Polska Grupa Górnicza wybuduje trzy kolejne instalacje fotowoltaiczne za 94 mln zł

Kosztem ponad 94 mln zł Polska Grupa Górnicza (PGG) zamierza wybudować trzy kolejne instalacje fotowoltaiczne w Chełmie Śląskim, Gierałtowicach i Rudzie Śląskiej. Spółka zabiega o dofinansowanie przedsięwzięcia z funduszy unijnych.

Planowana moc trzech nowych instalacji to ok. 28 megawatów, co pozwoli na produkcję ok. 29 tys. megawatogodzin energii elektrycznej rocznie. To ilość mogąca zasilić ponad 13 tys. gospodarstw domowych.

Jak podała w czwartek PGG, w ostatnim czasie przygotowano studia wykonalności dla tych projektów. Obliczono, że ich realizacja pozwoli uniknąć emisji ok. 24 tys. ton dwutlenku węgla.

Pierwszą pilotażową elektrownię słoneczną PGG uruchomiła jesienią ub. roku w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej - części kopalni zespolonej Ruda. Prąd wytwarzany w panelach fotowoltaicznych na dachach budynków zasila tam biura, urządzenia i maszyny górnicze.

W lutym br. - po sporządzeniu studiów wykonalności - PGG złożyła wniosek o dofinansowanie trzech większych instalacji fotowoltaicznych ze środków programu operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" na lata 2014-2020. Konkurs będzie rozstrzygnięty w czwartym kwartale tego roku.

"PGG wypatruje nowych i rozwojowych obszarów aktywności, które uzupełniałyby zasadniczy zakres działalności firmy. Transformację pojmujemy jako wyzwanie do dalszego rozwoju i poszukiwania nowych cech firmy" - wyjaśnił w czwartek prezes PGG Tomasz Rogala.

Zespoły paneli fotowoltaicznych mają stanąć na poprzemysłowych gruntach - PGG chce wykorzystać do tego celu m.in. zasypane zbiorniki, hałdy i tereny pokopalniane. Trzy planowane instalacje pozwolą zagospodarować ok. 52 hektary hałd - szacuje spółka.

Dodatkowo na przyległych terenach wyznaczono grupę zabudowań kopalnianych, na których także można będzie zainstalować panele generujące prąd z energii słonecznej. Firma pracuje nad kolejnymi przedsięwzięciami w ramach tzw. Green Book PGG - opracowania, opisującego nowe kierunki rozwoju w oparciu o potencjał górnictwa.