Polska gospodarka ma za sobą mizerny kwartał. Kolejne miesiące pod znakiem zapytania

Wtorkowy odczyt PKB sugeruje niski punkt startowy dla polskiej gospodarki w bieżącym roku. Ekonomiści wskazują na prawdopodobną obniżkę konsumpcji podsycaną wyższymi stopami procentowymi. Dokładne dane o strukturze PKB poznamy 28 lutego.

W czwartym kwartale 2022 roku polski PKB spadł o aż 2,4 proc. w porównaniu z kwartałem trzecim —wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

- Według szybkiego szacunku GUS, Produkt Krajowy Brutto w IV kw. 2022 r. zwiększył się o 2 proc. rok do roku. W ujęciu odsezonowanym wolumen wytworzonych dóbr i usług spadł jednak aż o 2,4 proc. kwartał do kwartału! To sugeruje niski punkt startowy dla PKB w br. - nasza prognoza zakłada wzrost PKB o 0,5 proc. w 2023 roku - napisali na Twitterze ekonomiści BNP Paribas.

GUS przedstawi szczegółowe rozbicie danych 28 lutego.

- Sądzimy, że poza mizerną konsumpcją pod koniec roku za słabą dynamiką wzrostu PKB w IV kwartale stały zapasy. Nic nie może przecież wiecznie trwać, a ich przyrost bardzo silnie podbijał dynamikę wzrostu gosp. w poprzednich kw - dodali eksperci BNP.

Na ograniczenie wydatków konsumpcyjnych zwrócili uwagę ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

- Wzrost PKB spowolnił w IV kwartale do 2 proc. Podwyżki stóp procentowych ograniczyły wydatki konsumpcyjne. Spowolnienie w strefie euro to słabsze wyniki polskiego przemysłu. Perspektywy inwestycji są lepsze – wzrost cen energii zachęca firmy do nakładów na efektywność energetyczną - napisali.

- PKB wzrósł w IV kwartale 2022 o 2 proc. rok do roku - to jeden z niższych wyników, jakie można było wyciągnąć z danych rocznych. Szczegóły odczytu poznamy za dwa tygodnie - komentują z kolei ekonomiści Banku Pekao.

Ekonomiści ING wtorkowe dane określili jako "dalsze schłodzenie koniunktury".

