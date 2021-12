Polska powinna zadłużyć się do 10 proc. PKB

W marcu 2020 r. mówiliśmy: powinniśmy się zadłużyć na ok. 10 proc. PKB, czyli tyle, ile nam zostało do konstytucyjnego limitu. Pamiętaliśmy bowiem lekcję z kryzysu z 2008 roku. Okazało się, że w eurozonie polityka zaciskania pasa doprowadziła do dekady stagnacji - przekonuje w rozmowie z WNP.PL Jan Zygmuntowski, ekonomista z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

