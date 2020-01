Polska prawie jak Szwajcaria. Taki interes nie zdarza się często

Polska jest w elitarnym gronie państw, które emitują obligacje z ujemnym oprocentowaniem. To potwierdzenie dobrego wizerunku polskiej gospodarki na rynkach finansowych.

Ale w tym przypadku zamiast minimalizacji strat – możemy raczej mówić o zyskach. I to sporych. Papiery dwuletnie o stałym oprocentowaniu dadzą 2,10 proc. w skali roku – czyli w obecnych warunkach mniej niż wynosi inflacja. Ale obligacje o dłuższym terminie zapadalności, zmiennoprocentowe dadzą już większy zarobek – np. dziesięciolatki są oprocentowane w pierwszym roku na 2,70 proc., w następnych 1,5 proc. plus poziom inflacji.



Dopłacanie za możliwość pożyczania pieniędzy polskiemu skarbowi państwa nie będzie zatem stałą praktyką, a i zyski z takich operacji będą mało zauważalne w skali makro. Powinno nas jednak cieszyć to, że takie emisje są możliwe, bo to oznacza, że polska gospodarka ma dziś w świecie dobrą markę.

W przypadku pozostałych emisji zapewne skarb państwa odda więcej niż pożyczył. Zwłaszcza w przypadku obligacji detalicznych, które zawojowały serca i portfele Polaków. Popyt inwestorów indywidualnych na obligacje skarbowe sięgnął w 2019 r. niemal 17,3 mld zł, przebijając o 36 proc. poprzedni rekord, ustanowiony zaledwie rok wcześniej.