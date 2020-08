Polska Grupa Motoryzacyjna: Izera to nowe możliwości rozwoju sektora automotive w Polsce

Powstanie Izery - pierwszego polskiego auta elektrycznego, to nowe możliwości rozwoju dla sektora automotive w Polsce - ocenia Polska Grupa Motoryzacyjna. Wskazuje, że w Polsce wytwarzane są wszystkie komponenty dla dużych międzynarodowych producentów motoryzacyjnych.

Jak wskazuje Polska Grupa Motoryzacyjna (PGM), polska motoryzacja to silna branża, ważna gałąź rodzimej gospodarki, ze znacznym potencjałem rozwojowym. Jednak na razie polskie firmy pracują głównie na rzecz dużych zagranicznych koncernów, dostarczając im produkowane przez siebie części i komponenty.

PGM przypomina, że przedstawiciele ElectroMobility Poland (producent Izery - PAP) zapowiedzieli, że rozpoczęcie produkcji samochodów elektrycznych polskiej marki przyczyni się do zmiany tej sytuacji, a polskie firmy z branży motoryzacyjnej mogą stanowić fundament budowy łańcucha dostaw dla Izery.

Według Grupy, dla rodzimych przedsiębiorców z sektora automotive współpraca z polską marką samochodów elektrycznych to z kolei szansa na rozwój własnych technologii i umocnienie pozycji na rynku.

Jak podkreślił prezes Polskiej Grupy Motoryzacyjnej Adam Sikorski, obecnie polska motoryzacja to ponad 200 tys. miejsc pracy i ponad 8 proc. PKB. "I to jest dobra wiadomość, ta gorsza, to fakt, że jesteśmy cały czas poddostawcą poddostawców dużych fabryk motoryzacyjnych. Wykonujemy mnóstwo części, ale nie dostarczamy ich na pierwszy montaż" - wyjaśnił.

Według szefa PGM, Izera jest unikalną szansą dla polskich producentów, m.in. na transfer technologii i tworzenie łańcucha dostaw do pojazdu, który ma się pojawić w produkcji za 3,5 roku. "Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli dostarczać do niego komponenty" - powiedział.

Jak zaznaczył, już teraz polskie firmy są do tego gotowe od strony praktycznej. Sikorski wskazał, że brakuje im natomiast rodzimego know-how, które może być wypracowane wspólnie z polskimi instytutami badawczymi, takimi jak Sieć Badawcza Łukasiewicz, która prowadzi działania związane m.in. z elektromobilnością i rozwojem inteligentnego transportu.

Jak zaznaczył, w Polsce produkujemy wszystko. "Mamy fabryki włoskiego producenta na południu Polski, mamy fabrykę w Gliwicach, w Poznaniu. Wytwarzamy komponenty, do których ktoś przykleja logo i sprzedaje dalej jako swoje" - wskazał. "Teraz mamy rodzimy produkt i nie mam wątpliwości, że jesteśmy w stanie dostarczyć do niego wszystko" - podsumowuje Sikorski.

Polska Grupa Motoryzacyjna jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym wyłącznie polskich producentów części i komponentów. Posiada status Krajowego Klastra Kluczowego przyznany przez Ministerstwo Rozwoju.