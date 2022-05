Polska gospodarka musi być gotowa na czas po spadku wysokiej inflacji

Kolejne kwartalne i miesięczne odczyty wskaźników inflacji coraz bardziej szokują. Jeszcze rok temu nikomu nie przyszło do głowy, że banki centralne na całym świecie - zamiast kreować pieniądz i poszukiwać możliwości pobudzenia gospodarczego - będą obecnie prowadziły politykę podnoszenia stóp procentowych i zaciągania hamulca. Już dziś jednak trzeba podjąć dyskusję, jak ma wyglądać gospodarka po opadnięciu fali wysokiej inflacji.

Bardzo prawdopodobne, że podwyższona inflacja zostanie z nami, niestety, przez kolejne lata.

Koszt walki z inflacją musi być połączony z osłabieniem koniunktury - i tak robi amerykańska Rezerwa Federalna.

Na giełdach przestaną błyszczeć dotychczasowi czempioni, tradycyjna gospodarka odzyska swój blask.

Emocje związane z publikacją kolejnych miesięcznych i kwartalnych odczytów inflacji nie są tak poważne, jak jeszcze kilka miesięcy temu. Powoli wszyscy przyzwyczajają się do tego, że wzrost cen zostanie na stałe wpisany w codzienność gospodarczą.

Ważne jest jednak uświadomienie sobie, że w instrumentarium walki z inflacją, prócz kolejnych podwyżek stóp procentowych, są jeszcze dwa bardzo ważne rozwiązania. Jednym z nich jest ograniczenie konsumpcji wewnętrznej, a drugim - schłodzenie gospodarki i przejściowy spadek PKB. Może to się wiązać, w przypadku niektórych państw, ze wzrostem bezrobocia, ale w tej chwili w Polsce do podobnej sytuacja raczej nie dojdzie.

Schłodzenie gospodarki może być chwilowe

Inflacja ma dwa podstawowe źródła: są nimi szoki zewnętrzne wywołane wzrostem cen surowców i żywności, a także drukowanie pieniądza i rozdawnictwo socjalne, które napędza krótkoterminowe zakupy. Kupujemy, bo zaraz będzie drożej, odkładamy oszczędzanie, bo i tak inflacja zjada nasze zyski z lokat - i tak koło się zamyka.

Wzrost polskiego PKB w I kwartale 2022 roku na poziomie aż 8,5 procent w obecnych uwarunkowaniach może być traktowany jako wynaturzenie. Schłodzenie koniunktury musi nastąpić bardzo szybko, bo inaczej latami będziemy płacić bardzo wysoką cenę za obecny stan rzeczy.

Przyglądając się polityce amerykańskiej Rezerwy Federalnej, a także deklaracjom dotyczącym zaciskania polityki pieniężnej w najbliższych kwartałach, widać, że towarzyszą temu odpowiednie, spodziewane przez ekspertów i analityków zachowania rynków finansowych.

Od początku roku spadły wyceny spółek i wskaźniki na NASDAQ i Wall Street. Korekta na giełdzie była spodziewana, ale jak będzie ona głęboka - tego nikt nie wie. Powoli pryska sen i marzenia odchodzą w niepamięć o gigantycznych zyskach w przypadku kryptowalut. Spółki technologiczne legitymujące się wysokim poziomem zadłużenia i nadzieją na przyszłe, ponadprzeciętne zyski gasną w oczach... Amazon, Netflix i tysiące podmiotów z branży e-commerce, Internetu rzeczy, najnowszych technologii kosmicznych przestaje przykuwać uwagę inwestorów.

Obok rozwoju na kredyt i poszukiwania funduszy inwestycyjnych mających gigantyczne nadwyżki finansowe zaczyna się obecnie liczyć zdolność do kreowania wysokich marż. Musi cię być stać na sfinansowanie działalności, a kolejne przejęcia można odłożyć na później... Wracają teraz tradycyjne, "zapomniane" przez ostatnich 10 lat sektory - mowa o energetyce, przemyśle wydobywczym, recyklingu, sektorze paliwowym, ale także odnawialnej energii. Wyższe stopy zwrotu pojawiły się w branży rolnej, przetwórczej i spożywczej.

Konsumenci muszą mieć pewność, co ich czeka po okresie wysokiej inflacji

Jako konsumenci odkładamy kupno nowego smartfonu, sprzętu AGD, konfekcji, butów, ponieważ musimy więcej zapłacić za jedzenie, ogrzewanie, benzynę i olej napędowy do samochodu, którym każdego dnia musimy dojeżdżać do pracy. Czyli: mniej konsumpcji, mniej fantazji w wydatkach, więcej racjonalności, a przede wszystkim - w tejże formie - oszczędności. Przy tej okazji pojawił się na rynkach nowy sentyment do banków i instytucji finansowych. Zawsze środowisko wysokich stóp procentowych sprzyja zwiększeniu dochodów, a poza tym kredyty biznesowe i indywidualne także dają dobrą stopę zwrotu.

Co będzie po szoku inflacyjnym, to się okaże za kilka miesięcy, ale już dziś trzeba brać pod uwagę kilka scenariuszy. Podczas niedawnej dyskusji na Konferencji Izby Domów Maklerskich prezes PFR Paweł Borys powiedział w czasie swojej prezentacji wprost, że za kilka miesięcy w Polsce powoli dyskusja o wysokiej inflacji zacznie ustępować miejsca analizom dotyczącym stagnacji wzrostu gospodarczego.

Czy prowadzona w Polsce i kilku innych krajach europejskich polityka rozbudowanych świadczeń socjalnych i dokładania przez państwo ogromnych kwot na świadczenia socjalne doprowadzi do przedłużenia stanu wysokiej inflacji? Nie da się na bieżąco rekompensować wzrostu cen poprzez wzrost poziomu wynagrodzeń i świadczeń emerytalnych, bo to tylko nakręca hiperspiralę.

Musi to zaboleć obywateli, firmy, banki, handel, jednym słowem: wszystkich. Jeśli ten przekaz nie przebije się do powszechnej świadomości, to sytuacja będzie przez kolejne kwartały bardzo trudna.

Dziś globalizacja, choć nie do końca, ale jednak zastępuje miejsce regionalizacji

- Regionalizacja, w moim rozumieniu, to sytuacja, gdy partnerzy z Europy Zachodniej, którzy tylko niewielką część swoich zamówień lokowali w Polsce i innych krajach Europy Środkowej, doszli do wniosku, że lepiej zapłacić nieco więcej niż w Chinach czy Wietnamie, ale mieć potrzebny element. Po to, żeby można było sprzedać gotowy produkt za 100 czy 200 dolarów - powiedział WNP.PL główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki.

I dodał, że Unia Europejska, ale zwłaszcza Polska powinny wypracować mechanizmy, aby w okresie postinflacyjnym przemysł i produkcja u nas działały maksymalnie należycie.

- Państwo musi pomóc sobie i inwestować we własne tanie źródła energii, musi umożliwić to firmom i obywatelom. To nie atom za 10-15 lat czy rozmowy z górnikami o przedłużeniu wydobycia węgla kamiennego, tylko pomysł na własne, oryginalne rozwiązania jest patentem na zapomnienie o skutkach wysokiej inflacji. Plus inwestycje w oszczędności w gospodarce. Tego potrzeba pilnie i na każdym poziomie - wskazał główny ekonomista ING Banku Śląskiego.

Inflacja nie może być traktowana wyłącznie w kategorii impulsu zewnętrznego. Bez pracy u podstaw, czyli ograniczeniu wydatków budżetowych, wprowadzeniu polityki oszczędnościowej przez państwo, firmy i gospodarstwa domowe, nie da się przygotować strategii na kolejne lata.

Skoordynowanie działań najbardziej rozwiniętych gospodarek na rzecz ograniczenia poziomu wzrostu cen jest niezbędnie potrzebne. Warto, aby to była dla nas nauczka, że nie ma trzeciej drogi przygotowania się do poszukiwania nowej strategii ekonomicznej, która powinna już w połowie przyszłego roku być wprowadzana w życie.

W Polsce, Unii Europejskiej, OECD, Nowej Zelandii, Australii czy Stanach Zjednoczonych trwają dziś prace analityczne na okoliczność "co po inflacji?". Minęła pandemia, nadeszła inflacja i kryzys surowcowy – pewnie zatęsknimy jeszcze za spokojnymi czasami niskich stóp procentowych, niskich odsetek od lokat, niskich rat kredytowych.

Trzeba jednak pamiętać, że - zgodnie z odczytem Eurostatu - średnia inflacja we wszystkich państwach Unii Europejskiej wyniosła w kwietniu 8,1 procent. Inflacja HCPI w strefie euro była na poziomie 7,4 proc., przy czym najwyższy wskaźnik odnotowano w Estonii (19,1 proc.), na Litwie (16,6 proc.), w Czechach (13,2 proc.) i Bułgarii (12 proc.). Na przeciwstawnym biegunie były Malta i Francja (z inflacją 5,4 proc.). Dla porównania: w Stanach Zjednoczonych to było 8,5 proc., w Wielkiej Brytanii ponad 7 proc., podobnie jak w Nowej Zelandii czy Australii.

Czas na podjęcie decyzji, jak skutecznie wyprowadzić gospodarki ze stanu wysokiej inflacji, zbliża się bardzo szybko. Nawet gdy jeszcze przez kilka miesięcy będziemy się epatować wskaźnikami urzędów statystycznych, to bez strategii, jak zmienić nasze myślenie, działanie, prowadzenie biznesu, polityki społecznej i gospodarczej, z tej spirali szybko się nie wydobędziemy...

