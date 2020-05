Polska miękko wchodzi w recesję

Polska gospodarka w pierwszym kwartale 2020 roku skurczyła się w ujęciu kwartalnym o 0,5 proc. i to w zgodnej opinii ekonomistów oznacza, że niniejszym wchodzimy recesję. To zła wiadomość. Dobra – że ów spadek był znacznie mniejszy od oczekiwań analityków i mniejszy niż w wielu krajach Europy. Najgorsze i tak przed nami, ale może nie sprawdzą się najczarniejsze scenariusze.

Także Ministerstwo Rozwoju w swoim komentarzu do wyników wskazuje, że polska gospodarka nie tylko pozytywnie zaskakuje stosunkowo niewielkim spadkiem, ale również dobrze wypada na tle innych europejskich gospodarek. - W porównaniu do pozostałych gospodarek UE Polska w dalszym ciągu plasuje się w czołówce pod względem dynamiki PKB. W I kw. 2020 r. według danych Eurostatu wzrost polskiego PKB w ujęciu rocznym wyniósł 1,6 proc. (wyrównany sezonowo). Był to 5. najlepszy wynik wśród państw UE, dla których dostępne są dane, po Rumunii (2,7 proc.), Litwie (2,5 proc.) oraz Węgrzech (2 proc.). W strefie euro PKB spadł o 3,2 proc., a w całej UE o 2,6 proc. – czytamy.W głównych gospodarkach unijnych zanotowano spadki PKB (rok do roku) – w Niemczech o 2,3 proc., we Francji o 5,4 proc., we Włoszech o 4,8 proc., w Hiszpanii o 4,2 proc. Wyraźnie słabsze wyniki zaprezentowały także pozostałe państwa grupy V4 – na Słowacji PKB zmniejszył się o 4,1 proc., a w Czechach o 2,2 proc. Z kolei w porównaniu do czwartego kwartału 2019 r. PKB w strefie euro obniżył się o 3,8 proc., a w całej UE o 3,3 proc.Dobre wyniki Polski na tle Europy to oczywiście powód do dumy, ale też i powód do niepokoju o przyszłość – Unia Europejska to nasz główny partner handlowy, zatem polscy przedsiębiorcy mogą odczuć zawirowania na europejskich rynkach, zwłaszcza na niemieckim. Wprawdzie dotychczas polska gospodarka wydawała się nieczuła na spowolnienie u naszego zachodniego sąsiada, ale recesja w UE będzie z pewnością w najbliższych kwartałach czynnikiem ryzyka dla polskiej gospodarki.Czemu zawdzięczamy lepsze od oczekiwań wyniki? - Uważamy, że główną przyczyną mniejszej od naszych oczekiwań skali spowolnienia wzrostu gospodarczego był mniejszy niż zakładaliśmy spadek dynamiki konsumpcji – twierdzi Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole.- W pierwszym kwartale 2020 r. prawdopodobnie mieliśmy do czynienia ze spadkiem konsumpcji w ujęciu rocznym (o ok. 2 proc.), spowodowanym przez drastyczny spadek sprzedaży detalicznej w marcu (minus 9,0 proc. rok do roku) oraz jeszcze głębsze ograniczenie konsumpcji usług – szacują ekonomiści PKO BP. - Relatywnie dobra kondycja budownictwa wskazuje, że prawdopodobnie inwestycje nadal rosły. W pierwszym kwartale zapewne spadły zyski firm, jednak nadal wypłacały one wynagrodzenia pracownikom, co łagodziło wpływ lockdownu na wzrost gospodarczy – dodają.Jakub Olipra z Credit Agricole spodziewa się spadku inwestycji w najbliższych miesiącach. - Uważamy, że z powodu podwyższonej niepewności dotyczącej przebiegu pandemii COVID-19 inwestycje przedsiębiorstw spadną silniej niż wcześniej oczekiwaliśmy – przewiduje.GUS podał również dane dotyczące inflacji, która spadła do 3,4 proc. w kwietniu z 4,6 proc. w marcu, wracając w ten sposób do ścieżki inflacyjnej NBP (2,5 proc. +/- 1 proc.). Wolniejszy wzrost cen mógłby cieszyć konsumentów, gdyby nie fakt, że ceny podstawowych produktów wciąż szybko rosną (chociaż tu też tempo wzrostu cen było nieco wolniejsze). Żywność i napoje alkoholowe zdrożały w ubiegłym miesiącu o 7,4 proc., ceny usług skoczyły o 6,5 proc.- Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku inflacji w kwietniu było silnie obniżenie dynamiki cen paliw (minus 18,8 proc. rok do roku w kwietniu wobec minus 2,9 proc. w marcu), co związane było z załamaniem cen na światowym rynku ropy naftowej. Warto odnotować, że w ujęciu miesięcznym ceny paliw obniżyły się o 12,9 proc., co jest ich najsilniejszym miesięcznym spadkiem przynajmniej od stycznia 1999 r. – wyjaśnia Jakub Olipra z Credit Agricole.Jego zdaniem ceny będą rosły coraz wolniej. - Oczekujemy, że kolejne miesiące przyniosą dalszy spadek inflacji. Będzie on wynikał z niższej dynamiki cen paliw, żywności jak również obniżenia inflacji bazowej. Warto jednak zaznaczyć, że oczekiwany przez nas w kolejnych miesiącach spadek inflacji bazowej wynikać będzie przede wszystkim z efektów wysokiej bazy sprzed roku podczas gdy ceny usług pozostaną naszym zdaniem na poziomie sprzed wybuchu pandemii. W konsekwencji prognozujemy, że w II kwartale inflacja obniży się do 2,6 proc. rok do roku wobec 4,5 proc. w pierwszym kwartale, a w całym 2020 r. zwiększy się do 3,1 proc. wobec 2,3 proc. w 2019 r.- podsumowuje Jakub Olipra.