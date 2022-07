Polska gospodarka ma problem nie tylko z inflacją

W przypadku wskaźnika wzrostu poziomu inflacji nie ma zaskoczenia. Wcześniejszy odczyt Głównego Urzędu Statystycznego wskazywał, że w czerwcu ceny wzrosną rok do roku o 15,6 procent. Ostateczny odczyt okazał się ciut niższy, bo wyniósł 15,5 procent. Jednak równie ważne są dane dotyczące deficytu w obrotach handlu zagranicznego w okresie styczeń-maj 2022 roku. Ujemne saldo przekracza tu 10,8 miliarda euro.

Wysoką inflację najbardziej odczuwają osoby o niskich dochodach.

Rosnący deficyt w obrotach towarowych w handlu zagranicznym oznacza trudne chwile dla polskiej gospodarki.

Wzrost gospodarczy jeszcze się utrzymuje na dobrym poziomie, ale w 2023 roku będzie już gorzej.

Od dwóch tygodni dla nikogo nie było zaskoczeniem, że odczyt inflacji w czerwcu będzie na rekordowo wysokim poziomie. Wstępne szacunki przekazane przez Główny Urząd Statystyczny mówiły o tym, że wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wyniesie 15,6 procent, a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrośnie o 1,5 procent. Ostatecznie w oficjalnym komunikacie przekazano, że inflacja była minimalnie niższa i wyniosła 15,5 procent.

Według obliczeń nadal dominującym elementem w koszyku są ceny nośników energii, paliwa do prywatnych środków transportu oraz żywność. Porównując ceny, aż trudno uwierzyć, że za energię elektryczną i gaz ziemny dostarczany do gospodarstw domowych płacimy prawie 40 procent więcej, a wydatki na paliwo na stacjach benzynowych wzrosły o 50 procent.

Inflacja to uśredniony odczyt koszyka stworzony na potrzeby statystycznego Polaka. Jednak dla wielu z nas rozkład miesięcznych wydatków zdecydowanie odbiega od założeń i intuicyjnie czujemy, że odczyt inflacji jest zdecydowanie zbyt niski, ponieważ nasze stałe, powtarzalne wydatki rosną. Odnosi się to zwłaszcza do osób o niższym poziomie dochodów.

Inflacja nie jest jedynym problemem

- Nie da się ukryć, że mamy wysoki wzrost cen dóbr z tego koszyka, który weryfikuje GUS. Trzeba pamiętać, że dane są uśrednione, w tym koszyku żywność to jest powiedzmy jedna czwarta wydatków. Niektóre gospodarstwa domowe, szczególnie te mniej zamożne, na żywność przeznaczają więcej – 30 procent albo nawet jeszcze więcej. Ta inflacja jest mocno uśredniona - powiedział WNP.PL profesor Eugeniusz Gatnar, wykładowca Akademii Ekonomicznej w Katowicach, członek RPP w latach 2016-2022.

- Na przykład energia, paliwa rosną w tempie ponad 30-procentowym. Jeżeli ktoś musi więcej jeździć, ma pracę, która wymaga korzystania z auta, to ma przecież dużo wyższe wydatki. Podobnie jest z energią elektryczną. Są przecież osoby płacące za prąd i gaz dostarczany do mieszkań niemal połowę emerytury. Można stwierdzić, że mniej zamożne gospodarstwa tę inflację odczuwają dużo bardziej, przeznaczają bowiem na te kategorie towarów, które najsilniej rosną, dużo więcej niż przeciętny Polak w tym koszyku - dodał.

Prezes NBP Adam Glapiński i wiceprezes Marta Kightley w tym tygodniu w publicznych wypowiedziach zapewniali, że szczyt inflacji w tym roku jest jeszcze przed nami, ale zaraz po wakacjach można się spodziewać powolnego obniżenia jej poziomu. Radykalny spadek przewidywany jest w 2023 roku.

Pamiętajmy, że obok efektywnego zahamowania, na wskaźniki statystyczne oddziaływać będzie tak zwany efekt bazy. W 2021 roku inflacja przyspieszyła właśnie w sierpniu, kiedy jej wartość zbliżyła się do 4 procent, a w kolejnych miesiącach tylko rosła.

Deficyt w handlu zagranicznym oznacza problemy dla gospodarki

Obok samej inflacji polska gospodarka ma drugi problem. Chociaż o tym nie mówi się głośno, gwałtownie rośnie deficyt w obrotach towarowych w handlu zagranicznym. Także dziś GUS opublikował dane dotyczące tej sprawy za okres od stycznia do maja 2022 roku.

Eksport liczony w euro wyniósł 136,2 miliarda, co oznacza wzrost o 19,1 procent, zaś import był na poziomie 146,9 miliarda euro i był wyższy aż o 32,8 procent. Deficyt przekroczył 10,8 miliardów euro. Dla porównania dane opublikowane po pierwszym kwartale tego roku wskazywały na deficyt na poziomie 6,6 miliarda euro.

Te dane wskazują na rosnącą nierównowagę gospodarczą i problemy, które mogą się pojawić w ciągu nadchodzących kwartałów.

- W krajach, do których eksportujemy – mówię głównie o Niemczech – mamy sygnały, które od pewnego czasu do nas dochodziły z gospodarki, z danych dotyczących przemysłu, jak i z ich wskaźników eksportu, że po raz pierwszy odnotowano bardzo wysoki deficyt w handlu zagranicznym. To są dla nas rzeczy alarmujące, one uprzedzają o tym, co się może stać z sytuacją gospodarczą w Polsce. Na razie gospodarka jest jeszcze rozpędzona, wyniki przemysłu są dobre, ale będzie hamowała. Mamy sygnał, że hamowanie nastąpi i zaowocuje pewnie w przyszłym roku znaczącym spadkiem PKB. Jednak z drugiej strony dla zahamowania wzrostu inflacji należy gospodarkę trochę jednak schłodzić - powiedział WNP.PL prezydent Krajowej Izby Gospodarczej dr Andrzej Arendarski.

Ujemne saldo w wymianie handlowej jest także wynikiem rosnących cen gazu ziemnego, energii elektrycznej i węgla kamiennego. Deficyt powiązany ze znaczącym osłabieniem złotego w ostatnich dniach jest pośrednim czynnikiem wpływającym na inflację. Optymizm dotyczący tego, że jej poziom za dotknięciem czarodziejskiej różdżki i wypowiedzeniem publiczne kilku zaklęć spadnie, jest mocno dyskusyjny.

