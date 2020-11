Polska Rada Centrów Handlowych: apelujemy o wsparcie państwa dla całego sektora

Apelujemy o adekwatne do potrzeb wsparcie państwa dla całego sektora - wskazała w czwartkowym stanowisku Polska Rada Centrów Handlowych, która wnioskuje "o pilne uruchomienie tarczy pomocowej" dla objętych lockdownem podmiotów z sektora handlowego.

Polska Rada Centrów Handlowych, która zrzesza ponad 200 największych firm działających w branży nieruchomości handlowych, wnioskuje "o pilne uruchomienie tarczy pomocowej dla objętych lockdownem podmiotów z sektora handlowego w celu zabezpieczenia stałych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, które ponownie utraciły z dnia na dzień możliwość generowania przychodów".

"Apelujemy o adekwatne do potrzeb wsparcie państwa dla całego sektora" - napisała PRCH w czwartkowym stanowisku ws. zamknięcia centrów handlowych i konsekwencji tej decyzji dla branży.

Podkreślono, że wsparcie państwa pozwalające wszystkim uczestnikom branży wywiązywać się ze swoich zobowiązań "pozwoli uniknąć destabilizacji rynku oraz bankructw, także wśród wynajmujących, silnego ograniczania działalności, a w konsekwencji likwidacji miejsc pracy na masową skalę". Dodano, że rynek handlu detalicznego tworzą wynajmujący, najemcy oraz "setki firm, które zatrudniają tysiące pracowników zajmujących się bieżącą obsługą obiektów handlowych: usługi sprzątania, ochrony, obsługi technicznej, księgowości, zarządzania nieruchomościami, obsługi imprez".

Jak zaznaczyła Rada, wiosenny lockdown "mocno zdestabilizował sytuację finansową zarówno najemców, jak i wynajmujących, którzy w ostatnich tygodniach mozolnie starali się odrabiać straty, a decyzją z dnia 4 listopada zostali definitywnie pozbawieni tej możliwości".

W stanowisku stwierdzono, że ograniczenie działalności centrów handlowych trwające 7 tygodni, a dla niektórych branż dłużej, którego koszt w całości ponieśli właściciele obiektów handlowych, "kosztowało wynajmujących utratę przychodów na poziomie ok. 1 mld zł". Podkreślono, że właściciele centrów handlowych na podstawie indywidualnych ustaleń pomiędzy najemcami i wynajmującymi "sfinansowali czasowe wsparcie dla najemców poprzez rabaty w czynszu w okresie od maja do grudnia 2020 r.". PRCH zaznaczyła, że szacowana łączna wartość tej pomocy w skali kraju to ok. 2 mld zł.

Zdaniem Rady wielkość już udzielonego wsparcia ze strony właścicieli obiektów handlowych, w tym wielu polskich firm, w łącznej wysokości ok. 3 mld zł, oraz ich sytuacja finansowa "wykluczają możliwości ponoszenia kosztów ponownego lockdownu, m.in. ze względu na brak możliwości finansowych, problemy płynnościowe oraz wysokie zobowiązania kredytowe". Zaznaczono, że banki nie umarzały rat kredytów za czas lockdownu, tylko odsuwały w czasie ich spłatę. PRCH zwróciła uwagę, że ingerencja w umowy pomiędzy najemcami i wynajmującymi nie była dotąd stosowana w żadnym innym kraju i "może rodzić potencjalne roszczenia odszkodowawcze względem państwa".

PRCH zaapelowała jednocześnie o uruchomienie centrów handlowych, tak szybko jak tylko sytuacja epidemiczna na to pozwoli. "Będzie to wartościowa forma wsparcia dla sektora, który w okresie przedświątecznym ma szansę na wygenerowanie przychodów" - podkreśliła.