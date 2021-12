Polską gospodarkę czekają turbulencje

Listopadowy wzrost produkcji przemysłowej wskazuje, że PKB w tym roku wyniesie średniorocznie 5,5 proc. - skomentowali analitycy Pekao poniedziałkowe dane GUS o produkcji przemysłowej. Analitycy PKO BP zauważają, że poziom produkcji jest już powyżej poziomu sprzed pandemii. Problem w tym, że w przyszłym roku prawdopodobnie czeka nas spowolnienie.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w poniedziałek, że produkcja przemysłowa w listopadzie 2021 r. wzrosła o 15,2 proc. rdr, a wobec poprzedniego miesiąca wzrosła o 5,3 proc.

"Niezależnie od tego, co wydarzy się w grudniu, taki wynik listopada w dużej mierze przypieczętowuje losy PKB w 2021 r. - wzrost z łatwością wyniesie 5,5 proc. (średniorocznie)" - wskazano w informacji Pekao. Zdaniem analityków to kolejny, obok zacieśnienia monetarnego, słabości konsumpcji prywatnej i opóźnień w inwestycjach publicznych element przemawiający za spowolnieniem w przyszłym roku.

"Ścieżka PKB w 2022 r. będzie naszym zdaniem monotonicznie spadkowa i należy spodziewać się bardzo wyraźnego dołka na przełomie 2022 i 2023 (3 proc. r/r, a najprawdopodobniej niżej)" - wskazano w komentarzu.

Zdaniem Pekao listopadowy wzrost produkcji to prawdopodobnie największa pozytywna niespodzianka w danych o produkcji przemysłowej w historii.



Czytaj także: Główny ekonomista BGK: inflacja największym wyzwaniem 2022 roku

"W samym listopadzie produkcja wzrosła o 6,5 proc. m/m (po wyłączeniu czynników sezonowych i kalendarzowych) i jest to najlepszy wynik w historii, nie licząc okresu wychodzenia z pierwszego lockdownu (wiosna 2020). Dla porządku dodajemy, że wieloletni trend został w listopadzie daleko z tyłu" - napisali analitycy.



"Produkcja przemysłowa po oczyszczeniu z wahań sezonowych wzrosła o 15,2 proc. r/r, co oznacza, że poziom produkcji jest już ponad 17 proc. wyższy niż przed rozpoczęciem pandemii" - stwierdzono z kolei w komentarzu PKO BP.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wzrost produkcji obejmuje wiele gałęzi przemysłu lekkiego i ciężkiego

Ekonomiści tego banku wskazali, że produkcja wzrosła w 31 z 34 działów przemysłu, w tym po raz pierwszy od czerwca w motoryzacji.

"Przerwanie 4-miesięcznej serii spadków produkcji w tym dziale sprawiło, że motoryzacja była gałęzią przemysłu z największym wkładem do wzrostu dynamiki produkcji w listopadzie. W tempie dwucyfrowym rosła produkcja m.in. artykułów spożywczych, napojów, odzieży, wyrobów z drewna, papieru, gumy i tworzyw sztucznych, metali, wyrobów z metali, wyrobów elektronicznych, urządzeń elektrycznych, maszyn i urządzeń, mebli. Wzrost produkcji jest zatem szeroki i obejmuje wiele gałęzi przemysłu lekkiego i ciężkiego. Kolejny raz mocno wzrosła produkcja w energetyce (o 47,7 proc. r/r). Dane potwierdzają wysoką odporność krajowej gospodarki na szok związany z ograniczeniami podażowymi, który spycha przemysł niemiecki w okolice recesji" - podano w komentarzu PKO BP.

Analitycy Pekao zwrócili uwagę, że produkcja energii, wbrew powszechnym oczekiwaniom, nie tylko nie odwróciła "wystrzału" z października, ale wręcz go przedłużyła (przyspieszenie z 40,6 do 47,7 proc. r/r). "To samo w sobie dodało 2,5 pkt. proc. do dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu. Wątpliwości, które sformułowaliśmy miesiąc temu, pozostają w mocy. Taki wynik w produkcji energii nie jest potwierdzony w żadnych innych danych i jest całkowicie nieprawdopodobne, aby polski system energetyczny dysponował jeszcze niedawno wolnymi mocami pozwalającymi na zwiększenie produkcji energii o niemal 50 proc. Natura tego wzrostu produkcji energii jest prawdopodobnie księgowa, ale przedłużenie wzrostów energii na listopad poddaje to wyjaśnienie w wątpliwość, nie oferując nic w zamian" - wskazano.

Powszechne i konsekwentne uzupełnianie zapasów

Zdaniem analityków Pekao, reszta wynoszącej niemal 7,5 pkt. proc. "niespodzianki" przypada na przetwórstwo. "I tutaj zagadki się mnożą. Jeden element można zidentyfikować łatwo - jest to odbicie w przemyśle samochodowym (z -20 do ok. 0 proc. r/r), które odpowiada za 1,5 pkt. proc. zaskoczenia. Pozostałe są dość równo rozłożone pomiędzy sektorami. Branże mające największy wkład do przyspieszenia w przetwórstwie mają jeden wspólny mianownik - wytwarzają dobra zaopatrzeniowe (pośrednie). Stanowi to ważny trop, jeśli chodzi o naturę listopadowej niespodzianki" - napisali analitycy.

Ich zdaniem najprawdopodobniej mamy do czynienia z powszechnym i konsekwentnym uzupełnianiem zapasów przez producentów dóbr finalnych.



Czytaj także: Prezes NBP: Wszystkie banki centralne muszą zapobiegać utrwaleniu się wyższej inflacji



"Pewne oznaki tego procesu widzieliśmy w rachunkach narodowych za trzeci kwartał i w niektórych badaniach koniunktury. Ma on jednak dwojaki charakter - cykliczny (odbudowa zapasów po pandemii) i strukturalny (zmiana modelu zarządzania zapasami z just in time do just in case skutkująca trwale wyższym poziomem zapasów)" - czytamy w komentarzu.

GUS opublikował w poniedziałek także dane o tzw. inflacji producentów. Ceny produkcji sprzedanej w przemyśle w listopadzie wzrosły o 13,2 proc. r/r wobec 12,0 proc. r/r w październiku. Wg ekonomistów PKO BP może to oznaczać dalszy wzrost cen detalicznych.



"Z punktu widzenia krajowej polityki pieniężnej dane są wsparciem dla zwolenników jej dalszej normalizacji. Wysoka aktywność przemysłu wytrąca argumenty tej części RPP, która mocno obawia się o perspektywy gospodarki. Aktywność ekonomiczna w Polsce opiera się zarówno wysokim cenom surowców i ograniczeniom podażowym, jak i innym plagom, które spowalniają wzrost za granicą. Naszym zdaniem cykl podwyżek stóp będzie kontynuowany, jeszcze przez +bieżącą+ Radę, także w trakcie trwania wymiany jej składu" - uznano w komentarzu banku PKO BP.