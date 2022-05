Polska oczekuje, że Rada UE zatwierdzi wniosek KE ws. KPO na początku czerwca

Polska oczekuje, że na początku czerwca Rada UE formalnie zatwierdzi wniosek Komisji Europejskiej o akceptacji polskiego Krajowego Planu Odbudowy - poinformował we wtorek na konferencji prasowej minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Jak zaznaczył, "zakończyliśmy negocjacje, w środę potwierdziłem wszystkie elementy polskiego Krajowego Planu Odbudowy i to jest podstawa do zatwierdzenia tego planu przez Komisję Europejską i Radę UE". "Wszystkie sporne sprawy, łącznie z tymi, które nas najbardziej interesują - dotyczące wymiaru sprawiedliwości, zostały uzgodnione" - podkreślił minister Buda.

Dodał, że "czekamy spokojnie" na decyzję Komisji, bo - jak wyjaśnił - to Komisja "formalnie musi zatwierdzić i iść z tym jako Komisja na Radę". "Tam też będziemy oczekiwać zatwierdzenia, prawdopodobnie na początku czerwca" - dodał.

Jak wyjaśnił szef MRiT, sprawa formalnie musi wejść na kolegium komisarzy, a potem zostać przekazana Radzie UE do zatwierdzenia. "Jesteśmy w połowie tego procesu, ale z punktu widzenia porozumienia z KE to mamy to porozumienie, bo uzgodniliśmy wszystkie fakty, które nas różniły jeszcze kilka tygodni temu" - stwierdził minister.

W ramach Funduszu Odbudowy z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. W KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, nasz kraj wnioskuje o 23,9 mld euro w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

