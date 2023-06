Polska gospodarka urośnie szybciej. Jest nowa prognoza

Agencja ratingowa Fitch w opublikowanym komunikacie utrzymała prognozę tegorocznego wzrostu polskiego PKB na poziomie 0,7 procent oraz podwyższyła oczekiwania na 2024 roku do 2,8 procent. Przyjęto założenie, że na koniec przyszłego roku stopy procentowe spadną do 5 procent.

- Utrzymaliśmy nasze prognozy wzrostu PKB na poziomie 0,7 procent. Oczekujemy, że w latach 2024-25 gospodarka odbije, wraz z zanikaniem wstrząsów zewnętrznych, obniżającej się inflacji i poprawy poziomu płac w ujęciu realnym. Spodziewamy się wzrostu na poziomie 2,8 procent w 2024 roku i 3,2 procent w 2025 roku - czytamy w prognozie przygotowanej przez Agencję Fitch.

Przyjęto także założenie, że stopy procentowe w tym roku nie zostaną obniżone przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP), natomiast na koniec 2025 stopy spadną o 175 punktów bazowych czyli będzie to poziom 5 procent.

- Narodowy Bank Polski (NBP) utrzymuje stopy procentowe na poziomie 6,75 procent od dziesięciu miesięcy i spodziewamy się, że pozostaną one na tym samym poziomie do początku przyszłego roku. Jest to zgodne z tym co robią inne banki centralne z rynków wschodzących, które po wcześniejszym, znaczącym zacieśnieniu polityki pieniężnej obecnie utrzymują topy procentowe na niezmienionym poziomie - przekazali analitycy Fitcha.

W 2024 roku nastąpi kilka obniżek stóp procentowych, łącznie o 175 punktów bazowych, co oznacza, że w grudniu wynosić będą 5 procent.

