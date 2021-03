Polska przekazała Komisji Europejskiej projekt Krajowego Planu Odbudowy

Polska przekazała Komisji Europejskiej wstępny projekt Krajowego Planu Odbudowy - przekazało Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE. W poniedziałek ambasador Polski przy UE Andrzej Sadoś rozmawiał o tym z przedstawicielami Komisji Europejskiej.

Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś był w poniedziałek gospodarzem spotkania krajów Grupy Wyszehradzkiej i Słowenii w rozmowach z Céline Gauer, szefową grupy zadaniowej ds. odbudowy i odporności Komisji Europejskiej oraz dyrektorem generalnym KE ds. gospodarczych i finansowych Maartenem Verweyem. Rozmowy dotyczyły odbudowy gospodarczej w UE i krajowych planów odbudowy.



Zobacz też: 770 miliardów złotych. Tyle Polska ma dostać z Unii Europejskiej

Zgodnie z projektem Krajowego Planu Odbudowy (KPO), Polska planuje wydać całą pulę dostępnych bezzwrotnych środków z unijnego Funduszu Odbudowy, czyli 23,98 mld euro do sierpnia 2026 roku. W sumie w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska może skorzystać z 58,1 mld euro, z czego środki bezzwrotne to 23,9 mld euro, a pożyczki to 34,2 mld euro. W piątek (26 lutego) rząd rozpoczął szczegółowe konsultacje społeczne tego projektu.

Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla PAP mówił, że założenia KPO sprawiają, że jest to plan odbudowy po kryzysie i jednocześnie przebudowy polskiej gospodarki. "Nadal chcemy wzmacniać gospodarkę osłabioną w trakcie kryzysu, ale musimy jednocześnie myśleć o wyzwaniach, jakie czekają nas w perspektywie 5, 10 lat" - powiedział.

Eksperci Komisji Europejskiej prognozują, że PKB (w cenach stałych) wzrośnie w Polsce o odpowiednio 3,1 proc. w 2021 r. i 5,1 proc. w 2022 r., przy czym zaznaczają oni, że cytowana projekcja nie uwzględnia środków, które mają być dostępne w ramach Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności.