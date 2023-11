Polska jest największym eksporterem świec wśród krajów UE - wynika z danych Eurostatu. W 2022 roku Polska wyeksportowało świece o wartości 922 mln euro (38 proc. całkowitego eksportu świec pod względem wartości). Na kolejnych miejscach uplasowały się Holandia i Niemcy.

W 2022 r. członkowie UE zaimportowali świece o wartości 2 331 mln euro, co stanowi wzrost o 32 proc. w porównaniu z 2021 r. (1 767 mln euro).

Prawie trzy czwarte tego importu pochodziło od innych członków UE (74 proc., czyli 1 729 mln euro). W tym samym czasie państwa UE wyeksportowały świece o wartości 2 457 mln euro, o 27 proc. więcej niż w 2021 r. (1 938 mln euro). Zdecydowana większość wyeksportowanych świec trafiła do pozostałych krajów UE (79 proc., czyli 1 936 mln euro).

W 2022 r. Niemcy zaimportowały świece o wartości 609 mln euro, co stanowi 26 proc. całkowitego importu świec pod względem wartości. To uczyniło Niemcy największym importerem świec do UE, przed Holandią (313 mln euro, 13 proc.) i Francją (173 mln euro, 7proc.).

Import świec z krajów spoza UE pochodził głównie z Chin (425 mln euro, czyli 71 proc.), następnie - Wielkiej Brytanii (55 mln euro, 9 proc.) i Wietnamu (41 mln euro, 7 proc.).

Wśród członków UE Polska była największym unijnym eksporterem świec. W 2022 r. Polska wyeksportowała świece o wartości 922 mln euro (38 proc. całkowitego eksportu świec pod względem wartości), wyprzedzając Holandię (246 mln euro, 10 proc.) i Niemcy (205 mln euro, 8 proc.).

Prawie jedna trzecia unijnego eksportu świec do krajów spoza UE trafiła do Wielkiej Brytanii (159 mln euro, czyli 30 proc.). Pozostały eksport świec z UE trafił głównie do Stanów Zjednoczonych (80 mln euro, 15 proc.) i Szwajcarii (72 mln euro, 14 proc.).