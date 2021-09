Polska Grupa Górnicza podniesie wartość posiłków profilaktycznych

Od października Polska Grupa Górnicza podniesie wartość przysługujących górnikom posiłków profilaktycznych z obecnych 18,90 zł do 26 zł dziennie, natomiast od stycznia ich wartość wrośnie do 30,10 zł. We wtorek zarząd PGG porozumiał się w tej sprawie z działającymi w firmie związkami.

Chodzi o posiłki profilaktyczne dla pracowników zatrudnionych w uciążliwych warunkach. W PGG prawo do nich ma ok. 36,5 tys. osób - to przede wszystkim górnicy dołowi oraz pracownicy zakładów przeróbki mechanicznej węgla.

Wartość jednego posiłku, wynosząca dotąd 18,90 zł, nie była zmieniana od kilku lat. O podwyżkę stawki zabiegali związkowcy, argumentując to m.in. rosnącymi kosztami żywności. W podpisanym we wtorek porozumieniu uzgodniono, iż od 1 października br. wartość jednego posiłku wzrośnie o 7,10 zł, a od 1 stycznia 2022 r. o dalsze 4,10 zł.

W porozumieniu ustalono, iż od początku przyszłego roku wartość posiłku ma wynosić 1 proc. minimalnego krajowego wynagrodzenia, które w 2022 r. osiągnie poziom 3010 zł brutto - stąd przyszłoroczna wartość jednego posiłku w wysokości 30,10 zł.

Przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej oficjalnie nie komentują zawartego we wtorek porozumienia ani nie precyzują kosztów jego realizacji.

Z zestawienia dodatkowych kosztów i liczby osób uprawnionych do posiłków wynika, że - w myśl porozumienia - w ostatnim kwartale tego roku PGG może wydać na posiłki dodatkowo ponad 17 mln zł, zaś w przyszłym roku łączny koszt podwyżki (wprowadzonej w październiku br. i w styczniu 2022) przekroczy 100 mln zł.

Do wiosny 2018 r. uprawnieni do posiłków profilaktycznych pracownicy otrzymywali raz w miesiącu bon żywieniowy do realizacji w wyznaczonych punktach gastronomicznych lub wskazanych sklepach, gdzie za bony można było kupić produkty spożywcze. Od 3,5 roku, zamiast papierowego bonu, pracodawca przelewa równowartość posiłków na kartę płatniczą banku PKO BP.

