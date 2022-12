Polską gospodarkę czeka wyraźne przebudzenie, ale nie od razu

Ożywienie w polskiej gospodarce ma przyjść w drugiej połowie 2023 roku. W opinii ekonomistów i bankowców nie doświadczymy recesji, a inflacja zacznie spadać.

Prognozy dotyczące wzrostu PKB w przyszłym roku są lepsze niż wcześniej zakładano. Recesja rzadko się w nich pojawia, przeważają przewidywania chwilowego spowolnienia.

Najtrudniejszy będzie początek roku, potem może być już tylko lepiej. Od drugiego kwartału polska gospodarka ponownie powinna być na ścieżce wzrostowej.

Mamy pełne podstawy sądzić, że spowolnienie nie będzie bardzo groźne. Utrzymuje się jednak duża niepewność co do efektów kryzysu energetycznego, który może mieć fazę kulminacyjną w pierwszych miesiącach przyszłego roku.

Polska gospodarka w ostatnich latach rozwijała się w bardzo szybkim tempie, doganiając najbardziej rozwinięte kraje Unii Europejskiej. Czynnikami wpływającymi na wzrost były: inwestycje, w tym także zagraniczne oraz współfinansowane z funduszy unijnych, eksport, zwłaszcza artykułów rolno-spożywczych oraz konsumpcja wewnętrzna.

Jako pierwsze - z tych trzech silników zrostu - osłabły właśnie inwestycje. Pomimo licznych zapowiedzi nie udało się osiągnąć w ostatnich latach 18-procentowego ich udziału w PKB.

Bez inwestycji, eksportu i konsumpcji nasz PKB i tak wzrośnie w 2023 roku

Następnie pojawiły się problemy z eksportem, ponieważ odczuwalne w tym roku spowolnienie w państwach strefy euro doprowadziło do wyhamowania sprzedaży. Całkowity udział UE w naszym eksporcie wynosi bowiem około 74 procent jego wartości ogółem. Polskie firmy silnie odczuwają spowolnienie i ograniczenie produkcji w Niemczech, we Włoszech czy we Francji.

Ostatnim elementem aktywnie, choć w dużej mierze pośrednio wpływającym na wzrost gospodarczy jest inflacja, która po rewizji odczytu przez Główny Urząd Statystyczny wyniosła w listopadzie tego roku 17,5 proc. i doprowadziła do znaczącego wzrostu cen.

Dotyczy to zwłaszcza paliw, energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz podstawowych płodów rolnych. Odczyt dotyczący cen zbóż, mięsa, mleka również nie pozostawia złudzeń. W ciągu roku ceny wzrosły o ponad 50 procent. To oznacza ograniczenie wydatków konsumpcyjnych.

W ciągu roku ceny podstawowych płodów rolnych wzrosły o ponad 50 procent

Problemem, z którym mamy do czynienia od kilku miesięcy, jest bardzo wysoki poziom stóp procentowych. Wzrost miesięcznych rat kredytów mieszkaniowych w złotówkach oraz denominowanych we frankach szwajcarskich wynosi 100 procent. Ograniczony dostęp do drogiego kredytu oraz niepewne otoczenie skłania do oszczędzania i odkładania zakupów na później, a takie zachowania nie napędzają gospodarki.

Pomimo poważnych problemów związanych z konsekwencjami trwającej już ponad 300 dni wojny w Ukrainie, ogromnych problemów z zaopatrzeniem w gaz i energię polska gospodarka w tym roku powinna wzrosnąć o około 4,5 proc. Takie są przewidywania, które raczej powinny się sprawdzić.

W listopadzie Narodowy Bank Polski opublikował średniookresową projekcję dotyczącą wzrostu PKB w 2022 roku. Analitycy banku centralnego prognozują, że wyniesie on 4,6 proc., a w przyszłym roku 0,7 proc.

- W mojej ocenie przyszłoroczny wzrost PKB będzie zbliżony do prognoz NBP, czyli 0,7 proc. Nadchodzący rok będzie trudny, ale nie spodziewam się recesji. Jestem jednak bliższy przekonania, że wzrost wyniesie średniorocznie 0,5 proc. - powiedział WNP.PL członek RPP profesor Cezary Kochalski.

Podobne opinie przekazał WNP.PL prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. - W tym roku w Polsce będziemy mieli 4,5 proc. przyrostu PKB. W roku 2023 wzrost szacujemy na ponad 1 procent, przy założeniu, że nie doświadczymy jakiegoś kolejnego negatywnego impulsu. Niestety, wojna powoduje, że region Europy Środkowo-wschodniej jest podatny na zawirowania.

Koniec roku obfituje w prognozy i warto je analizować, bowiem możemy wyciągać wnioski dotyczące najbliższej przyszłości, ale także dowiedzieć się, że niemal wszyscy ekonomiści oczekują poprawy sytuacji w drugiej połowie 2023 roku.

Podczas jednego z ostatnich wystąpień publicznych prezes NBP prof. Adam Glapiński podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko, że od marca 2023 roku inflacja zacznie się znacząco obniżać i poprawa kondycji polskiej gospodarki będzie wyraźniejsza niż można się było wcześniej spodziewać.

Najpierw możliwa krótkotrwała recesja. Później pojawi się wzrost gospodarczy

- W naszej ocenie w pierwszym kwartale 2023 roku może się pojawić krótkotrwała recesja, a wzrost PKB wyniesie - 0,3 proc., natomiast później będzie dużo lepiej, od kolejnego kwartału nastąpi poprawa, a w skali roku wzrost PKB wyniesie 1,2 proc. - można przeczytać w prognozie przygotowanej przez analityków Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Dużym zaskoczeniem dla rynku był listopadowy odczyt Głównego Urzędu Statystycznego dotyczący polskiej produkcji przemysłowej. Z przeprowadzonego wcześniej sondażu wynikało, że eksperci szacują ów wzrost na 2,5 proc. w ujęciu rok do roku. Tymczasem odczyt jest zaskakująco wysoki, bowiem wzrost wyniósł 4,5 proc. To pokazuje, że pomimo odczuwalnego spowolnienia i spadku zamówień eksportowych polski biznes bardzo dobrze sobie radzi.

- Największym wyzwaniem makroekonomicznym w 2023 roku będzie spowolnienie gospodarcze i jego skutki. Dodatkowo utrzymuje się duża niepewność odnośnie efektów kryzysu energetycznego, który może mieć fazę kulminacyjną w pierwszych miesiącach przyszłego roku - powiedział WNP.PL wiceprezes Banku Pekao Paweł Strączyński.

Chociaż w tym cytacie nie ma twardych danych, ponownie można dostrzec czytelne przesłanie wskazujące, że najtrudniejsze będą pierwsze miesiące przyszłego roku, ale potem może być już tylko lepiej.

- Podtrzymuję wcześniejszą prognozę dotyczącą tego roku, osiągniemy wzrost PKB na poziomie 4,6 proc., natomiast na przyszły rok delikatnie ją obniżamy do 0,5 procent. Jak już to podaliśmy, w drugiej połowie 2023 roku nastąpi odreagowanie po słabym początku roku. Przyczyniać się będzie do tego opanowanie procesów inflacyjnych - przekazał WNP.PL główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego Mateusz Walewski.

Można przytaczać jeszcze wiele opinii, analiz, opracowań dotyczących makroekonomicznych uwarunkowań wzrostu polskiej gospodarki. Jednak ważna jest kumulacja dobrych sygnałów i przeczuć ekonomistów, bankowców, ale także ludzi związanych z biznesem.

Ostatni lepszy od zakładanego odczyt pozytywnego klimatu w niemieckich przedsiębiorstwach oznacza, że nasz zachodni sąsiad nie doświadczy długiej i głębokiej recesji, a to poprawi nasz eksport. Ceny ropy naftowej i gazu ziemnego przestały rosnąć, co pokazuje, że można produkować i rozwijać się bez importu nośników energii z Rosji.

W ostatnich tygodniach władze samorządowe wielu województw komunikują o przyznaniu przez unijne struktury wielomiliardowych dotacji na projekty infrastrukturalne. Jeśli te pieniądze trafią na inwestycje, oznacza to potencjalny wzrost PKB o dodatkowe 0,1-0,2 proc.

Gospodarka polska, jak wynika z tego przeglądu prognoz, będzie w najbliższych miesiącach w przejściowym letargu, swoistej śpiączce farmakologicznej, ale gdy tylko nadejdzie czas i zostanie wybudzona środkami z KPO, pokaże, na co ją stać.

