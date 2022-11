Polska i Chiny mogą otworzyć nowy rozdział?

Czy współpraca z chińskim Geely w przy produkcji auta elektrycznego Izera może przełożyć się na pogłębienie naszych relacji gospodarczych w innych dziedzinach? Może, ale nie wszędzie. W warunkach wojny na Ukrainie i współpracy Chin i Rosji kluczowe pozostanie bezpieczeństwo.

W ostatnich latach polsko-chińska wymiana handlowa znacznie urosła. Wzrostu nie zatrzymały ani wojna, ani pandemia.

Polska współpracuje gospodarczo z Chinami ale w kluczowych dziedzinach, jak telekomunikacja – w tym budowa sieci 5G – na razie trudno o przełom.

Szansą jest budowa Nowego Jedwabnego Szlaku, który powstaje w Polsce, ale problemem mogą być tereny działań wojennych.

W ubiegłych latach polsko-chińska wymiana handlowa rosła bardzo dynamicznie. W zeszłym roku import z Chin wyniósł zawrotną sumę 10 miliardów dolarów, ale eksport znacznie mniej – bo 3,6 miliardów dolarów. To rekordowe wartości. Z Chin importujemy cały szereg rozlicznych towarów, nie ma jednego dominującego sektora, natomiast w ostatnich latach aż 25 proc. naszego eksportu stanowiła miedź KGHM. - Niektórzy mówili więc, że ta relacja nosi nieco znamiona kolonialnej, bo Chinom wysyłaliśmy surowce albo towary słabo przetworzone, a od nich importujemy wysoko przetworzone - komentuje dla WNP.PL Adrian Brona z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytetu Jagiellońskiego.

To tylko pół prawdy, bo jednak największe znaczenie w strukturze polskiego eksportu do Chin mają ostatnio towary z kategorii maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny, która odpowiadała w latach 2019-2021 za 32 proc. wartości polskiego eksportu w tym kierunku. Drugą grupą produktową polskiego eksportu, z udziałem wynoszącym 24 proc., były metale nieszlachetne i wyroby, w której zdecydowanie dominowała miedź. Mniejsze znaczenie mają tworzywa sztuczne i wyroby (6,5 proc.), drewno i wyroby z drewna (6,0 proc.), zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego (4,6 proc.), sprzęt transportowy (4,4 proc.) oraz produkty przemysłu chemicznego (4,3 proc.). Polska słynie w Chinach m.in. ze sprzedaży mebli.

Sytuację tak podsumowuje poseł Koalicji Obywatelskiej i wiceprzewodniczący Polsko-Chińskiej Grupy Parlamentarnej Tomasz Kostuś. - Rynek chiński jest dla nas bardzo ważny, ale mamy w tych obrotach duży deficyt, bo więcej importujemy niż eksportujemy i to jest największe wyzwanie - mówi WNP.PL.

Istnieje potencjał na rozwijanie współpracy handlowej z Chinami, ale nie we wszystkich dziedzinach

Przedstawiciele tak koalicji, jak i opozycji podkreślają, że współpraca ekonomiczna z Chinami jest dla Polski korzystna i powinna być rozwijana, czego dowodzi umowa Electromobility Poland z Geely w sprawie Izery.

- Po moim ostatnim spotkaniu z minister ds. europejskich Chin wydaje się, że Chiny chcą się ponowie otworzyć i jeśli do tego dojdzie, to ta współpraca będzie, bo w końcu jest to fabryka świata - mówi WNP.PL poseł Marek Suski z PiS, który jest przewodniczącym Polsko-Chińskiej Grupy Parlamentarnej.

Poseł Lewicy Andrzej Szejna, wiceprzewodniczący grupy, uważa, że wybrane sektory współpracy gospodarczej z Chinami mogą przynieść Polsce same korzyści. - Powinniśmy budować polsko-chińską współpracę gospodarczą tak samo, jak inne kraje, Francja czy Niemcy, w tych dziedzinach, które nie godzą w bezpieczeństwo i nasz sojusz z NATO i Stanami Zjednoczonymi. Współpraca gospodarcza z Chinami w innych dziedzinach to polska racja stanu, zwłaszcza w obliczu kryzysu gospodarczego i energetycznego - zaznacza WNP.PL.

Podobnie uważa poseł Kostuś. - W tej sytuacji międzynarodowej nie da się z pewnością pogodzić współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Naszą gwarancją bezpieczeństwa są NATO i współpraca z Amerykanami i w tej kwestii dokonaliśmy strategicznego wyboru, stąd trudno sobie wyobrazić, byśmy w takiej dziedzinie, jak bezpieczeństwo, współpracowali z Chinami - podkreśla.

To dlatego nie kupujemy z Chin broni czy reaktorów jądrowych, nie mamy zaś ograniczeń dotyczących tekstyliów, odzieży czy obuwia i elektroniki. I to nawet pomimo specyficznych trudności negocjacyjnych.

- Negocjacje z Chińczykami są dość trudne ze względu na inny typ kultury, inny ład korporacyjny i o wiele łatwiejsze jest osiągnięcie porozumienia z państwami Europy. Brałem udział w różnych rozmowach i jeśli po polskiej stronie zapadają różne ustalenia, podpisywane są umowy, to można się spodziewać, że one będą wykonywane, natomiast w przypadku naszych chińskich partnerów nawet po podpisaniu różnych deklaracji, często pojawiają się nowe pomysły, które podważają wcześniejsze ustalenia. To często nie jest zła wola, a po prostu inny sposób traktowania ustaleń, co trzeba też brać pod uwagę i to często wydłuża proces decyzyjny - mówi Suski.

Na razie Chiny nie zbudują w Polsce sieci 5G, bo telekomunikacja to strategiczna kwestia bezpieczeństwa

Największa dyskusja o tym czy zawsze współpracować z Chinami odbyła się przy okazji omawiania budowy w Polsce sieci 5G.

O budowie w Polsce sieci 5G przez Huawei i ZTE mówi się od kilku lat, a od dwóch o rozpisaniu przetargów. Jednak, w miarę jak rosło napięcie handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, ta perspektywa zaczęła się oddalać.

- Amerykanie ostrzegali swoich partnerów i sojuszników, że instalowanie sprzętu chińskiego, który miałby napędzać sieć 5G, jest po prostu niedopuszczalne z perspektywy amerykańskiej, jeśli chodzi o relacje bilateralne z USA a jej sojusznikami, przez to współpraca między Polską a Chinami jest w tej dziedzinie ograniczana - mówi Adrian Brona.

Stąd na razie polska administracja nie podjęła żadnej decyzji w sprawie rozpisania przetargu na budowę sieci 5G i jak przewiduje Brona, raczej się to prędko nie wydarzy.

- Jestem sceptyczny, jeśli chodzi o rozwój sieci 5G z chińskim udziałem, bo trudno szukać znamion polepszenia współpracy między Zachodem a Chinami. Mieliśmy lata dużych napięć i dopiero teraz widzimy lekkie rozluźnienie - spotkanie Bidena z Xi Jinpingiem i wizyta w Pekinie kanclerza Scholza. Jednak same Chiny nastawiają się na szereg napięć na arenie międzynarodowej, które odbiją się na współpracy technologicznej i gospodarczej - zaznacza.

Poseł Marek Suski zwraca uwagę, że rząd nie jest przeciwny współpracy w dziedzinie telekomunikacji, ale bezpieczeństwo musi być na pierwszym miejscu.

- Przede wszystkim musimy myśleć o bezpieczeństwie i to będzie brane pod uwagę jako jeden z czynników decydujących, czy do współpracy w kwestii sieci 5G dojdzie, czy nie, ale ta decyzja będzie zapadać w gremiach rządowych. Mamy ponadto wojnę, sytuację odmiennych systemów obronnych, my jesteśmy w NATO, Chiny współpracują z Rosją, która prowadzi wojnę, w związku z tym, jeśli zagrożone jest nasze bezpieczeństwo narodowe czy też bezpieczeństwo NATO, to z pewnością będzie to wpływało na pewne ograniczenia - zaznacza Suski, mówiąc jednocześnie, że Chiny zapewne mają tego świadomość i nadal nie wyklucza to jakiejś formy współpracy w dziedzinie telekomunikacji, ale nie tam, gdzie mogą pojawić się kwestie wrażliwe dla bezpieczeństwa.

Jego postawę podziela zresztą opozycja. - Współpracować w dziedzinie telekomunikacyjnej powinniśmy z UE i USA ze względu na nasze bezpieczeństwo. Relacje handlowe z Chinami musimy rozwijać w porozumieniu z naszymi sojusznikami - uważa Tomasz Kostuś.

Jeśli chodzi o współpracę w dziedzinie telekomunikacji z konkretnymi krajami, ma ją regulować powstająca już od dwóch lat ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Marek Suski przyznaje, że na razie finalnych decyzji w tej kwestii nie ma i nad legislacją musi przede wszystkim pochylić się rząd.

- Wszystko rozbija się o to, czy będzie jakaś furtka legislacyjna, żeby wykluczać firmy chińskie - a przede wszystkim Huawei i ZTE - z udziału w przetargach prywatnych operatorów telekomunikacyjnych, takich firm jak Orange czy T-Mobile. Nikt na razie nie wie, jak te przepisy będą wyglądać, co świadczy o tym, że rząd ma duży problem i nie wie, jak sobie z tym poradzić - komentuje Adrian Brona.

Nowy Jedwabny Szlak w Polsce się rozwija, ale wejście na rynek chińskich usług finansowych na razie pod znakiem zapytania

Dla Chin bardzo istotnym projektem była budowa Nowego Jedwabnego Szlaku, mającego biec między innymi przez Polskę. Ten projekt, w pewnym momencie mocno medialny, mimo perturbacji wciąż może być kontynuowany. A przynajmniej nie został porzucony.

Po agresji Rosji na Ukrainę mówiono, że ruch na Nowym Jedwabnym Szlaku spadł o nawet 80 procent, jednak w połowie tego roku PKP PLK przedstawiły dane, które wskazują, że liczba pociągów odprawianych na przejściu granicznym Brześć-Terespol spadła tylko o 8,5 procent.

Zaś w listopadzie tego roku PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały z firmą Trakcja umowę za 123 mln zł netto na zaprojektowanie i rozbudowę torów w rejonie stacji Biała Podlaska i Małaszewicze, co ma zwiększyć przepustowość sieci kolejowej w newralgicznym rejonie na Nowym Jedwabnym Szlaku.

Na stacji Biała Podlaska przybędzie dziesięć torów, a na stacji Małaszewicze trzy. Łącznie wybudowanych zostanie kilkanaście kilometrów torów. Stacje te będą dostosowane do obsługi cięższych i dłuższych pociągów towarowych - 750 metrów, o co od lat apelują przewoźnicy towarowi, prowadzący długie pociągi kontenerowe, co ma pomóc w zwiększeniu wymiany handlowej z Chinami.

Gdy biznes chce robić swoje, rezerwa do szlaku pojawiła się wśród polityków

- Jest wojna i to właśnie na terenach, gdzie ten szlak ma przechodzić. Można powiedzieć, że Białoruś nie bierze udziału w wojnie militarnie ani oficjalnie, ale wiemy, że terytorium Białorusi jest udostępniane Rosji, a większość szlaku idzie przez tereny rosyjskie, zaś Rosja została uznana za kraj wspierający terroryzm, chociaż wypełnia wszelkie znamiona kraju terrorystycznego, więc nie ma żadnej gwarancji, że jakiekolwiek ustalenia dotyczące Jedwabnego Szlaku będą dotrzymywane - mówi Suski.

