Polska opuści Międzynarodowy Bank Współpracy Gospodarczej wraz z pozostałymi państwami członkowskimi UE będącymi udziałowcami MBWG - poinformował w czwartek resort finansów. MBWG to międzynarodowa instytucja finansowa, w której głównym udziałowcem jest Rosja.

Resort finansów wyjaśnił, że Polska opuści Międzynarodowy Bank Współpracy Gospodarczej (MBWG). Tak samo uczynią państwa członkowskie Unii Europejskiej, które są udziałowcami MBWG. Podkreślono, że ten krok wpisuje się w odpowiedź Polski i innych państw Wspólnoty na agresję Rosji na Ukrainę.

"Z uwagi na trwającą i eskalującą nieuzasadnioną, niesprowokowaną i bezwzględną militarną agresję Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, działając wspólnie, jako kraje członkowskie Unii Europejskiej, zdecydowaliśmy się podjąć kroki zmierzające do zaprzestania uczestnictwa w Międzynarodowym Banku Współpracy Gospodarczej (MBWG, ang. IBEC, ros. МБВГ) i w Międzynarodowym Banku Inwestycyjnym (MBI, ang. IIB, ros. МIБ)" - czytamy we wspólnym oświadczeniu polskiego Ministerstwa Finansów, oraz resortów finansów Czech, Bułgarii, Słowacji, Rumunii.



Przypomniano w nim, że Rosja jest głównym udziałowcem obydwu wymienionych międzynarodowych banków rozwoju.

"Zgodnie z naszymi wewnętrznymi regulacjami przedłożymy, tak szybko jak będzie to możliwe, formalne zawiadomienie i zainicjujemy rozliczenia zgodnie ze statutami Banków z zamiarem uporządkowanego ich opuszczenia. Podejmiemy kroki zapobiegające wykorzystaniu tych Banków do omijania sankcji Unii Europejskiej, m.in. zapobiegając udostępnianiu aktywów obu ww. instytucji Federacji Rosyjskiej, do czasu osiągnięcia porozumienia regulującego nasze wystąpienie" - dodano w oświadczeniu.

Polska wystąpiła z MBI w 2000 roku.

Resort finansów zapewnił, że podejmie niezbędne kroki, w tym legislacyjne, w celu skutecznego przeprowadzenia procesu wyjścia z Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej.

MBWG to międzynarodowa instytucja finansowa z siedzibą w Moskwie, której jednym z członków i głównym udziałowcem jest Rosja. Pozostałymi udziałowcami banku są: Bułgaria, Wietnam, Mongolia, Polska, Rumunia, Czechy i Słowacja.

Ministerstwo Finansów dodało, że formalne wyjście z banku zostanie przeprowadzone zgodnie ze statutem i wewnętrznymi regulacjami Polski i pozostałych państw członkowskich.

