Polska jest u progu recesji. Podwyżki stóp nadmiernie chłodzą gospodarkę

Skala dotychczasowego zaostrzenia polityki pieniężnej w Polsce była drastyczna i przyczyni się do znacznego schłodzenia koniunktury, co oznacza wejście w techniczną recesję w drugiej połowie roku - uważają ekonomiści PKO Banku Polskiego.

Według analityków PKO BP w drugiej połowie 2022 roku wejdziemy w techniczną recesję, która potrwa do I kwartału 2023 roku .

Spadek inflacji do jednocyfrowego poziomu prawdopodobny jest dopiero pod koniec 2023 roku, nawet przy założeniu przedłużenia działania Tarczy Antyinflacyjnej.

We wrześniu Rada Polityki Pieniężnej powinna zakończyć obecny cykl podwyżek przy stopie referencyjnej na poziomie 7 proc.

Ekonomiści PKO BP wskazują, że w krajowej gospodarce pojawiły się oznaki pogorszenia koniunktury.

- Miesięczne dane coraz wyraźniej wskazują na spowolnienie konsumpcji (spadek realnych dochodów, fatalne nastroje, słabsza sprzedaż detaliczna). Wyniki przemysłu sugerują natomiast, że inwestycje dostałyby szansę, ale na przeszkodzie stoją wysokie ceny dóbr kapitałowych - piszą w raporcie eksperci.

Kolejne kwartały będą więc należały do tych trudnych, a w Polsce prognozowana jest recesja.

Techniczna recesja w Polsce potrwa kilka kwartałów

Kolejne miesiące przyniosą dalsze silne wahania dynamiki PKB w Polsce.

- W drugiej połowie tego roku wejdziemy w techniczną recesję, która potrwa do I kwartału 2023 roku. Prognoza wzrostu PKB o blisko 5 proc. w tym roku i nieco ponad 1 proc. w przyszłym sugeruje, że 2023 będzie w gospodarce znacznie słabszy niż 2022, ale to tylko statystyczne złudzenie. W rzeczywistości przyszły rok będzie lepszy. KPO i reszta środków UE oraz kalendarz wyborczy sprzyjają odbiciu inwestycji publicznych, spadek inflacji i obniżki podatków wesprą konsumpcję, a eksport będzie stymulowany zrealizowanymi inwestycjami zagranicznymi - wyliczają ekonomiści.

Przypomnijmy, że zjawisko technicznej recesji występuje, gdy odczyt realnego produktu krajowego brutto zmniejsza się przez dwa kolejne kwartały następujące po sobie.

Jednocyfrowy poziom inflacji osiągniemy dopiero pod koniec 2023 roku

Ekonomiści wskazują, że mocno proinflacyjne efekty rosyjskiej agresji podbijają prognozy inflacji na lata 2022-2023.

- Ze względu na silną inercję procesów cenowych, spadek inflacji CPI do jednocyfrowego poziomu prawdopodobny jest dopiero pod koniec 2023 roku, nawet przy założeniu przedłużenia Tarczy Antyinflacyjnej - piszą ekonomiści PKO BP.

Zastrzegają, że prognozy inflacyjne, nawet w horyzoncie kilku miesięcy, obarczone są ogromną niepewnością.

- Kluczowe czynniki wpływające na inflację znajdują się w obszarze globalnych cen towarów (nośniki energii, żywność), których podaż nie jest warunkowana procesami ekonomicznymi. Na to nakłada się niepewność dotycząca zmian regulacyjnych, takich jak czas obowiązywania tarczy antyinflacyjnej, wprowadzenie regulacji cenowych np. w obszarze opału czy skala zmian taryf URE - wyliczają.

Poniżej grafika prezentująca erozję inflacji na całym świecie, potwierdzająca, że drastyczny wzrost cen to problem globalny.

Koniec cyklu podwyżek stóp procentowych jest blisko

Rada Polityki Pieniężnej wyraźnie zwiększyła skalę zaostrzania monetarnego w trakcie II kwartału 2022 roku, podwyższając stopy procentowe NBP o 250 punktów bazowych, w tym referencyjną do poziomu 6 proc. Obecny cykl podwyżek stóp jest najszybszy i największy od 1998 roku.

Ekonomiści zakładają, że RPP zbliża się do końca cyklu podwyżek stóp procentowych.

- Rada będzie jeszcze chciała reagować na wzrost bieżącej inflacji, aby zakotwiczać oczekiwania inflacyjne. Dlatego przewidujemy wzrost stóp NBP o 100 pkt. bazowych w III kwartale 2022 (stopa referencyjna do 7 proc.), w dwóch ruchach po 50 pkt. bazowych w lipcu i wrześniu - piszą w raporcie.

Bilans ryzyka dla takiego scenariusza jest asymetryczny w stronę większej liczby i skali podwyżek ze względu na zachowanie bieżących procesów inflacyjnych (możliwe, że szczyt inflacji nastąpi wyżej i później) oraz ewentualną presję na złotego związaną ze zdecydowanym zaostrzaniem polityki pieniężnej w USA.

- Widzimy jednak szereg argumentów za przyjęciem bardziej ostrożnego podejścia. Przede wszystkim skala dotychczasowego zaostrzenia polityki pieniężnej była drastyczna i przyczyni się do znacznego schłodzenia koniunktury (recesja od III kwartału 2022 do I kwartału 2023), co widać już bardzo wyraźnie na rynku kredytowym i mieszkaniowym, ale coraz mocniej również w zachowaniu konsumentów - podsumowują ekonomiści PKO BP.

