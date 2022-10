Polska ma zapewnione 30-35 proc. prefinansowania na przyszły rok

Polska ma zapewnione 30-35 proc. prefinansowania na rok przyszły - poinformował w poniedziałek podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że aukcje obligacji będą organizowane, kiedy wydarzą się ku temu najlepsze, najwłaściwsze warunki.

"Już dzisiaj mamy - jeśli dobrze pamiętam - około 35 proc. prefinansowania, może 30 proc., ale ten rząd wielkości. 30-35 proc. prefinansowania na przyszły rok" - powiedział szef rządu.

Morawiecki podkreślił, że Polska będzie organizowała aukcje (obligacji - PAP) wtedy, kiedy będą ku temu najlepsze, najwłaściwsze warunki.

"Dlatego właśnie, biorąc pod uwagę ten kryzys makroekonomiczny, który mamy wokół nas, w ogóle w całym świecie, a w szczególności w Europie, kryzys energetyczny, kryzys gospodarczy, wywołany przez Rosję, reorganizujemy całą naszą politykę fiskalną, podatkową, budżetową i finansową" - dodał Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że polski system finansów publicznych jest stabilny, a system bankowy jest bardzo dobrze dokapitalizowany. Z kolei "system polityki regulacyjnej, monetarnej i budżetowej jest ze sobą w dobrej, bardzo dobrej korelacji".

"Także nasze działania, w zakresie łagodzenia skutków inflacji dla gospodarstw domowych i dla przedsiębiorstw, a także dla podmiotów wrażliwych i dla samorządów, w taki sposób organizujemy aby lwią część kosztów poniosły przedsiębiorstwa energetyczne, wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne, a nie budżet. Właśnie po to aby potrzeby emisyjne budżetu były jak najmniejsze" - stwierdził premier.

Morawiecki powiedział też, że widoczne osłabienie takich walut jak japońskiego jena, czy funta brytyjskiego, to głównie skutek podnoszenia stóp procentowych przez amerykańską Rezerwę Federalną.

"To są waluty przecież silniejsze od polskiej złotówki, a również i one, na skutek podnoszenia stóp procentowych (...) głównie przez amerykański Fed, również i te waluty ulegają osłabieniu, więc to co dotyka Polskę nie jest niczym szczególnym, ale nasza odpowiedź musi być adekwatna i ta odpowiedź jest adekwatna na tu i teraz warunków finansowych na rynkach" - powiedział premier.

