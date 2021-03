Polska gra o miliardy z Unii. Te pieniądze nie mogą się zmarnować

Polska jest jednym z największych beneficjentów unijnego Funduszu Odbudowy o wartości 750 miliardów euro. Gra toczy się o dużą stawkę, bo z tej puli do naszego kraju trafić ma 57 mld euro. Wszystko zależeć jednak będzie od tego, czy dostaniemy te środki i na co je wydamy. Kluczem jest konsultowany obecnie Krajowy Plan Odbudowy, o którym w ramach cyklu EEC People rozmawiamy z prof. Pawłem Wojciechowskim, byłym ministrem finansów, wiceprezydentem i głównym ekonomistą Pracodawców RP.

Przetasowania raczej nie będzie

- W KPO wspomniano, że „nie ma wprost powiązania pomiędzy zmianami w sądownictwie a klimatem inwestycyjnym”. Pamiętać jednak należy, że w semestrze europejskim (procedura, podczas której państwa członkowskie dopasowują swoją politykę budżetową i gospodarczą do celów i zasad ustalonych na szczeblu UE - przyp. red.) zostało zapisane, że poprawa klimatu inwestycyjnego, w szczególności poprzez ochronę niezależności i niezawisłości sądów, jest istotnym elementem sprzyjania inwestycjom prywatnym - mówi główny ekonomista Pracodawców RP.Jego zdaniem taka postawa rządu jest w pewnym sensie bagatelizowaniem zaleceń KE. Podobnie sytuacja wygląda z innymi reformami, przewidzianymi w semestrze europejskim.- W odniesieniu do poprawy sposobu przeprowadzania konsultacji w procesie legislacyjnym, w KPO pojawia się stwierdzenie, że „nie ma potrzeby zmiany obowiązujących przepisów”. Tymczasem unijne rekomendacje mówią nie tylko o literze prawa, ale o stosowanej praktyce, wprost wskazując na sposób procedowania niektórych ustaw poza normalnym trybem, z pominięciem konsultacji społecznych - dodaje nasz rozmówca.Czy zatem Komisja Europejska zaakceptuje w zaprezentowanym kształcie Krajowy Plan Odbudowy?- W tej sytuacji zakładnikami są przedsiębiorstwa, samorządy, obywatele, czyli wszyscy beneficjenci tej pomocy. KE nie chce karać beneficjentów. Rząd o tym dobrze wie i tak manewruje, by projekt został zatwierdzony, ponieważ wszystkim zależy na tych pieniądzach - ocenia prof. Wojciechowski.Na pytanie o to, czego z punktu widzenia pracodawców brakuje w KPO, nasz rozmówca odpowiada, że z pewnością w dokumencie za mało uwagi poświęca się transformacji energetycznej, odejściu od węgla czy promocji odnawialnych źródeł energii. Propozycji zmian w jego ocenie może być o wiele więcej, czy jednak na tym etapie możliwe są jakiekolwiek zmiany? Wiceprezydent i główny ekonomista Pracodawców RP nie jest tu optymistą.- Wiadomo, że jak się komuś chce dać, to komuś trzeba zabrać. Nie oczekiwałbym, że nastąpi duże przetasowanie tych środków - ocenia prof. Wojciechowski.Zobacz całą rozmowę z prof. Pawłem Wojciechowskim, byłym ministrem finansów, obecnie wiceprezydentem i głównym ekonomistą Pracodawców RP.Rozmowa to element cyklu publikacji związanych z merytorycznym przygotowaniem Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC), zaplanowanego na 20-22 września 2021 r. W ramach cyklu dziennikarze portalu rozmawiają z ekspertami, politykami i menedżerami (EEC People). Powstają też raporty opisujące najważniejsze trendy w gospodarce (EEC Review), badania opinii (EEC Insight), organizowane są debaty tematyczne. Wszystkie te formy są elementami trwającej kampanii Europejskiego Kongresu Gospodarczego w roku 2021, której kulminacją będzie wrześniowe wydarzenie.