarstwo: „w odpowiedniej dawce leczy, ale przedawkowane może być śmiertelne”…

- Fakt, nawet rząd Zjednoczonej Prawicy ma nadzieję, że będzie mógł się wycofać z wielu nadzwyczajnych dotacji i wypłat, jakie sam przyznał w ostatnich latach.

Państwo w okresie pandemii czy szoku energetycznego dawało bardzo dużą pomoc firmom i obywatelom; pospiesznie, w „warunkach polowych”, a przez to nie uniknęło wielu błędów, np. w kwestii skali wsparcia, która była za duża (a tym samym bardzo kosztowna dla finansów publicznych).

Koniec końców to podatnik finansował ekstradochody firm czy ulgi w cenach energii. Zarówno z pandemicznej „tarczy finansowej”, jak i z „ulg energetycznych” korzystali przecież nie tylko ci, którzy naprawdę takiej pomocy potrzebowali. Nie jesteśmy jednak jedynym krajem, gdzie do tego przepłacenia doszło. Stąd m.in. powszechna inflacja.

Co może dziwić? Że pakiety energetyczne albo obniżone stawki na VAT są wciąż przedłużane – mimo iż sytuacja na rynku pracy wcale nie jest zła. Potwierdza się stara prawda, że politycy spieszą się z obniżkami podatków i dotacjami, ale podwyżek już tak chętnie – w obawie przed wyborcami – nie wprowadzają.

Efektem może być utrata kontroli nad finansami publicznymi, czego do tej pory z wielu względów unikaliśmy, ale co w przeszłości dotykało wiele państw – zwykle wtedy, gdy okazało się, że wysoki wzrost, który miał spłacić zadłużenie, się nie pojawiał.

Wywiad pochodzi z Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł 3/2023