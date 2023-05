Polska może skorzystać na rewolucyjnych zmianach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Choć kraje zlokalizowane nad Zatoką Perską utożsamiane są głównie z węglowodorami, to obecnie przechodzą wiele rewolucyjnych zmian. Jednym z liderów są Zjednoczone Emiraty Arabskie, dla których nasz kraj jest jednym z kluczowych partnerów.

Zjednoczone Emiraty Arabskie to czołowa gospodarka regionu.

Zainteresowanie współpracą pomiędzy ZEA a Polską rośnie.

Tekst powstał w oparciu o dyskusję w trakcie panelu „Współpraca gospodarcza ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi", który odbył się podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

- Jeszcze kilka lata temu Polska była zielonym polem do odkrycia - mówi Rashed Abdulkarim Al Blooshi, podsekretarz Departamentu Rozwoju Gospodarczego Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jak podkreśla, dziś nasz kraj należy do 10 najważniejszych państw, z którymi ZEA współpracują gospodarczo.

ZEA widzi w Polsce interesującego partnera we współpracy gospodarczej

- 50 proc. naszych przychodów zależy od ropy, a drugie 50 proc. od wszystkich pozostałych biznesów. Do 2030 roku nasz eksport powinien wzrosnąć o 143 proc. Polska jest pewnym darem. Chcemy rozwijać współpracę - dodaje przedstawiciel Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Właśnie te słowa pokazują, jak bardzo region się zmienia. Nie chce być już kojarzony wyłącznie z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego. Raczej chciałby być utożsamiany z nowoczesnymi technologiami.

- Zdajemy sobie sprawę, że będziemy musieli świętować ostatnią baryłkę ropy. Stąd nasze zainteresowanie i poszukiwanie innych partnerów - dodaje Al Blooshi.

Paradoksalnie wagę regionu podniósł konflikt na Ukrainie.

- Wraz z wybuchem wojny na Ukrainie zyskał cały region arabski jako dostawca węglowodorów, a wiele krajów skierowało wzrok ku temu regionowi - mówi Adriana Łukaszewicz, ekonomistka, politolog Akademia Leona Koźmińskiego.

- Jakkolwiek to by nie wyglądało przykro, te państwa są beneficjentem wojny. Pieniądze z zysków ze sprzedaży paliw są przeznaczane na przeobrażenie i transformację gospodarczą tych krajów - mówi specjalistka.

Jak podkreśla, fakt, że kraje arabskie zajmują neutralne stanowisko wobec wojny, wynika z wielu względów. Jednak zdaniem ekspertki warto zauważyć, że ZEA i inne kraje regionu pomagają Ukrainie w kwestiach humanitarnych. Przyczyniły się także do wymiany jeńców pomiędzy Ukrainą i Rosją.

Według Łukasiewicz kraje regionu, w tym Zjednoczone Emiraty Arabskie, mogą aktywnie uczestniczyć w negocjowaniu pokoju pomiędzy Ukrainą a Moskwą.

Na razie są one zainteresowane współpracą z Polską. Nasz kraj znalazł się nawet w dziesiątce państw, z którymi rozwój stosunków gospodarczych dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest najważniejszy.

Nic więc dziwnego, że obie strony intensyfikują współpracę. - Chcemy rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy oboma krajami. Aktywnie w tej sferze działamy - mówi Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Wtóruje mu Bartłomiej Babuśka, szef Funduszu Górnośląskiego. - Zależy nam na rozszerzeniu współpracy, bo to będzie korzystne dla wszystkich stron, stąd nasze intensywne działania w tym kierunku - podkreśla menadżer.

Warto dodać, że województwo śląskie otworzyło w listopadzie 2022 roku biuro regionalne w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Szef biura Funduszu w Abu Zabi Maciej Białko podkreśla, że zainteresowanie współpracą jest duże. Potencjalne zaś profity mogą być znaczące.

Rozwijającą się współpracę podkreśla Jakub Sławek, ambasador Polski w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Dla Polski ZEA mogą być pomostem do całego regionu

- Polska jest znana i rozpoznawalna. Na rynku jest coraz więcej polskich produktów. Wykorzystywane są polskie rozwiązania cyfrowe i technologiczne w różnych sektorach emirackiej gospodarki. Polski know-how jest ceniony, ale bez wątpienia jest jeszcze wiele do zrobienia w celu budowania siły polskiej marki i polskiej innowacyjności - tłumaczy dyplomata.

Podkreśla jeszcze jeden atut mocnego zaistnienia na rynku ZEA. - Bardzo często współpraca z tamtejszym partnerem nie musi dotyczyć lub ograniczać się do rynku emirackiego. Będąc rozpoznawalnym w Emiratach lub działając już w tym kraju, można łatwiej wejść na rynki innych państw Zatoki, ale również Indii lub państw afrykańskich. Jest to rezultat tego, że Emiraty są obecne biznesowo i inwestycyjnie globalnie i stale poszukują do swoich projektów nowych partnerów - tłumaczy ambasador.

Zjednoczone Emiraty Arabskie to państwo składające się z siedmiu emiratów i druga największa gospodarka swojego regionu.

Państwo to odgrywa bardzo istotną rolę w całym globalnym łańcuchu dostaw paliw. Oprócz energii węglowodorowej bardzo dynamicznie rozwija się tam gospodarka wodorowa oraz sektor odnawialnych źródeł energii.

Warto tu zaznaczyć, że w Emiratach funkcjonuje pierwsza w świecie arabskim elektrownia atomowa, zbudowana w oparciu o technologie koreańskie.

