Polska na 28. miejscu w rankingu siły nabywczej w Europie

Zgodnie z raportem średnia siła nabywcza na mieszkańca w Polsce w 2020 roku wynosi 7 143 euro wobec 7 589 euro w 2019, czyli nieco więcej (51 proc.) od połowy średniej europejskiej. "Plasuje to Polskę na dwudziestym ósmym miejscu w europejskim rankingu, co oznacza, pomimo spadku wartości w liczbach bezwzględnych, awans o jedną pozycję w stosunku do ubiegłego roku" - napisano. GfK zauważa duże różnice w rozkładzie siły nabywczej w 380 polskich powiatach. Tylko w 17 z nich siła nabywcza na mieszkańca jest o co najmniej 20 proc. wyższa od średniej krajowej. Natomiast 106 powiatów jest o co najmniej 20 proc. poniżej średniej krajowej. Pierwsze miejsce, z siłą nabywczą na mieszkańca, wynoszącą 12 120 euro, zajmuje Warszawa. fot. Shutterstock