Polska może zapłacić rekordową karę w historii Unii

Gdyby do końca roku konflikty wokół kopalni Turów i Izby Dyscyplinarnej nie zostały rozwiązane, to kary nałożone z tego tytułu na Polskę wyniosłyby w sumie ponad 100 mln euro. To jedne z najwyższych sankcji nałożonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w całej jego historii.

Francja płaciła za ryby, Włochy i Grecja za odpady

Dotychczas największą pojedynczą karę TSUE nałożył na Francję. Miało to miejsce w 2005 roku i dotyczyła niedotrzymania zobowiązań wspólnotowych w dziedzinie rybołówstwa – wyniosła ona 57,7 mln euro za każde pół roku niewypełniania zobowiązań (czyli 115,5 mln euro w skali roku) plus 20 mln euro kary ryczałtowej. W sumie daje to obciążenie – za pierwszy rok, bo kara ryczałtowa jest jednorazowa – w wysokości 135 mln euro.Następne miejsca w tym rankingu zajmują Włosi – w 2014 roku TSUE orzekł wobec nich karę za gospodarkę odpadami 40 mln euro ryczałtu plus 85,8 mln euro w skali roku (czyli 125,8 mln euro), w 2011 za niezgodną z prawem pomoc publiczną wyrok wyniósł 30 mln euro ryczałtu i 60 mln euro w skali roku.Dość często karanym przez TSUE krajem jest również Grecja – w 2014 roku za gospodarkę odpadami została ukrana karą ryczałtową 10 mln euro plus 29 mln euro w skali roku.W latach 2000-2018 TSUE orzekł wobec Włoch kary ryczałtowe na łączną sumę 120 mln euro, wobec Francji - na 65 mln euro, a Grecji - na 48 mln euro. Grecja była też najczęściej karanym członkiem Unii - TSUE wydał wobec tego kraju 10 orzeczeń, w których zarządził kary okresowe od 16 tys. euro dziennie do ponad 7,2 mln euro za pół roku oraz cztery kary ryczałtowe w wysokości 10 mln euro.W zdecydowanej większości przypadków kary nakładane przez TSUE dotyczą spraw „technicznych” – najczęściej kraje nie przestrzegają unijnych regulacji w zakresie gospodarki odpadami czy ściekami komunalnymi.Warto też zauważyć, że zarówno Komisja Europejska – która składa wnioski do TSUE, jak i sam Trybunał traktują kary finansowe jako ostateczność. Np. w 2019 roku Komisja Europejska: wysłała 797 wezwań do usunięcia uchybienia (pierwszy etap postępowania w sprawie uchybienia państwa członkowskiego – taka procedura była również zastosowana w przypadku Izby Dyscyplinarnej i Turowa) i jedynie w dwóch przypadkach KE wnioskowała o kary finansowe. Trybunał nałożył tylko jedną karę – otrzymała ją Irlandia za brak oceny środowiskowej dla farmy wiatrowej – 5 mln euro kary ryczałtowej plus 15 tys. euro dzienne.W obu ostatnich polskich przypadkach mamy do czynienia ze środkami tymczasowymi – mają one wywrzeć presje, by usunąć wskazane przez TSUE nieprawidłowości. Ostateczne wyroki w tych sprawach zapadną najprawdopodobniej w przyszłym roku, a nałożenie kar tymczasowych nie przesądza o ostatecznych rozstrzygnięciach.