Polska Grupa Górnicza podsumowała akcję informacyjną dotyczącą koronawirusa

Ponad pół miliona smsów dotarło do pracowników Polskiej Grupy Górniczej (PGG) w ramach prowadzonej przez spółkę kampanii informacyjnej, dotyczącej koronawirusa. W piątek firma podsumowała akcję, w której wykorzystywano różne dostępne formy przekazu i wiele kanałów informacyjnych.

"Celem było dotarcie do ponad 40 tys. pracowników spółki i ich rodzin z miarodajną informacją o zasadach służących ograniczaniu ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii" - wyjaśnił rzecznik największej górniczej spółki Tomasz Głogowski.

Od początku epidemii w PGG potwierdzono SARS-CoV-2 u 1937 osób, z których 1803 (ponad 93 proc.) wyzdrowiały. 184 pracowników PGG nadal jest na kwarantannie. W spółce przeprowadzono ponad 50,6 tys. wymazów na obecność koronawirusa.

Przygotowane w celu sprawnej komunikacji z pracownikami plakaty, ulotki, treści audiowizualne, komunikaty, teksty oraz wypowiedzi i wywiady rozpowszechniane były zarówno drukiem (w prasie branżowej i miesięczniku firmowym PGG), jak i przez internet oraz w telewizji i rozgłośniach radiowych.

W kopalniach wykorzystano działające już kanały komunikacji, eksponując ważne informacje w miejscach gromadzenia się górników, np. w cechowniach i lampowniach, czy wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Chodziło o to, aby pracownik w drodze do swojego stanowiska pracy - musiał natknąć się wielokrotnie na dotyczące go komunikaty. Wykorzystano także telebimy w zakładach spółki, gdzie emitowano filmy szkoleniowe.

"Z naszych dotychczasowych doświadczeń doskonale wiadomo, że obraz i dźwięk, zwłaszcza w filmach, działa o wiele skuteczniej od treści pisanych. Ludzie znacznie chętniej i szybciej, również nieświadomie, przyswajają informacje w takiej formie, która nie wymaga dodatkowego wysiłku. Ma to kolosalne znaczenie w sytuacji, gdy zależy nam na utrwaleniu informacji o zasadniczym znaczeniu dla zdrowia lub życia wśród pracowników" - wyjaśnił szef zespołu Biura BHP i Szkoleń w PGG Marek Pawełczyk.

Ważną funkcję pełniły także krótkie wiadomości tekstowe sms, za pomocą których spółka dociera do tysięcy pracowników - tych, którzy wyrazili na to zgodę.

Część wiadomości sms zawiadamiała o ważnych decyzjach korporacyjnych lub o szczegółach uczestnictwa w masowej akcji badań przesiewowych (wykonano w niej ponad 50 tys. testów wśród załóg kopalń), a większość - trafiając do odbiorców często przed dniami wolnymi w pracy lub w trakcie przymusowych postojów kopalń i kwarantanny - przypominała o ważnych zasadach prewencji i uczulała na ryzyko zakażenia się, nie tylko w pracy, ale też w mieście, w czasie zakupów i rekreacji. Łącznie do pracowników PGG wysłano dotąd ponad 516 tys. wiadomości tekstowych.

O wszystkich ważnych szczegółach zmagań PGG z epidemią na bieżąco donosiły też portale i serwisy internetowe: wewnętrzny w firmie, oficjalny ogólnodostępny pod adresem pgg.pl oraz społecznościowe (na Facebooku, Twitterze, Instagramie). "Staraliśmy się dotrzeć do każdego typu pracowników, bez względu na wiek i preferencje informacyjne. Ze statystyk wynika, że młodsi pracownicy korzystają z Instagrama, starsi głównie z Facebooka i materiałów drukowanych" - ocenił rzecznik spółki.

Ogółem, w trzech spółkach węglowych, wyzdrowiało dotąd blisko 87 proc. z ponad 6,5 tys. górników zakażonych koronawirusem od początku epidemii. W piątek w Jastrzębskiej Spółce Węglowej nie odnotowano nowych zakażeń, przybyło natomiast 116 ozdrowieńców. W PGG w piątek było 7 nowych zakażeń i 6 ozdrowieńców.

Jak dotąd wyzdrowiało ok. 93,1 proc. zakażonych koronawirusem górników z Polskiej Grupy Górniczej, prawie 81,7 proc. pracowników JSW oraz 100 proc. górników z bytomskiej kopalni Bobrek, należącej do spółki Węglokoks Kraj - właśnie tę kopalnię ma odwiedzić w piątek premier Mateusz Morawiecki. Średnio 86,7 proc. zakażonych SARS-CoV-2 pracowników kopalń uznano już za ozdrowieńców.

Łącznie od początku epidemii w JSW zakażonych zostało 3986 pracowników, a w PGG - 1937. W sumie w obu spółkach potwierdzono 5923 przypadki SARS-CoV-2. Wraz z kopalnią Bobrek, gdzie już ponad tydzień temu wyzdrowieli wszyscy zakażeni górnicy, łączna liczba zakażeń w kopalniach węgla kamiennego wynosi 6513; wyzdrowiało 5648 osób.