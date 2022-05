Polska gospodarka szybko rośnie, ale czeka ją hamowanie

W całym roku wzrost PKB uśredni się powyżej 4 proc. - przewidują analitycy ING odnosząc się do wtorkowych danych GUS. Prognozują, że pod koniec roku spadek tempa wzrostu PKB będzie poniżej 2 proc. rdr.

Z wtorkowego flash szacunku GUS wynika, że Produkt Krajowy Brutto w I kwartale 2022 r. wzrósł o 8,5 proc. w ujęciu rocznym wobec wzrostu o 7,6 proc. rok do roku w IV kw. 2021 r. W ujęciu kwartał do kwartału PKB wzrósł w I kw. o 2,4 proc.

Zdaniem analityków ING wzrost wciąż opierał się na konsumpcji, przy solidnym wzroście inwestycji, na który wskazują dane o produkcji budowlanej w pierwszym kwartale br. Zwrócili uwagę, że firmy w dalszym ciągu odbudowywały zapasy surowców i materiałów do produkcji, co było znaczącym wkładem do wyniku PKB w pierwszym kwartale br.

"Mimo oczekiwanego wyhamowania koniunktury w kolejnych kwartałach, szacujemy, że w całym roku wzrost PKB uśredni się powyżej 4 proc. Solidny średnioroczny wynik przysłania pogarszające się perspektywy. Pod koniec 2022 prognozujemy spadek tempa wzrostu PKB poniżej 2 proc. r/r" - wskazali ekonomiści.

Według nich kontynuacja boomu konsumpcyjnego, wspieranego ekspansją fiskalną, oznacza, że cały czas utrzymuje się presja na wzrost cen. "Od jakiegoś czasu zwracamy uwagę na siłę efektów wtórnych i fakt, że wcześniejsze wzrosty cen energii, materiałów, transportu i pracy jeszcze nie w pełni przełożyły się na ceny detaliczne" - zaznaczyli.

W ocenie ekonomistów ING najbliższe kwartały sprowadzą PKB w okolice potencjalnego wzrostu, dlatego RPP będzie w dalszym ciągu zacieśniała politykę pieniężną, koncentrując swoje wysiłki na walce z wysoką inflacją, przy ograniczonych obawach o kondycję rynku pracy.

Zdaniem analityków tegoroczny szczyt inflacji, którego spodziewamy się w okolicach 15 proc. rdr w czwartym kwartale br., jest wciąż przed nami. "Realna stopa procentowa pozostaje głęboko ujemna. Nasz scenariusz bazowy niezmiennie zakłada wzrost stopy NBP do 7,5 proc. w 2022 i docelowo do 8,5 proc." - poinformowali.

Pełne dane o PKB w I kw. GUS poda 31 maja.

