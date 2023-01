W 2023 roku unikniemy recesji, choć PKB Polski zwolni do 0,5 proc. Nie będzie skoku stopy bezrobocia, wzrośnie ona o 0,5-1 pkt. proc. Inflacja CPI będzie zwalniać w 2023 roku i na koniec roku powinna być już jednocyfrowa – wynika z prognoz BNP Paribas.

Ekonomiści Banku BNP Paribas prognozują, że polska gospodarka zwiększy się w bieżącym roku o 0,5 proc. w porównaniu do 5 proc. w 2022 r. i 6,8 proc. w 2021 roku.

Wzrost bezrobocia w trakcie roku sięgnie 0,5-1 pp., jednak poziom zatrudnienia dalej będzie wysoki.

Inflacja CPI w Polsce średniorocznie wyniesie 13 proc. w 2023 i 8 proc. w 2024 roku.

Nieznaczny wzrost PKB w 2023 roku, wyraźniejszy w 2024 roku

Ekonomiści Banku BNP Paribas są zdania, że polska gospodarka zwiększy się w bieżącym roku o 0,5 proc. w porównaniu do 5 proc. w 2022 r. i 6,8 proc. w 2021 roku. Według ich prognoz w 2024 roku dynamika PKB sięgnie 3 proc.

"Ze względu na wysoką bazę porównawczą w pierwszym kwartale roczna dynamika PKB będzie ujemna, jednak w dalszej części roku powinna się ona znajdować nieco ponad 1 proc.” – wskazano w prognozie.

W ocenie ekonomistów banku, mimo wysokiej inflacji, czynnikiem wspierającym wzrost gospodarczy w tym roku powinna być konsumpcja gospodarstw domowych, która w ich ocenie urośnie o 0,8 proc. wobec 2022 r. Korzystnie na tempo wzrostu PKB działać także powinien eksport netto.

W efekcie polska gospodarka zaliczy osłabienie koniunktury, jednak czeka ją relatywnie miękkie lądowanie.

Taką opinię słychać z rynku coraz częściej. W rozmowie z WNP.PL prezes Credit Agricole Polska Piotr Kwiatkowski powiedział, że w Polsce do kryzysu, recesji nie dojdzie, zanotujemy nieznaczny wzrost bezrobocia.

- Myślę, że polską gospodarkę czeka miękkie lądowanie, co będzie sukcesem w tych trudnych warunkach zewnętrznych – powiedziała niedawno pierwsza wiceprezes Narodowego Banku Polskiego Marta Kightley.

W jej ocenie polska gospodarka cały czas zaskakuje na plus, jest silna, dobrze i szybko dostosowuje się do zmieniającej się sytuacji. Kightley zwraca uwagę, że wciąż nieźle radzi sobie produkcja przemysłowa, firmy cały czas są konkurencyjne na rynkach międzynarodowych. Na polską gospodarkę cały czas mocno wpływają obywatele Ukrainy.

Nie będzie wyraźnego wzrostu liczby bezrobotnych

Całkiem optymistycznie w prognozach BNP Paribas rysuje się sytuacja na rynku pracy. - Według metodologii Międzynarodowej Organizacji Pracy stopa bezrobocia na koniec ubiegłego roku wynosiła jedynie około 3 proc. W efekcie, chociaż zakładamy jej wzrost w trakcie roku o 0,5-1 pp., poziom zatrudnienia dalej będzie wysoki. Będzie to czynnik wspierający konsumpcję, który powinien także spowodować dość szybkie odbicie aktywności gospodarczej w dalszej części bieżącego roku oraz w przyszłym – wskazuje Michał Dybuła, główny ekonomista Banku BNP Paribas.

Prognozy dotyczące gospodarki obarczone dużą niepewnością

Na szybszy wzrost polskiego PKB w nadchodzących miesiącach może wpłynąć na przykład zniesienie w Chinach ograniczeń wywołanych pandemią COVID-19, co może dać globalnej i polskiej gospodarce impuls do szybszego wzrostu.

Na wolniejsze tempo rozwoju polskiej gospodarki z kolei może wpłynąć m.in. silniejszy od spodziewanego spadek aktywności, związany z ubiegłorocznymi podwyżkami stóp procentowych.

- Całkowity wpływ podwyżek stóp procentowych na gospodarkę uwidacznia się zazwyczaj po upływie 4-8 kwartałów. Biorąc to pod uwagę, sądzimy, że znacząca skala zacieśnienia polityki pieniężnej w ubiegłym roku zacznie w pełni oddziaływać na koniunkturę dopiero w nadchodzących miesiącach – wyjaśnia Michał Dybuła i dodaje, że o ile decyzje Rady Polityki Pieniężnej spowodowały załamanie się popytu na kredyt hipoteczny już w 2022 roku, to do tej pory aktywność w budownictwie mieszkaniowym utrzymywała się na dość solidnym poziomie. Patrząc jednak na wyraźny spadek liczby rozpoczynanych nowych projektów, sektor budowlany może w tym roku czekać mocne hamowanie.

Problemem dla sektora budowlanego może być też kończąca się perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-20.

"Przejście na finansowanie z nowego wieloletniego budżetu może bowiem skutkować tymczasowym spadkiem liczby realizowanych projektów infrastrukturalnych” - uważają eksperci Banku BNP Paribas.

Zaznaczają, że czynnikiem łagodzącym okres przejściowy mogłoby być uruchomienie Krajowego Planu Odbudowy, a w przypadku jego dalszego zawieszenia prefinansowanie zawartych w nim inwestycji przez Polski Fundusz Rozwoju.

Na koniunkturę gospodarczą negatywnie może wpłynąć także odwracający się cykl zapasów. Pozytywnie - poluzowanie polityki budżetowej przed jesiennymi wyborami.

- Podobnie jak Ministerstwo Finansów szacujemy, że deficyt sektora general government, który obejmuje swoim zakresem m.in. fundusze zarządzane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, wyniesie w tym roku 150 mld zł, co stanowić będzie około 4,5 proc. PKB – mówi Marcin Kujawski, starszy ekonomista BNP Paribas.

Ekonomiści banku są zdania, że sfinansowanie tej skali potrzeb pożyczkowych netto jest wykonalne, jednak oznacza to dużą emisję obligacji skarbowych na rynku krajowym. Będzie to wywierało presję na ich ceny.

- W tym świetle dalsze zwiększanie wydatków może negatywnie oddziaływać na rentowność polskiego długu – dodaje Marcin Kujawski.

Inflacja CPI w Polsce średniorocznie wyniesie 13 proc. w 2023 i 8 proc. w 2024 roku

W ocenie ekonomistów BNP Paribas, na początku roku inflacja CPI może przyspieszyć w związku z podwyżkami podatku VAT na energię i paliwa. Szczytu spodziewają się w lutym na poziomie blisko 19 proc.

„Od wiosny dynamika cen powinna systematycznie zwalniać. Na koniec roku szacujemy, że inflacja będzie już jednocyfrowa, choć pozostawać będzie wciąż na poziomie wyraźnie przekraczającym wynoszące 2,5 proc. +/- 1 pp. pasmo odchyleń od celu inflacyjnego NBP” - prognozują analitycy.

Ich zdaniem na wyhamowanie tempa wzrostu cen konsumpcyjnych wpłyną niższe ceny surowców i udrożnione sieci dostaw powodujące m.in. spadek kosztów transportu.

W ocenie ekonomistów banku, inflacja CPI w Polsce średniorocznie wyniesie 13 proc. w 2023 i 8 proc. w 2024 roku, a do górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5 proc.) powróci nie wcześniej niż w 2025 roku.

Otoczenie zewnętrzne stało się dużo bardziej korzystne dla złotego

Zdaniem ekspertów BNP Paribas, RPP może już nie powrócić do podwyższania stóp procentowych. - Spodziewamy się, że luzowanie polityki przebiegać będzie bez pośpiechu, a na koniec 2024 roku stopa referencyjna wyniesie 5,50 proc. wobec 6,75 proc. obecnie – uważa Michał Dybuła.

W przypadku kursu walutowego, eksperci zaznaczają, że otoczenie zewnętrzne stało się dużo bardziej korzystne dla złotego, co ogranicza ryzyko osłabienia polskiej waluty. Nie widzą jednak także specjalnej przestrzeni do umocnienia kursu złotego.

- Sądzimy, że kurs EUR/PLN będzie w tym roku oscylował w okolicach poziomu 4,70 – wskazuje Marcin Kujawski.

Na koniec 2024 roku ekonomiści banku spodziewają się kursu EUR/PLN na poziomie 4,60.

