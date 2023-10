Narodowy Bank Polski (NBP), licząc od kwietnia 2023 roku, jest drugim największym nabywcą złota na świecie. Wyprzedzają nas tylko Chiny, które kupują kruszec w celu uniezależnienia się od Zachodu. NBP przyświecają raczej inne cele, wskazują analitycy rynku.

Rezerwy złota Narodowego Banku Polskiego (NBP) zwiększyły się o niemal połowę od początku roku, czyniąc Polskę drugim największym nabywcą kruszcu na świecie.

Polska i Chiny są zdecydowanymi liderami w zakupach złota w ostatnich miesiącach, a Polska była liderem na skalę światową w drugim kwartale tego roku, kiedy to kupiliśmy 48,41 ton kruszcu.

Chiny inwestują w złoto z powodu zagrożenia recesją i chcąc uniezależnić się od Zachodu, zauważa analityk Cinkciarz.pl Bartosz Sawicki. Z kolei NBP próbuje podnieść swoją wiarygodność, gdy mamy w kraju wysoką inflację, dodaje.

Ekonomista prof. Witold Orłowski podkreśla z kolei, że kupno złota trzeba przede wszystkim traktować jako obstawianie tego, że sytuacja na świecie pozostanie napięta.



Od początku 2023 roku zapasy złota w Narodowym Banku Polski (NBP) zwiększyły się o niemal połowę, co uczyniło Polskę, licząc od kwietnia 2023 roku, drugim z największych nabywców kruszcu na świecie.

Polska i Chiny absolutnymi liderami, jeśli chodzi o zakupy złota w ostatnim miesiącu

Aktualnie zasoby polskich rezerw złota wzrosły do 314,4 ton, a tempo zakupów tego kruszcu – jak zauważa analityk Cinkciarz.pl Bartosz Sawicki – od kwietnia przerosło nawet największe gospodarki świata, w tym bank centralny Singapuru, który słynie z ciągłych inwestycji w duże ilości rezerw zagranicznych.

Zgodnie z danymi World Gold Council (WGC) Polska była liderem na skalę światową w drugim kwartale 2023 roku, dokonując zakupu 48,41 ton złota (w porównaniu do 45,1 ton kupionych przez Chiny i 6 ton zakupionych przez trzecich w tym zestawieniu Czechów). Najnowsze informacje z września wskazują, że od kwietnia Polska zwiększyła swoje zasoby o 85,7 t kruszcu.

Prezes NBP Adam Glapiński stwierdził, że jego marzeniem jest, aby dojść do 20 proc. poziomu rezerw w złocie. To oznacza dalsze zakupy, bo obecnie przekroczyliśmy poziom 11 proc.

Chiny kupują złoto, bo boją się recesji i chcą uniezależnić się od Zachodu

Istnieje kilka powodów, dla których banki centralne inwestują w złoto. Jak zauważa analityk Cinkciarz.pl, obecnie waluty ocenia się m.in. na podstawie konkurencyjności gospodarek względem siebie. Kraje rozwijające się mogą spodziewać się umocnienia swojej waluty.

"Oczywiście taki scenariusz ma miejsce tylko w przypadku, gdy bank centralny działa niezależnie (co nie występuje np. w krajach strefy euro) i istnieje swobodny przepływ kapitału" – zauważa Sawicki.

Stąd zwiększenie udziału złota jako składnika rezerw może służyć do podniesienia wzrostu wiarygodności państwa w oczach inwestorów (ponieważ złoto, w przeciwieństwie do drukowanej waluty, nie może zostać podrobione), zwiększenia bezpieczeństwa systemu finansowego (ponieważ złoto zawsze można sprzedać niezależnie od sytuacji czy dywersyfikacji źródeł rezerw) i uniezależnieniu się np. od dolara amerykańskiego, który jest największą walutą rezerwową.

W przypadku Chin, które narzucają rygorystyczne ograniczenia w dziedzinie inwestycji, bank centralny kupuje złoto przede wszystkim – jak zauważa analityk Cinkciarz.pl – z powodu zagrożenia recesją, co obecnie widać m.in. w sierpniowym spadku eksportu o 8,8 proc. rok do roku.

Wydaje się, że jest to również próba zdywersyfikowania źródeł rezerw, aby uniezależnić się od sytuacji w krajach zachodnich. Dotychczasowym głównym aktywem nabywanym przez Bank Centralny Chin były amerykańskie obligacje, czyli dług Stanów Zjednoczonych – stwierdza Sawicki.

Jak podkreśla Sawicki, Chiny mają jednak wciąż jedynie 4-proc. udział złota w ogólnych rezerwach. To i tak starczy, żeby pod względem liczby posiadanych w rezerwach ton złota zajmowały szóste miejsce na świecie. Jednak wciąż daleko im nie tylko do pierwszych pod tym względem USA, ale też zajmujących kolejne miejsca w tym rankingu Niemiec, Włoch i Francji (wszystkie te kraje posiadają ok. dwóch trzech swoich rezerw w złocie) czy nawet piątej Rosji (jedna czwarta rezerw w złocie).

NBP próbuje zwiększyć wiarygodność, obstawia niepokoje na świecie

Jeśli chodzi o główną motywację Narodowego Banku Polskiego do zakupu złota, to zdaniem Sawickiego jest to zwiększenie stabilności polskiego systemu finansowego oraz wzmocnienie zaufania inwestorów zagranicznych.

Zaufanie to zostało wyraźnie nadszarpnięte przez wysoką inflację (w szczytowym momencie 18,4 proc.) oraz gwałtowne osłabienie polskiej waluty. Kolejnym argumentem może być wzrost bezpieczeństwa narodowego. Polska jest jednym z największych dostawców broni na Ukrainę, co znajduje odzwierciedlenie w zwiększonym napięciu w relacjach z Rosją i Białorusią – zauważa analityk Cinkciarz.pl.

Z kolei ekonomista prof. Witold Orłowski w komentarzu dla WNP.PL podkreśla, że złoto jak najbardziej jest jednym z aktywów, w które można inwestować rezerwy walutowe, ale z punktu widzenia makroekonomii tak naprawdę nie ma większego znaczenia, czy te rezerwy są w formie dolarów złota, euro czy obligacji amerykańskich.

– Ma to jednak znaczenie z punktu widzenia zarządzania finansami banku centralnego. Widać, że prezes Glapiński uważa, że bardzo konserwatywnie należy inwestować rezerwy – stwierdza Orłowski. – Jest to decyzja w gruncie rzeczy inwestycyjna, jakkolwiek jest to opisywane i jakkolwiek wiem, że na części osób robi to wrażenie jako niezwykle bezpieczny sposób trzymania rezerw walutowych. Jednak faktycznie mamy do czynienia tylko z decyzją inwestycyjną — zauważa.

Ceny złota przez długi czas stały w miejscu. Poszły w górę po atakach Hamasu

Jak podkreśla Orłowski, kupowanie złota to generalnie jest obstawianie tego, że będą nadal duże niepokoje w światowej gospodarce i złoto będzie drożało. – NBP już kupował złoto i dobrze na tym wyszedł, z tym że teraz akurat ceny złota się od dłuższego czasu zatrzymały. Wiadomo, że te rezerwy przynoszą dochód, bądź go nie przynoszą i tak ta decyzja będzie oceniana – zauważa.

Z kolei liderem pod względem zakupów w ostatnim czasie w jego ocenie zostaliśmy przede wszystkim z tego powodu, że większość banków centralnych akurat nie kupuje ostatnio złota.

Jeśli chodzi o ceny złota na światowych rynkach, to złoto jest uważane za tzw. bezpieczną przystań w inwestycjach, co oznacza zwiększony popyt w okresach niepewności ekonomicznej i geopolitycznej. Obecnie po długotrwałym spadku możemy zauważyć chwilowy wzrost cen kruszcu jako reakcja na atak Hamasu na Izrael.

"Ta sytuacja ma szczególne znaczenie geopolityczne ze względu na bliskie stosunki Izraela ze Stanami Zjednoczonymi, które mają swoje bazy wojskowe w tym regionie. Ponieważ na cenę złota wpływa popyt, a podaż jest ograniczona, wydaje się, że obecnie możemy spodziewać się zmiany trendu i podwyżek cen" – prognozuje Sawicki.