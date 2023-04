Polska przegrywa bitwę o odbudowę Ukrainy. Zanim się jeszcze zaczęła

Zaczynamy przegrywać odbudowę Ukrainy, zanim się ona jeszcze

zaczęła. Jeżeli nasze biznesowe podejście do Ukrainy się nie zmieni, to skończymy jak w Iraku, czyli z niczym - ocenia Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP).

Cezary Kaźmierczak ocenia, że zakaz przywozu produktów rolnych z Ukrainy likwiduje szanse polskiego przemysłu przetwórczego, w czym mamy kompetencje, na podbijanie Azji czy Afryki naszymi produktami.

W jego ocenie Polska ma szanse zostać wielkim światowym traderem zboża ukraińskiego z zachodniej i centralnej Ukrainy, która w dodatku tego chce.

Jego zdaniem Polska powinna zebrać zainteresowane firmy i podstawić im finansowanie, ubezpieczenia, gwarancje i co tam potrzeba, żeby to wszystko powstało. Polska na tym zarobi, jeśli cokolwiek zrobi.

- Zaczynamy przegrywać odbudowę Ukrainy, zanim się ona jeszcze zaczęła. Nie wiadomo, co zostanie z sektorów zbrojeniowego, kosmicznego, farmaceutycznego, handlu czy informatycznego, ale z sektora spożywczego są już właściwe zgliszcza - napisał w mediach społecznościowych Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP).

Jego zdaniem zakaz przywozu produktów rolnych z Ukrainy właściwie likwiduje szanse i nadzieje przemysłu przetwórczego, w czym mamy kompetencje, na podbijanie Azji czy Afryki naszymi produktami.

Jego zdaniem zamiast Polaków na ukraińskim rolnictwie zarobią Holendrzy.

- Zrobią to za nas inni. No chyba, ze ktoś liczy, że po zakazie wwozu ukraińskich produktów rolnych Ukraińcy się rozpłaczą i przestana siać i orać, "bo Polska zakazała importu". Nie przestaną. Ich płody rolne po prostu pojadą gdzieś indziej i tam zostaną przetworzone. Znani powszechnie ze swojej hojności i rozrzutności Holendrzy już przekazali 100 mln euro na zakupy materiału siewnego dla ukraińskich rolników - wskazuje Cezary Kaźmierczak.

- A my dalej będziemy dbać o to, żeby polski rolnik kopał ziemniaki motyką w swoim „małym, rodzinnym gospodarstwie”, które dla niektórych jest szczytem ewolucji, tak jak dla Gomułki szczytem transportu była furmanka. I jeszcze te wykopane motyką kartofle, żeby mógł sprzedać nie dalej niż 10 kilometry od pola, bo dalej to się zmęczy. I dopłatę mu dać, bo jest 3 razy droższy! - pisze Cezary Kaźmierczak.

Jak ocenia, jeszcze się nie zaczęło, a już zaczynamy przegrywać.

- W głowach już przegraliśmy - a to najważniejsze - tani surowiec został potraktowany jako śmiertelne zagrożenie, a nie szansa. Ogólnie to najśmieszniejsze będzie, jak Ukraińcy postawią własny przemysł przetwórczy i oni nas na tym rynku załatwia! A nie jacyś Holendrzy - wskazuje Cezary Kaźmierczak.

Strategiczna myśl bojowa autorstwa Adama Mickiewicza

- Adam Mickiewicz jako twórca strategicznej doktryny gospodarczej Polski: „Szabel nam nie zbraknie, szlachta na koń wsiędzie, Ja z synowcem na przedzie i jakoś tam będzie”. Dokładnie tak postępujemy w przypadku Ukrainy i jeśli to się nie zmieni – skończymy jak w Iraku, czyli z niczym - kontynuuje Cezary Kaźmierczak w innym wpisie w mediach społecznościowych.

Zadaje pytanie, dlaczego na całym świecie do śniadań podają sok pomarańczowy? Odpowiada, że dzieje się tak, dlatego że przez całe lata 50. XX wieku Związek Producentów Pomarańczy z Florydy do każdego wysokobudżetowego filmu dokładał okrągłą sumkę dolarów, pod warunkiem, że gwiazda do każdego śniadania piła sok pomarańczowy. Żaden przypadek.

Przypomina, że przed II wojną światową przeciętny kurczak ważył poniżej 1 kilograma, a jego przeciętne spożycie wynosiło około 1,5 kg na osobę rocznie. Obecnie kurczaki ważą 2-3 kilogramy, a ich roczne spożycie to koło 15 kilogramów rocznie. Przypadek? Nie. Program rządu USA, żeby dać ludzkości tanie mięso i tym powstrzymywać komunizm.

Wskazuje, że Izrael jest liderem światowym w optyce, hydrologii, rolnictwie pustynnym oraz przemyśle zbrojeniowym. Przypadek? Nie. Strategiczna decyzja rządu w latach 60. ubiegłego wieku, żeby wyspecjalizować się w tych obszarach i skierować tam dostępne środki.

- Mamy szanse zostać wielkim światowym traderem zboża ukraińskiego z zachodniej i centralnej Ukrainy, która w dodatku tego chce. Do tego potrzeba infrastruktury, transportu, punktów przeładunkowych, magazynów etc. Ale samo się to nie zrobi. Polska powinna zebrać zainteresowane firmy i podstawić im finansowanie, ubezpieczenia, gwarancje i co tam potrzeba, żeby to wszystko powstało. Polska na tym zarobi jak, cokolwiek zrobi - podpowiada Cezary Kaźmierczak.

Tanie produkty rolne z Ukrainy to szansa dla polskiego przemysłu przetwórczego

- Tanie produkty rolne z Ukrainy, to szansa dla naszego przemysłu przetwórczego. Marże w nim są znacznie wyższe niż z kopania ziemniaków i żęcia żyta. To samo - Polska powinna zebrać zainteresowane firmy i podstawić im finansowanie, ubezpieczenia, gwarancje i co tam potrzeba, żeby to wszystko powstało. Polska na tym zarobi, jak cokolwiek zrobi. Możemy oczywiście dalej promować niezwykle wysokomarżowe kopanie kartofli motyką. Wielkie perspektywy przed tym - zapewnia Cezary Kaźmierczak.

Jego zdaniem zagrożeniem dla polskiego przemysłu przetwórczego jest jak te tanie ukraińskie płody rolne pójdą gdzież indziej i ktoś inny je przetworzy i wykończy nas cenowo na naszych rynkach eksportowych. W 2022 roku przez Polskę przeszło tylko 11 proc. (tranzyt i import) eksportu ukraińskiego zboża, więc to, że tych produktów nie wpuścimy niczego nie zmienia.

- Nie będę się pastwił (chwilowo) bo w innych obszarach jest niewiele lepiej. Przegrywamy bitwę, zanim się ona zaczęła. Może czas się obudzić. Choć to trudne, bo przed wizytą Zeleńskiego jeden z rządowych think-tanków wdał się w rozważania gdzie powinny być obchody rocznicy zbrodni wołyńskiej. Kluczowy temat do omówienia. Według nich w Horodle - podsumowuje Cezary Kaźmierczak.

