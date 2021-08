Polska otrzyma pieniądze z Funduszu Odbudowy do końca roku? "Jesteśmy zdziwieni tempem prac KE"

Mamy nadzieję, że Polska otrzyma środki z Funduszu Odbudowy do końca tego roku - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Liczymy, że w I kwartale 2022 r. uruchomimy pierwsze konkursy z nowego budżetu UE na lata 2021-2027 - dodał.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda był pytany o to kiedy polski KPO zostanie zaakceptowany przez Komisje Europejska i skąd wynikają opóźnienia.

Należy pamiętać, że Funduszu Odbudowy to nowy instrument, którego głównym problemem wpływającym na tempo prac jest fakt, że równolegle odbywa się proces programowania reform i inwestycji oraz wypracowywanie formalnych rozwiązań wdrożeniowych na poziomie KE - dodaje.

Długo dyskutowaliśmy w kwestii ochrony klimatu i transformacji energetycznej. Do samego końca dialogu toczyła się dyskusja na temat naszych założeń w sprawie ilości energii produkowanej z OZE - przypomina proces negocjacji.





Kiedy polski Krajowy Plan Odbudowy będzie zaakceptowany przez Komisję Europejską?

Waldemar Buda: Bardzo dopingujemy KE, żeby pracowała intensywniej. Jest obawa, że może po stronie KE dojść do naruszenia zapisów rozporządzenia, ponieważ termin z niego wynikający mija 3 sierpnia. W tym kontekście planowane w zasadzie wygaszenie prac Komisji na cały sierpień ogranicza dynamikę inwestowania środków z Funduszy Odbudowy, jak najszybciej, a taka była idea, która legła u podstaw jego powstania.

Teraz Polska czeka na formalną opinię i zatwierdzenie KPO oraz przygotowanie przez KE stosownych dokumentów umożliwiających dalsze procedowanie. Liczymy, że będzie to możliwe jak najszybciej. Niemniej, nie czekamy na te długie procedury europejskie i sami ze środków krajowych uruchomiliśmy ogromne pieniądze. W pierwszym naborze do samorządów trafi aż 20 mld zł z Programu Inwestycji Strategicznych. Samorządy będą mogły dostać bezzwrotną dotację w wysokości 95 procent wartości inwestycji. Nawet najbiedniejsze gminy nie będą musiały bać się inwestować. Realizujemy nasze obietnice. Pierwsze programy Polskiego Ładu ruszyły już 1 lipca. To potwierdzenie tego, że rząd Zjednoczonej Prawicy dotrzymuje słowa

Kiedy Polska może otrzymać pierwsze środki z europejskiego Funduszu Odbudowy?

- Pierwsze środki z Funduszu Odbudowy to 13-proc. zaliczka. Jej uruchomienie jest możliwe po zakończeniu procedowania z KPO oraz podpisaniu umowy na środki finansowe z KE. Mamy nadzieję, że nastąpi to do końca tego roku. Obecnie wzory umów oraz innych dokumentów (np. wniosków o płatność) są uzgadniane przez KE z państwami członkowskimi w ramach prac tzw. grupy eksperckiej. Należy jednak pamiętać, że termin przekazania zaliczki, w całości lub w transzach, będzie zależał od pozyskania środków przez KE na rynku - są to bowiem pożyczki zaciągane przez KE.

Czy polski rząd jest przygotowany na opóźnienie?

- Nadal inwestujemy pieniądze z perspektyw unijnej 2014-2020. Liczymy, że w I kwartale 2022 roku uruchomimy pierwsze konkursy z nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Podstawą są pieniądze krajowe. Polska gospodarka jest w lepszej kondycji niż analitycy zakładali jeszcze kilka miesięcy temu. Komisja Europejska prognozę wzrostu PKB w 2021 roku podwyższyła do 4,8 proc., a w 2022 roku do 5,2 proc. Jesteśmy zatem spokojni.

Jaka jest przyczyna opóźnień w zatwierdzeniu polskiego KPO?

- Jesteśmy zdziwieni tempem prac KE. Na poziomie roboczym mamy wszystko przedyskutowane, piłeczka jest teraz po stronie Komisji. KE oficjalne nie zwróciła się do nas o wydłużenie czasu na ocenę polskiego KPO.

Nie wykluczamy, że zwłoka Senatu przy okazji ustawy ratyfikacyjnej o zasobach własnych UE mogła mieć wpływ na to, że Komisja Europejska wciąż nie zatwierdziła polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl