Polska i Hiszpania podpisały porozumienie o współpracy przy CPK (aktualizacja)

Wiceminister infrastruktury Marcin Horała oraz hiszpański minister transportu, mobilności i agendy miejskiej Jose Luis Abalos podpisali w poniedziałek w Madrycie porozumienie o współpracy przy Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Dotyczy ono głównie rozwoju Kolei Dużych Prędkości w Polsce - poinformowała spółka CPK.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane w poniedziałek w obecności premiera Mateusza Morawieckiego, który od niedzieli przebywa z dwudniową wizytą w Hiszpanii. Wizyta miała związek z XIII Polsko-Hiszpańskimi Konsultacjami Międzyrządowymi.

Wiceminister infrastruktury Marcin Horała przekazał na Twitterze, że porozumienie o współpracy dotyczy programu inwestycyjnego CPK.

Spółka wyjaśniła w komunikacie, że porozumienie koncentruje się na współpracy w zakresie rozwoju polskiego systemu Kolei Dużych Prędkości.

Zwrócono uwagę, że Hiszpania jest jednym ze światowych liderów w obszarze rozwoju i zarządzania systemem szybkich kolei, a strona polska jest zainteresowana czerpaniem z ich doświadczeń.

Hiszpańska szybka kolej Alta Velocidad Espanola (AVE) funkcjonuje od 1992 r. W ciągu niespełna 30 lat stała się największą siecią KDP w Europie, wciąż jest rozbudowywana. Zarządcą infrastruktury kolejowej w Hiszpanii (w tym torów kolei dużych prędkości) jest państwowe przedsiębiorstwo ADIF, a operatorem pociągów dużych prędkości AVE spółka RENFE.

Obecnie długość hiszpańskiej sieci kolei dużych prędkości wynosi 3402 km, a pociągi osiągają prędkość do 310 km/h. Koleje dużych prędkości w Hiszpanii stanowią 22 proc. całej sieci kolejowej w kraju. Dla porównania: we Francji to 10 proc., a w Niemczech 4 proc. W przyszłości planowane jest połączenie hiszpańskiej sieci KDP z francuską.

Program Kolejowy CPK zakłada budowę łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Na te inwestycje składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 "szprych" prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK.

Spółka zwróciła uwagę, że grono międzynarodowych partnerów CPK się powiększa. W 2020 roku rozpoczęła się współpraca z rządem Wielkiej Brytanii, zaś w lutym 2021 r. - z rządem Korei Południowej.

Przypomniano, że w tym drugim przypadku ministrowie zawarli współpracę równolegle z umową na doradztwo strategiczne, które dla CPK realizuje koreańskie lotnisko Incheon w Seulu.

Dodano, że pojawiają się też kolejne kraje, które chcą dołączyć do grona partnerów CPK.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

