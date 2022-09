Polska może mieć problem z jabłkami

Dobry urodzaj to będzie realny problem przy zamkniętych rynkach wschodnich - uważa wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, pytany w czwartek o tegoroczny zbiór jabłek.

W czwartek szef resortu rolnictwa, pytany w Radiu Plus, czy tegoroczny urodzaj jabłek będzie dla rolników problemem, powiedział, że spotkał się z branżą sadowniczą, z przetwórcami. "Myślę, że dobry urodzaj to będzie realny problem" - ocenił Kowalczyk w radiowej audycji.

Wicepremier zwrócił uwagę, że od wiosny zamknięte są rynki wschodnie. "Wobec tego będzie nadmiar na (naszym - PAP) rynku. Poszukujemy intensywnie kolejnych rynków zbytu na jabłka deserowe" - wskazał wicepremier, wymieniając w tym kontekście kraje Afryki Północnej, Azji - Malezję, a także Egipt i Europę. Zwrócił jednocześnie uwagę, że na unijnym rynku Polska konkuruje z dużą produkcją europejską.

Minister pytany o to, czy w związku z tegorocznym urodzajem ceny jabłek w skupie będą niższe niż w ub.r., wyraził nadzieję, że ceny nie będą niższe niż w ubiegłym sezonie, "dlatego że będziemy czynić starania, aby to, co jest nadwyżką, było przeznaczone do przetwórstwa, czyli na koncentrat jabłkowy, na soki - bo to jeszcze można dobrze sprzedawać". "Nasze wysiłki będą szły w tym kierunku, żeby wydłużyć sezon przetwórczy po to, by ceny nie spadły dramatycznie" - zapowiedział.

Kowalczyk pytany o to, czy przetwórstwem będzie się zajmował w resorcie nowy wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski, przyznał, że "widzi go" jako osobę zajmującą się energetyką, bo "ma w tej dziedzinie doświadczenie". Podkreślił, że "energia ma wielkie znaczenie w przetwórstwie". "Zarówno dostarczanie energii dla rolnictwa, jak i produkowanie energii odnawialnej przez rolników jako dodatkowe źródło dochodu - to są te dwa elementy" - powiedział Kowalczyk.

W połowie września wicepremier Kowalczyk wręczył Januszowi Kowalskiemu powołanie na stanowisko wiceministra rolnictwa. Kowalski został także powołany na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych.

