PKB w II kwartale 2023 r. spadł o 0,6 proc. rok do roku w porównaniu ze spadkiem 0,3 proc. rok do roku w I kwartału 2023 r. - podał Główny Urząd Statystyczny.

PKB w II kwartale 2023 r. spadł o 0,6 proc. rdr. Inwestycje wzrosły o 7,9 proc. rdr, konsumpcja prywatna spadła o 2,7 proc., a popyt krajowy spadł o 4,1 proc. rdr. - wynika z danych GUS.

Polska gospodarka osiągnęła dołek spowolnienia w II kwartale. W II połowie roku wydatki konsumpcyjne ponownie zaczną rosnąć wraz ze spadkiem inflacji - prognozuje Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

PKB Polski w II kwartale 2023 r. spadł o 0,6 proc. rdr

Produkt Krajowy Brutto Polski w II kw. spadł o 0,6 proc. rdr w porównaniu ze spadkiem 0,3 proc. rdr w I kw. 2023 r. W szacunku flash PKB w II kw. spadł o 0,5 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Z danych GUS wynika, że inwestycje w II kwartale wzrosły o 7,9 proc. rdr, konsumpcja prywatna spadła o 2,7 proc., zaś popyt krajowy spadł o 4,1 proc. rdr.

Rynek oczekiwał wzrostu inwestycji oraz spadku konsumpcji prywatnej i popytu krajowego

Z konsensusu wynika, że rynek oczekiwał wzrostu inwestycji o 4,3 proc. rdr, spadku konsumpcji prywatnej o 2,9 proc. rdr i spadku popytu krajowego o 3,1 proc. rdr.

W ujęciu kdk PKB spadł 2,2 proc. (SA) wobec -3,7 proc. w szacunku flash.

Poniżej składowe PKB za II i I kw. 2023 r.:

2023 I kw. II kw. Spożycie ogółem -1,6 -1,5 Spożycie - w sektorze gospodarstw domowych -2,0 -2,7 - publiczne -0,5 2,6 Akumulacja brutto -18,4 -14,3 w tym: Nakłady brutto na środki trwałe 5,5 7,9 Eksport 3,2 -2,7 Import -4,6 -8,1 Popyt krajowy -5,2 -4,1 Produkt krajowy brutto -0,3 -0,6 w tym: Wartość dodana brutto 0,7 0,5

Skala wpływu poszczególnych składowych na PKB w II kw. 2023 r.

Skala wpływu poszczególnych składowych na PKB w II kwartale 2023 r., opublikowana przez Główny Urząd Statystyczny.

Skala wpływu poszczególnych kategorii na wzrost realny PKB (w pkt. proc.)

PKB niewyrównany sezonowo; ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego.

2023 I kw. II kw. Produkt krajowy brutto -0,3 -0,6 Popyt krajowy -4,6 -3,7 Spożycie ogółem -1,1 -1,1 Spożycie w sektorze gospodarstw domowych -1,0 -1,5 Spożycie publiczne -0,1 0,4 Akumulacja -3,5 -2,6 Nakłady brutto na środki trwałe 0,6 1,2 Przyrost rzeczowych środków obrotowych -4,1 -3,8 Saldo obrotów z zagranicą 4,3 3,1 Wartość dodana brutto 0,5 0,4

Polska gospodarka osiągnęła dołek spowolnienia w II kwartale

- Polska gospodarka osiągnęła dołek spowolnienia w II kwartale. W II połowie roku wydatki konsumpcyjne ponownie zaczną rosnąć wraz ze spadkiem inflacji. Wciąż będziemy obserwować dobre wyniki inwestycji. Łącznie w całym roku gospodarka powiększy się o około 0,6 proc. - prognozuje kierownik zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego Jakub Rybacki.

- Począwszy od III kwartału powinniśmy zobaczyć powrót do wzrostu - spodziewamy się stopniowego odbicia wydatków konsumpcyjnych na dobra trwałe i usługi. Polską gospodarkę dalej będzie wspierać też pozytywne saldo eksportu netto" - dodał ekonomista. Jego zdaniem mankamentem pozostaną niższe inwestycje - wzrost nakładów przedsiębiorstw zwolni po udanej pierwszej połowie roku.

Jego zdaniem mankamentem pozostaną niższe inwestycje - wzrost nakładów przedsiębiorstw zwolni po udanej pierwszej połowie roku.

- W drugiej połowie roku tempo wzrostu gospodarczego będzie przekraczać 1 proc. r/r. Komentarze wszystkich instytucji międzynarodowych wykluczają możliwość kontynuacji spowolnienia. W porównaniu do bieżących wyników zdecydowanie lepsze będą też perspektywy pozostałych państw Unii Europejskiej. Dlatego w całym 2023 r. wzrost PKB wyniesie ok. 0,6 proc. - zaznaczył przedstawiciel PIE.

Rośnie ryzyko, że PKB może odnotować trzeci z rzędu kwartał spadków

Rafał Benecki i Adam Antoniak z ING Banku Śląskiego zwrócili uwagę w czwartkowym komentarzu, że popyt krajowy spadł o 4,1 proc. rdr, po spadku o 5,2 proc. rdr kwartał wcześniej, a poprawa salda wymiany handlowej z zagranicą miała pozytywny wkład do rocznej zmiany PKB w skali 3,1 pkt. proc. (4,3 pkt. proc. w I kwartale 2023 r.). Ich zdaniem słabość popytu krajowego była przede wszystkim konsekwencją pogłębienia się spadku spożycia gospodarstw domowych, które w II kwartale br. obniżyło się o 2,7 proc. rdr, po spadku o 2,0 proc. rdr w I kwartale tego roku.

"Pomimo pewnej poprawy, realne dochody gospodarstw domowych pozostają pod presją, a poprawa nastrojów konsumpcyjnych nie przekłada się jeszcze na odważniejsze decyzje zakupowe konsumentów. Pozytywnie nadal zaskakują inwestycje, które w ubiegłym kwartale wzrosły o 7,9 proc. r/r, po wzroście o 5,5 proc. r/r w I kw. 2023" - wskazali ekonomiści. Przyznali, że sytuacja jest tu jednak "prawdopodobnie dosyć zróżnicowana w zależności od rodzaju i skali przedsiębiorstwa".

Jak podali, rosną inwestycje dużych firm i inwestycje publiczne, natomiast w sektorze MŚP sytuacja "wydaje się wyglądać zdecydowanie gorzej".

"Dotychczas zakładaliśmy, że odbicie koniunktury w II połowie 2023 będzie anemiczne, a wyraźniejszą poprawę zobaczymy dopiero w IV kwartale 2023. Lipcowe dane ze sfery realnej rozczarowały po negatywnej stronie, a prognozy sierpniowych danych także nie napawają optymizmem. W szczególności utrzymuje się słabość konsumpcji i pogorszyły się perspektywy eksportowe (słabe wyniki niemieckiego przemysłu, spadek nowych zamówień zagranicznych)" - poinformowali ekonomiści ING Banku Śląskiego.

W ich opinii rośnie ryzyko, że w III kwartale tego roku wzrost PKB w ujęciu rocznym nie będzie odbiegał istotnie od zera, a może wręcz odnotować trzeci z rzędu kwartał spadków. "W tym kontekście obniżamy prognozę wzrostu gospodarczego na 2023 z 1 proc. do 0,4 proc." - podali.

Zwrócili uwagę, że odbiciu koniunktury w na przełomie lat 2023/24 powinna sprzyjać odbudowa konsumpcji prywatnej w kontekście poprawiających się realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych oraz lepszych nastrojów konsumenckich. Jednocześnie - jak wskazali - konsumenci nadal zachowują ostrożność w wydatkach, a poprawa konsumpcji będzie opóźniona względem poprawy realnej siły nabywczej.

"W 2024 oczekujemy wzrostu PKB w okolicach 2,5 proc. przy wyraźnie słabszych niż w tym roku wynikach inwestycji (początek nowej perspektywy finansowej UE)" - podkreślili ekonomiści. I dodali, że słaba koniunktura i zbliżająca się do jednocyfrowych poziomów inflacja będą dla RPP argumentami za rozpoczęciem cyklu obniżek stóp procentowych po wakacjach.

"Wynik PKB w II kwartale 2023 okazał się gorszy niż przewidywany w lipcowej projekcji NBP (-0,6 proc. r/r vs -0,1 proc. r/r), a perspektywy na II połowę 2023 także obarczone są coraz większym ryzykiem w dół. Spodziewamy się, że we wrześniu RPP obniży stopy procentowe o 25 pb." - podsumowali ekonomiści ING Banku Śląskiego.

Odpowiedzialna za pogłębienie spadku PKB jest konsumpcja gospodarstw domowych

Według Moniki Kurek z Banku Pocztowego dane GUS o PKB nie rożnią się istotnie od oczekiwań.

- Opublikowana dziś przez GUS pełna struktura PKB w II kwartale br. nie rożni się istotnie od oczekiwań. Główną odpowiedzialną za pogłębienie spadku PKB w tym okresie była konsumpcja gospodarstw domowych, podczas gdy nadal relatywnie mocno rosły inwestycje. Ponadto firmy kontynuowały w II kwartale pozbywanie się zapasów, co skutkowało ich ujemnym wkładem do PKB, ale już nieco mniejszym niż w I kwartale - oceniła.

Jak wyjaśniła spadł eksport towarów i usług, ale jednocześnie kilkukrotnie bardziej spadł import, co sumarycznie zaowocowało pozytywnym wkładem eksportu netto do PKB

- Jesteśmy aktualnie po dwóch miesiącach III kwartału w gospodarce i na razie obraz wygląda tak sobie. Lipiec przyniósł wciąż słabe odczyty produkcji przemysłowej, produkcji budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej. W sierpniu dane powinny okazać się lepsze, ale wciąż z przodu dominować będą jeszcze minusy - zaznaczyła.

Według ekonomistki w III kwartale PKB może znów być ujemny.

- W całym III kwartale PKB może więc znowu okazać się ujemny, choć raczej nieznacznie ujemny, bo jednak zakładamy że dołek mieliśmy w II kwartale. Co na to RPP? Ścieżka PKB realizuje się inaczej niż zakładały prognozy NBP, tj. niżej. Dlatego Rada we wrześniu może uznać, że mimo wciąż dwucyfrowej inflacji w sierpniu nie będzie zwlekać i rozpocznie obniżki stóp. Spodziewam się cięcia we wrześniu o 25 pb. - oceniła Moniki Kurek.

