Polska gospodarka zaliczy w 2023 roku minimalny wzrost

W ocenie analityków Banku BNP Paribas w 2023 roku czeka nas 1-procentowy wzrost PKB, wzrost bezrobocia, wysoka inflacja i stopy procentowe, które będą na poziomie 7-7,5 procent.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W 2023 roku według analityków Banku BNP Paribas będzie recesji, ale wzrost PKB wyniesie zaledwie 1 procent.

Stopy procentowe w najbliższych miesiącach wzrosną, a inflacja pozostanie dwucyfrowa.

Pierwszy raz od wielu lat może wystąpić zjawisko wzrostu poziomu inflacji.

Prognozowanie w gospodarce w ostatnich miesiącach stało się bardzo trudne. Tak wiele zmiennych dotyczy wzrostu cen surowców, w tym zwłaszcza gazu ziemnego, ropy naftowej i energii elektrycznej, iż trudno zakładać, jaki scenariusz zrealizuje się w 2023 roku.

Do tego dochodzą czynniki inflacyjne, nadchodzące spowolnienie gospodarcze, a w wielu krajach oczekiwana jest nawet recesja. Wiąże się to z niebezpieczeństwem wzrostu poziomu bezrobocia, które w państwach unijnych przez ostatnie lata wydawało się być pod kontrolą.

Na tle europejskich uwarunkowań makroekonomicznych dział Analiz Ekonomicznych i Sektorowych Banku BNP Paribas Polska przygotował projekcję tego, co może czekać polską gospodarkę. Zakładając, że dysponujemy dostępnymi danymi z rynku pracy, rynków walutowych, prognoz dotyczących Unii Europejskiej oraz informacji o inflacji, stanie negocjacji rządu w sprawie pozyskania środków z Krajowego Planu Odbudowy możliwe stało się opracowanie kilku podstawowych wskaźników na 2023 rok.

W przyszłym roku można spodziewać się wzrostu PKB na poziomie 1 procent

W 2022 roku wzrost PKB Polski będzie dodatni, ponieważ decydują o tym wyniki osiągnięte w pierwszym półroczu wspierane wzrostem poziomu zapasów, eksportem oraz słabnącą, ale jednak nadal dobrą konsumpcją wewnętrzną. Niestety inwestycje już mocno hamowały, a perspektywy nie są optymistyczne. W przyszłym roku spodziewać się można, z pewną dozą optymizmu, 1 procent wzrost PKB.

- Dziś stawiane jest zasadnicze pytanie, co nas czeka - recesja czy miękkie lądowanie. Niepewność jest bardzo duża, przyjęliśmy mimo wszystko założenie, że w drugiej połowie przyszłego roku powinno jednak nastąpić słabe ożywienie co pozwoli osiągnąć 1 procentowy wzrost PKB. Gorzej jest jednak z inflacją. Szczyt inflacji mamy w tym roku jeszcze przed nami, a dwucyfrowe jej odczyty pozostaną z nami jeszcze jakiś czas - powiedział w trakcie prezentacji kwartalnego raportu o stanie gospodarki i jej perspektywach dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Sektorowych Banku BNP Paribas Michał Dybuła.

W przygotowanym scenariuszu bazowym przyjęto, że stopa referencyjna NBP w I kwartale 2023 roku wyniesie 8 procent. Biorąc jednak pod uwagę strategię komunikacyjną i przekaz związany z tą sprawą bardziej realne, wydaje się, że skala zacieśniania polityki pieniężnej dokona się w przedziale 7-7,5 procent. W ostatnich miesiącach przyszłego roku może pojawić się przestrzeń do pewnego łagodzenia i stopy mogą być na poziomie 7 procent.

Słaba wartość polskiej waluty w oczywisty sposób będzie wpływać na inflację

Na inflację i wzrost cen wpływ mają notowania złotego do euro, a zwłaszcza do dolara bowiem większość surowców, w tym zwłaszcza energetycznych, wyceniana jest w tej walucie. Tutaj można oczekiwać, że pomimo chwilowych odchyleń kurs złotego będzie utrzymywał się na niskim poziomie. Poza niekorzystnym otoczeniem zewnętrznym wpływ na to będzie miał także utrzymujący się deficyt na rachunku bieżącym, wysoka inflacja i efektywnie ujemne stopy co ogranicza napływ transferów zagranicznych oraz brak postępów w sprawie pozyskania unijnych środków z KPO.

Bezrobocie w najbliższych miesiącach niestety zacznie powoli rosnąć

W tym roku stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 5,2 procent, natomiast już teraz można obserwować procesy masowych zwolnień w związku z koniecznością ograniczenia produkcji. Wiele firm będzie szukać oszczędności i nie jest wykluczone, że to właśnie spowoduje wzrost bezrobocia do 6,1 procent. Elementem potwierdzającym możliwość zrealizowania się takiego scenariusza jest spodziewany sukcesywny spadek aktywności w największych europejskich gospodarkach, do których kierujemy nasz eksport.

Przez lata przyzwyczailiśmy się do sytuacji, gdy byliśmy niekwestionowanym liderem rozwoju i wzrostu gospodarczego w Europie. Teraz konieczne jest zdefiniowane na nowo naszej gospodarki.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl