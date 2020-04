Polska ma przestrzeń budżetową, by dać odpowiedź na epidemię

Kryzys przyszedł, kiedy Polska ma relatywnie niewielki dług publiczny w relacji do PKB. Jest przestrzeń budżetowa, aby przygotować adekwatną odpowiedź na epidemię Covid-19 - uważa Marcus Heinz, przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie w cytowany w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Zwrócił uwagę, że kryzys przyszedł, kiedy Polska ma relatywnie niewielki dług publiczny w relacji do PKB, solidne fundamenty makroekonomiczne i finansowe gospodarki.

Do tego jest przestrzeń budżetowa, aby przygotować adekwatną odpowiedź na szok, jaki wywołała epidemia Covid-19 - ocenił.

Heinz pytany w wywiadzie opublikowanym w czwartek w "DGP", jakiego rodzaju wsparcie daje obecnie krajom Bank Światowy, powiedział, że cele Banku Światowego "to przede wszystkim skrócenie czasu, jaki będzie potrzebny na poprawienie sytuacji gospodarczej". "Będziemy wspierali poszczególne kraje w restartowaniu wzrostu PKB. Oczywiście musimy też skupić się na wsparciu najbiedniejszych z krajów rozwijających się. Mamy pakiet wart 14 mld dol., z którego środki mogą być szybko przeznaczone m.in. na wspieranie systemów ochrony zdrowia w poszczególnych krajach, które muszą sobie dzisiaj radzić z COVID-19" - tłumaczył.

"Przygotowujemy też program finansowania na najbliższe piętnaście miesięcy warty 160 mld dol., aby dzięki niemu wspierać inwestycje w różnych obszarach gospodarki. Do tego pomagamy rządom w pozyskaniu środków medycznych, które są obecnie trudno dostępne, a produkcja środków ochrony czy urządzeń jest poza zasięgiem niektórych państw" - poinformował.

Pytany czego dotyczą rozmowy minister rozwoju Jadwigi Emilewicz z Bankiem Światowym Heinz odparł, że "Bank Światowy może zaoferować Polsce wiedzę i finansowanie". "Macie dostęp do wszystkich instrumentów, które oferujemy i od rządu zależy, o jaką pomoc się zwróci. To, co jest szybko potrzebne i możliwe, to wsparcie dla polskiej służby zdrowia, tak bardzo obciążonej skutkami epidemii, w tym momencie skupiające się na szpitalach i efektywności, ale już z uwzględnieniem pracy nad pozostałymi obszarami systemu" - tłumaczył. Poinformował, że BŚ "od pewnego czasu przygotowuje pożyczkę, która będzie wspierała dalsze reformy na rzecz poprawy jakości powietrza i efektywności energetycznej". "Pożyczka ta pozwoli Polsce mieć dostęp do środków finansowych na te cele, a także sprawi, że Bank Światowy przez kolejne lata będzie nadal pomagał we wdrażaniu flagowego programu rządu Czyste powietrze" - dodał.

W ocenie przedstawiciela BŚ na Polskę i kraje bałtyckie "inwestycje publiczne w tych obszarach zyskują dziś dodatkowe znaczenie obok tylko środowiskowego, bowiem będą wspierać konieczne odbicie gospodarki". "Jesteśmy gotowi także na pomoc w inwestycjach w cyfryzację i innowacyjność gospodarki" - dodał.

Komentując wielkość pożyczki dla Polski poinformował, że "to oczywiście będzie przedmiotem ostatecznych rozmów z polskim rządem, ale mówimy o finansowaniu liczonym w setkach milionów dolarów na cel efektywności energetycznej i poprawy jakości powietrza". "To będzie wsparcie skupione na etapie, w którym trzeba będzie ożywiać wzrost gospodarczy. W banku stoimy na stanowisku, że zielone inwestycje i zrównoważony rozwój powinny być silnikiem, który po opanowaniu kryzysu wywołanego epidemią rozkręci polską gospodarkę" - mówił.

