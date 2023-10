Polska Izba Handlu: sprzedaż w sklepach małoformatowych we wrześniu wyższa o 10,5 proc. rdr

Wartość sprzedaży w sklepach o powierzchni do 300 m kw. we wrześniu br. była o 10,5 proc. wyższa niż przed rokiem – poinformowała w poniedziałek Polska Izba Handlu. Średnia wartość paragonu wyniosła 21,29 zł, co oznacza wzrost o niemal 8 proc. – dodano.

Jak wynika z opublikowanych w poniedziałek danych Polskiej Izby Handlu i CMR Panel, wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m kw. była o 10,5 proc. wyższa rdr we wrześniu br. niż przed rokiem. Liczba transakcji wzrosła o 2,5 proc.

"We wrześniu 2023 r. klienci sklepów małoformatowych robili nieco mniejsze zakupy niż we wrześniu 2022 r. (średnia liczba produktów na paragonie spadła o 1 proc.), mimo to średnia wartość paragonu wzrosła o niemal 8 proc., do 21,29 zł" - poinformowano.

Jak dodano, łączna liczba transakcji we wrześniu była nieznacznie niższa niż w sierpniu, ale z uwagi na niższą wartość koszyka zakupowego, obroty sklepów małoformatowych spadły o ok. 3 proc. mdm.

Izba oceniła, że do wzrostu liczby transakcji w największym stopniu przyczyniła się pogoda i wysokie jak na wrzesień temperatury zachęcały do spędzania czasu poza domem. Najlepszymi dniami pod względem liczby transakcji i wartości sprzedaży były 8 i 9 września, kiedy temperatury sięgały 30 st. Celsjusza - zaznaczono.

"To właśnie wtedy najczęściej na paragonach pojawiały się piwa, lody i inne wrażliwe na temperaturę kategorie - w sobotę 9 września lody kupiło 6 proc. klientów odwiedzających sklepy małoformatowe, a po piwo sięgnęło aż 27 proc. kupujących. W całym wrześniu w tym formacie placówek sprzedało się o 90 proc. więcej opakowań lodów impulsowych i o 75 proc. więcej opakowań lodów familijnych niż we wrześniu ubiegłego roku" - przekazano.

Wzrost liczby transakcji stwierdzono także w kategorii: woda czysta (ponad 30 proc.), napoje gazowane (12 proc.) oraz napoje typu ice tea. We wrześniu wzrost sprzedaży odnotowało także piwo - w przeliczeniu na litry sprzedało się go o 4 proc. więcej niż przed rokiem. Obniżył się jednak wolumen sprzedaży wódek czystych o 10 proc. rdr, a smakowych o 6 proc.

"W porównaniu z wrześniem ubiegłego roku znacznie lepiej niż przed rokiem sprzedawały się natomiast m.in. gotowe drinki, batony i napoje funkcjonalne, musy owocowe, kawa mrożona, a także roślinne zamienniki mleka" - wynika z danych PIH.

Wskazano, iż spadek cen masła (o 30 proc. rdr) przełożył się na wzrost jego sprzedaży. We wrześniu br. w placówkach małego formatu sprzedano o 10 proc. więcej masła niż rok wcześniej - w przeliczeniu na kilogramy.

Sklepy małoformatowe do 300 m kw. obejmują: małe sklepy spożywcze do 40 m kw., średnie sklepy spożywcze 41-100 m kw., duże sklepy spożywcze 101-300 m kw., specjalistyczne sklepy alkoholowe.

Polska Izba Handlu zrzesza ok. 30 tys. sklepów, hurtowni spożywczych i drogeryjnych oraz firm z otoczenia FMCG (branża dóbr szybkozbywalnych).